L’incroyable popularité de Netflix a suscité l’intérêt de nombreuses personnes souhaitant devenir acteur pour la plateforme.

Cependant, il n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît d’intégrer les rangs de l’industrie du streaming. Heureusement, avec un peu de courage et de persévérance, il est possible d’y parvenir.

Dans cet article, nous vous donnerons les conseils et astuces pour devenir acteur Netflix. Vous trouverez ici un guide ultime pour devenir actrice ou acteur Netflix.

Netflix est une entreprise mondiale de divertissement qui propose des séries télévisées, des films, des documentaires et des programmes originaux de qualité. De nombreuses personnes rêvent de travailler pour Netflix, mais ne savent pas par où commencer. Si vous êtes intéressé par une carrière dans le divertissement, voici comment devenir acteur Netflix.

Préparer un CV d’acteur professionnel

Tout d’abord, vous devez préparer votre CV de façon professionnelle.

Incluez votre expérience de travail, vos formations et vos compétences. Si vous n’avez pas d’expérience de travail dans le divertissement, essayez de mettre en évidence vos expériences de travail liées au domaine. Par exemple, si vous avez travaillé dans un théâtre, vous pouvez mentionner vos compétences en matière de prise de parole en public, de travail d’équipe et de gestion du stress.

Netflix propose régulièrement des castings pour de nouvelles séries ou de nouveaux films, votre cv sera indispensable pour un agent ou pour les directeurs de casting.

Lorsque vous postulez à un rôle, assurez-vous de lire attentivement la description du poste et de ne postuler que si vous êtes qualifié. Netflix recherche des candidats motivés et passionnés par leur travail et accepte un grand nombre de personnes, mais un cv pro est une clef d’entrée à ne jamais négliger.

Avoir un super book avec une photo d’identité professionnelle et parfaite

L’image est importante pour les castings Netflix comme ailleurs c’est le seul moment où la discrimination est finalement recommandée car vous devez coller à ce que rechercher la production.

Si votre photo de présentation, votre photo pro de donne pas envie ils n’iront pas voir la suite de votre book et même vos éventuelles vidéos.

Il faut donc trouver un bon photographe et d’avoir quelqu’un de spécialisé dans les portraits et vous inspirez des photos des meilleures actrices et meilleurs acteurs.

N’hésitez pas à vérifier les profils des acteurs Netflix sur les agences de talents afin de trouver La bonne idée.

Demandez conseil au photographe afin d’avoir la meilleure photo pro, et une photo d’identité qui vous permettra d’ouvrir les portes des castings Netflix.

Showreel : Le guide ultime pour faire une belle bande démo et devenir acteur Netflix

Après une photo de présentation professionnelle, un cv bien fait et pro il existe un troisième outils marketing ultra important en tant qu’acteur le showreel ou bande demo que trop peu possède : parfois par manque de contenu, d’initiative mais souvent considéré par les directeurs de casting comme un manque de sérieux.

Et si vous souhaitez savoir comment devenir acteur pour Netflix vous avez là un point important à ne pas rater afin de ne manquer une tonne d’opportunités, de plus en plus de directeur de casting enverront direct aux oubliettes un acteur se présentant à un casting sans un showreel.

Qu’est-ce qu’une bande démo ?

Une bande démo (showreel) c’est une espèce de condensée de ce que vous savez fait et de votre meilleure performance en tant qu’acteur.

Quelle doit être la durée de votre show reel / bande démo ?

1 à 2 minutes pas plus car cela permet de montrer tout un panel de votre jeu d’acteur, et de surtout de ne pas prendre trop de temps à la personne qui va visualiser, l’idée est donc d’être impactant.

Vous pouvez faire légèrement plus avec un grand maximum de 3 min. Mais c’est un risque chaque seconde de plus que l’agent ou le directeur de casting suivant la destination de votre showreel, celle-ci ou celui-ci ne clique même pas pour démarrer la vidéo.

Voici un exemple de 2 minutes d’un show reel parfait :

Quelle est la fonction d’un showreel ?

