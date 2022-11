Il y a tellement de séries en streaming ou Netflix à choisir qu’il peut être difficile de savoir par où commencer. Heureusement, nous avons sélectionné les meilleures séries à regarder entre filles. Que vous soyez à la recherche d’une comédie romantique, d’un drame captivant ou d’une série d’action palpitante, il y en a pour tous les goûts. Alors, que vous regardiez seule ou avec des amies, voici les meilleures séries à ne pas manquer.

Séries à ne pas rater pour une séance binge-watching entre filles

Si vous êtes une inconditionnelle de Sex and the City, vous allez adorer Younger. La série suit les aventures de Liza Miller, une quarantenaire qui fait passer pour une jeune de 26 ans afin de retrouver du travail dans le monde des éditions à New York. Une comédie romantique pleine d’humour et de piquant !

Plusieurs années après la fin de Sex and the City, Carrie Bradshaw et ses amies reviennent dans The Carrie Diaries. La série nous plonge dans l’adolescence de Carrie et nous permet de découvrir comment elle est devenue la fashionista que l’on connait et adore.

Si vous êtes à la recherche d’une série un peu plus light, Scandal est faite pour vous. Olivia Pope est une ancienne conseillère du président des États-Unis qui a monté sa propre agence de relations publiques. Elle aide les gens riches et puissants à gérer leurs scandales et leur image publique. À coup sûr, vous serez accro !

De son côté, Jane the Virgin raconte l’histoire de Jane Villanueva, une jeune femme déterminée à rester vierge jusqu’au jour de son mariage. Mais lorsque son gynécologue lui fait une erreur médicale et que Jane se retrouve enceinte, sa vie bascule… Entre humour et romantisme, cette série est un pur bonheur !

Et pour finir si vous recherchez quelque chose de moins entre copine et de plus hot de que Sex and the City vous avez par exemple la série avec des pompiers sexy inside « Sous la braise » ou encore la très sulfureuse série Sex/Life.

La meilleure série à regarder entre filles

« Sex and the City » est une série télévisée à succès qui a été diffusée pendant six saisons. La série suit les aventures amoureuses et sexuelles de quatre femmes dans la ville de New York. Les personnages principaux de la série sont Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York et Miranda Hobbes. Les quatre femmes sont très différentes, ce qui rend la série encore plus intéressante à suivre.

« Sex and the City » est une série qui parle ouvertement de sexe et de relations amoureuses. Il y a beaucoup de scènes de sexe dans la série, mais elles ne sont jamais gratuites ou vulgaires. La série traite également de sujets profonds et importants tels que l’infidélité, le divorce, les maladies sexuellement transmissibles et même le cancer du sein. Ces sujets sont abordés avec sensibilité et délicatesse.

La série Sex and the City est une excellente série à regarder entre filles car elle offre un regard honnête et réaliste sur les relations amoureuses et sexuelles des femmes. Les personnages principaux de la série sont forts et indépendants, ce qui est inspirant pour les femmes qui regardent la série. De plus, la série est drôle et divertissante, ce qui en fait un excellent choix pour une soirée entre filles.

Ces séries vont te faire rire, pleurer et réfléchir

Les plateformes de streaming proposent une vaste sélection de séries. Parmi les nombreuses séries disponibles, certaines sont plus adaptées aux femmes. Découvrez ci-dessous les meilleures séries à regarder entre filles.

Sex and the City est une série américaine créée par Darren Star et diffusée entre 1998 et 2004. La série suit les aventures amoureuses et sexuelles de quatre femmes dans la ville de New York. Les quatre protagonistes, Carrie, Miranda, Charlotte et Samantha, ont des carrières et des modes de vie très différents mais sont unies par leur amitié. Les quatre femmes abordent des thèmes tels que l’amour, le sexe, la famille, le travail, la mode, etc. La série a été très critiquée pour sa vision superficielle des femmes mais elle a aussi été saluée pour son humour et sa représentation réaliste de la vie des femmes dans les grandes villes américaines.

Grey’s Anatomy est une série médicale américaine créée par Shonda Rhimes et diffusée depuis 2005. La série suit les aventures professionnelles et personnelles d’un groupe de médecins de l’hôpital Seattle Grace. Les personnages principaux de la série sont des femmes médecins, infirmières et chirurgiens qui doivent faire face aux difficultés du métier tout en gérant leurs vies amoureuses et personnelles souvent compliquées. Grey’s Anatomy a été saluée par la critique pour sa représentation diversifiée des personnages féminins et pour son approche réaliste de la vie professionnelle des femmes dans le milieu médical.

Scandal est une série politique américaine créée par Shonda Rhimes et diffusée entre 2012 et 2018. La série suit Olivia Pope, ancienne conseillère du président américain, qui a ouvert une entreprise de relations publiques spécialisée dans la gestion des crises politiques. Olivia et son équipe doivent gérer les affaires les plus sensibles du pays tout en essayant de garder leur propre vie privée en ordre. Scandal a été saluée par la critique pour sa représentation forte et intelligente des femmes dans le milieu politique américain.