De plus en plus d’agents et de directeurs de casting veulent éviter d’envoyer sur des auditions un flot de mauvaises personnes mais qui ne correspondent pas au rôle par leur personnalité, leur physique et bien entendu leur façon d’interpréter ou de jouer et éviter une perte de temps pour tout le monde. La bande demo permet en quelques heures d’égrener des centaines de candidats et de gagner du temps et de la qualité. Votre showreel est donc votre sésame s’il est bien fait.

Vérifier votre talent avec un showreel

Les directeurs de casting et les agents peuvent ainsi vérifier vos talents d’acteur et en quelques secondes juger de votre jeu. Ils peuvent également se faire une idée de votre personnalité et de votre voix ce qui peut s’avérer crucial pour certain rôle, imaginez batman avec la voix de donals duck…

Pas d’effets spéciaux

Ne multipliez pas les effets spéciaux et d’éclairage restez sobre l’idée c’est de voir ce que vous valez ce que vous savez faire pas si vous avez un super pote ingénieur des effets spéciaux.

Ne pas mentir dans le c’est visible dans la demo

Attention ne mentez pas sur votre CV, car le show reel permet aussi de voir ce que vous avez réellement pu faire à la vue de votre jeu d’acteur, si vous mentez c’est une bonne façon de dénicher le vrai du faux dans votre CV. Il est impossible de faire semblant devant la caméra et le showreel sert aussi cela.

Pas de showreel pas d’audition et pas de casting Netflix

De plus souvent comme nous l’évoquions un showreel et primordiale juste car il existe, en effet de plus en plus de d’agents de production ne prennent pas d’acteur sans showreel.

Showreel l’atout véritable

La bande demo est donc plus un outil c’est un véritable atout. Et n’oubliez jamais de demander au réalisateur où la production des bouts du film pour votre show real vous y avez le droit et cela n’empêche pas un film d’entrer en compétition pour un prix et les réalisateurs et maisons de production le savent donc construisez votre showreel avec votre travail et n’hésitez jamais à demander de quoi faire un super showreel.

Voilà comment faire un showreel :

Et si vous n’avez aucune connaissance comment proposer un showreel à partir de rien.

Top 3 des stratégies pour accéder aux principales auditions de Netflix

Demandez aux directeurs de casting de commencer à vous inviter pour d’autres rôles et à suivre votre carrière, rappelez-vous nous ne répèterons jamais assez pour devenir un acteur Netflix il faut du travail et de la patience donc :

« Chaque fois que vous auditionnez, vous n’auditionnez jamais uniquement pour ce rôle. Vous auditionnez également pour tous les rôles à venir et même pour un rôle fait pour vous qu’un directeur de casting va avoir en tête pour vous »

Préparez des modèles d’e-mails spécifiques pour les directeurs de castings, vous trouverez facilement des guides ou didacticiels en ligne pour parfaire votre méthode.

Stratégie du pot de miel

ll faut pour cela utiliser la stratégie du pot de miel c’est à dire tiré partir de vos compétences particulières qui vont faire dire au directeur de casting c’est lui ou elle qu’il me faut comme être également bon dans les cascades (top pour un film d’action) savoir jouer d’un instrument ou chanter, être un athlète, savoir conduire une voiture de sport etc….

Stratégie de passer au-dessus du directeur de casting

En s’approchant du réalisateur ou de l’équipe de production du film vous utilisez la stratégie qui consiste à passer outre le directeur de casting, un pari risqué et plus compliqué mais qui parfois fait ses preuves. Surtout en ciblant des réalisateurs qui vont être en vue dans les années à venir, ou d’autres qui seront heureux de faire du mentorat. Qui sait vous serez peut-être la prochaine muse d’un réalisateur Netflix.

Stratégie d’être son propre agent

Et la dernière stratégie être votre propre agent pour cela il va falloir se reporter en début d’article et avoir un cv parfait, un photo d’identité pro impeccable et un showreel exemplaire et être votre propre commercial qui de mieux que vous pour vous vendre vous-même, pas dans le but d’être agent mais bien de savoir vous vendre à votre futur agent et en revenir ainsi à la stratégie initiale qui va lui donner envie de vous avoir dans son panel d’acteur à proposer à Netflix.

Préparer son audition à un casting

Préparer votre moment (oui cela pourrait arriver dans longtemps mais il ne faut jamais s’arrêter de croire en vos rêves et de travailler) avant de se présenter à une audition ou un casting, il est important de se préparer en conséquence.

En effet, cela permettra de mettre toutes les chances de son côté et de se démarquer des autres candidats. Voici quelques conseils pour bien préparer son audition ou son casting :

Tout d’abord, il est important de bien se renseigner sur le rôle à pourvoir . Il faut se familiariser avec le personnage et savoir interpréter les différentes émotions qu’il doit transmettre.

. Il faut se familiariser avec le personnage et savoir interpréter les différentes émotions qu’il doit transmettre. Ensuite, il est essentiel de bien répéter son texte avant l’audition. Il faut le connaître par cœur afin de pouvoir le délivrer de manière naturelle et fluide.

afin de pouvoir le délivrer de manière naturelle et fluide. Il est également important de se détendre avant l’audition. En effet, il ne faut pas oublier que ceux qui vont vous juges sont à la recherche de candidats qui sauront rester naturels et à l’aise devant la caméra.

En suivant ces quelques conseils, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir votre audition ou votre casting et décrocher le rôle de vos rêves sur la plateforme !

3 choses à savoir sur les castings Netflix

Il y a plusieurs étapes à savoir avant de devenir acteur Netflix et d’obtenir un rôle après un casting :

Netflix est assez réceptif aux nouvelles personnes et aux nouveaux noms bien plus que d’autres sociétés de divertissement comme TF1, HBO, AMAZON. Finalement Netflix est un peu le Canal+ de 1984 en matière d’ouverture à de la nouveauté et donc plus prêt à collaborer avec de nouveaux visages.

Les auditions n’ont pas lieu chez Netflix, tous les castings sont faits par des sociétés de production extérieures. Il n’y a donc personne quasiment à contacter chez Netflix à contacter même s’il faut essayer sait-on jamais. Mais n’harcelez personnes de chez Netflix il ne sont pas en mesure de vous indiquer qui contacter cela ne fonctionne pas comme cela, participez plutôt à un maximum de castings.

Netflix vous propose un environnement de travail plutôt cool, toutes les productions respectent des règles strictes en matière de traitement et d’équiter dans la rémunération. Il est donc intéressant de vouloir lancer votre carrière chez Netflix de ce fait, d’autant que toutes les produits se font sous le sceau de qualité de SAG-AFTRA qui the « syndicat professionnel américain représentant plus de 160 000 acteurs, figurants… »

Comment fonctionnent les castings chez Netflix ?

Le processus varie donc en fonction du projet, du genre et des besoins des showrunners et des producteurs.

Beaucoup de personnes découvrent que travailler sur des projets de Netflix qui ne demandent pas un acteur déjà célèbre, c’est possible.

Le processus est assez simple finalement la production établie le besoin avec les showrunner puis crée une liste des rôles et démarre le casting en présentiel avec une combinaison

Les artistes ont ensuite été sélectionnés par le biais d’une combinaison de demandes de showreel, d’essai puis de rencontres et au fur et au faire à mesure il y a plus d’acteurs disponibles que de place pour les rôles ce qui permet d’obtenir un énorme panel d’acteur Netflix à disposition.

Netflix un fonctionnement unique

Netflix, en particulier, a fait preuve d’une volonté d’embaucher des talents émergents et non de célébrités déjà en place. Devenir acteur Netflix permet de devenir une célébrité.

Finalement Netflix n’intervient pas dans le processus de création et casting d’une série Netflix marche à la confiance pour découvrir un nouvel acteur Netflix avec les spécialistes chez les maisons de production. C’est donc une chance pour vous et donc une chance de plus de comment devenir acteur Netflix.

Netflix a une attitude louable avec le monde du cinéma et c’est ce qui vous permet d’espérer devenir acteur Netflix.

Devenir acteur Netflix avec ou sans agent

Devenir acteur Netflix avec un agent

Pour les rôles principaux, secondaires ou récurrents de Netflix, comme c’est le cas pour la plupart des rôles, vous devrez probablement passer par un agent plutôt que de passer le casting en direct.