Orange is the New Black est une série dramatique créée par Jenji Kohan et diffusée entre 2013 et 2019. La série se concentre sur la vie d’une femme blanche détenue dans une prison pour femmes à haute sécurité pour avoir participé à un crime commis par son petit ami noir. La série aborde des thèmes tels que la race, la classe sociale, le genre, etc. Orange is the New Black a été saluée par la critique pour sa représentation réaliste et intelligente de la vie des détenues dans les prisons américaines.

Cette série dans une prison pour femmes permet d’intégrer tout un panel de femmes avec diverses origines, idées de la vie, émotions, sentiments, personnalités, physiques. Une série pour femme peut-être mais à découvrir surement.

The Crown est une série historique créée par Peter Morgan et diffusée depuis 2016. La série suit la vie de Elizabeth II, reine du Royaume-Uni, depuis son accession au trône en 1952 jusqu’à aujourd’hui.

Pour toutes les filles qui aiment les séries Netflix

Si vous aimez les séries Netflix et que vous cherchez une nouvelle série à regarder entre filles, voici quelques-unes des meilleures séries Netflix à découvrir.

La Casa de Papel est une série espagnole qui a été créée par Álex Pina. La première saison de la série a été diffusée sur Netflix en 2017 et la deuxième saison a été diffusée en 2018. La troisième saison de la série a été diffusée en 2019.

La Casa de Papel suit l’histoire d’un groupe de voleurs qui tentent de dérober 2,4 milliards d’euros de la Banque d’Espagne. La série est une adaptation du livre homonyme de Fernando Morais.

Une enquêtrice intelligente, une jeune femme prise entre deux hommes, des mamans, une tête brûlée, une femme de badass de quoi ravir toutes les filles et tous les garçons dans cette série.

The Crown est une série télévisée américaine créée par Peter Morgan. La première saison de la série a été diffusée sur Netflix en 2016 et la deuxième saison a été diffusée en 2017. The Crown suit l’histoire de la famille royale britannique, depuis le mariage du prince Philip et de la reine Elizabeth II jusqu’à la fin de la première décennie du règne de la reine Elizabeth II.

Série féminine par excellence qui mets en avant la vie d’une femme et son accession au pouvoir et sa vie de femme dans un monde d’homme en pleine évolution sur plus de 70 ans.

Stranger Things est une série américaine créée par les frères Duffer. La première saison de la série a été diffusée sur Netflix en 2016 et la seconde saison a été diffusée en 2017. Stranger Things suit l’histoire d’un groupe d’enfants qui tentent de découvrir ce qui est arrivé à leur ami disparu, Will Byers. La série se déroule dans les années 1980 et est inspirée par les films des années 1980, comme E.T. l’extra-terrestre.

Stranger Things est une série de son temps qui intègre enfin parfaitement un groupe de filles parfois même badass également héroïnes de l’histoire.

Les meilleurs séries à regarder seule ou entre amies

Voici quelques-unes des meilleures séries à regarder seule ou entre amies en streaming ou une autre plateforme.

Sex and the City est une série télévisée américaine créée par Darren Star. La série suit les aventures amoureuses et sexuelles de quatre femmes dans la ville de New York. Les personnages principaux de la série sont Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York et Miranda Hobbes. Sex and the City a été diffusée pour la première fois en 1998 et a eu six saisons. La série a été certainement la plus populaire auprès des femmes ces 20 dernières années.

Desperate Housewives est une série télévisée américaine créée par Marc Cherry. La série suit les aventures de quatre femmes qui vivent dans une petite ville suburbaine aux États-Unis. Les personnages principaux de la série sont Bree Van de Kamp, Lynette Scavo, Gabrielle Solis et Susan Mayer. Desperate Housewives a été diffusée pour la première fois en 2004 et a eu huit saisons. La série a été très populaire auprès des femmes et a été saluée par la critique.

Grey’s Anatomy est une série télévisée américaine créée par Shonda Rhimes. La série suit les aventures professionnelles et personnelles de plusieurs médecins qui travaillent dans un hôpital universitaire à Seattle, dans l’État de Washington. Les personnages principaux de la série sont Meredith Grey, Cristina Yang, Izzie Stevens et Alex Karev. Grey’s Anatomy a été diffusée pour la première fois en 2005 et a eu quinze saisons. La série a été également extrêmement populaire auprès des femmes et vivement saluée par la critique lors des premières saisons.

Friends est une série télévisée américaine créée par David Crane et Marta Kauffman. La série suit les aventures amoureuses et professionnelles de six amis qui vivent à New York. Les personnages principaux intègre déjà à l’époque des tête d’affiche féminine avec Monica, Rachel et Phoebe. Un must à découvrir entre filles.

Il existe de nombreuses séries intéressantes à regarder entre filles. Ces séries sont amusantes, émouvantes et instructives, et elles offrent une excellente façon de passer le temps ensemble. Les séries Netflix à regarder entre filles sont également excellent moyen de se détendre et de se divertir, et elles peuvent également aider à créer des discussions intéressantes et stimulantes.