Trouver un agent pour devenir acteur Netflix

Ubba ou la liste des agents en France

Télécharger également la liste ultime des agents (US) pour pouvoir travailler avec Netflix.(bientôt)

Devenir acteur Netflix sans agent

Avoir un agent augmente vos chances et donne du poids avec votre futur rôle d’acteur Netflix. Mais ne pas avoir d’agent ou ne pas trouver d’agent ne signifie pas la fin (ou le non début) de votre carrière d’acteur Netflix.

Car contrairement au monde classique du cinéma et des sociétés de production Netflix n’hésite pas à faire appel à des inconnus ce qui en fait le point d’entrée idéal pour devenir actrice ou acteur.

Trouver des castings et nouer des relations

Recherchez dans la base de données des castings en ligne (voir plus haut)

Avec un minimum de connaissances vous allez pouvoir entrer en contact avec les bonnes personnes afin de booster votre carrière.

Sortez, participez à des avant-premières pertinentes pour nouer les bonnes relations avec les personnalités du secteur et liées à Netflix et le monde des plateformes de streaming.

Faites votre propre promotion

Il faut régulièrement mettre à jour vos photos (instagram est devenu un bon relais de votre image pour ce milieu) Publiez des photos récentes, mettez à jour votre book avec une photo de présentation parfaite et professionnelle. N’oubliez pas de faire un showreel et le must un site web personne.

Soyez présent sur les médias sociaux de façon performante, le but n’est pas de perdre du temps mais de s’en servir comme tremplin.

Contactez les directeurs de casting et agents

Le problème pour cette personne sans agent est de se faire connaitre d’un agent ou d’un directeur de casting et donc des productions Netflix il est inutile de frapper à la porte et de faire du forcing (vous pouvez essayer quand même sait-on jamais) Mais il faut par contre respecter les règles précédentes sur le CV, le book, la photo de présentation et le showreel et d’envoyer cela par e-mail et par coursier pour montrer que vous existez et renouvelez cela régulièrement.

Comment devenir acteur Netflix ? Etre patient et accepter la discrimination, comme nous l’évoquions c’est le seul milieu où la discrimination est finalement acceptée vous allez certainement pas passer pour un rôle mais être accepté pour un autre alors renouvelez votre book, renvoyez-le, participé encore et encore, travaillez, persévérez.

Qui sont les meilleurs directeurs de casting de Netflix ?

Les directeurs de casting derrière les meilleurs séries Netflix sont actuellement :

David Rapaport et Lyndsey Baldasare qui ont travaillés sur « You » et « Les nouvelles aventures de Sabrina ».

Barbara Fiorentino qui à fait tout le formidable casting de « 13 Reasons Why ».

Allison Jones qui est derrière « Space Force » ou encore « Love » la super série « Arrested Development ».

Jennifer Euston est la reine des castings avec « Orange Is the New Black » ou encore « GLOW ».

Laray Mayfield et Julie Schubert eux sont les responsables du super casting de « House of Cards », « Jessica Jones », « Luke Cage » et « Mindhunter ».

Les meilleurs conseils pour les auditions de Netflix données par des artistes et des directeurs de casting

Vous avez besoin d’un peu plus d’inspiration ? Et de vous dire mais comment lui est devenu acteur Netflix ? Pourquoi cette actrice est chez Netflix ? Et pourquoi moi ? Mais comment devenir acteur Netflix.

Jetez un coup d’œil à ces suggestions Netflix d’acteurs célèbres, ainsi qu’aux agents et directeurs de casting.

Ce qui ressort le plus souvent c’est ayez quelque chose en plus une vie épanouissante et enrichissante, devenir acteur Netflix doit être non un but mais une possibilité votre vie doit être enrichissante et vous devez donner envie a celui qui va vous caster, apportez votre expérience et votre envie pas votre désespoir et votre peur de ne pas être sélectionné.

Si vous avez été appelé pour un casting votre cv était bon votre book, photo pro et peut-être même votre showreel aussi. Donc n’oubliez pas sur un casting la directrice ou directeur de casting et là pour vous aider il veut que vous ayez le rôle alors s’il vous pousse c’est pour le meilleur prenez les conseils s’il prend le temps d’être là finalement c’est qui croit en vous et sait comment vous pouvez devenir acteur Netflix.

Soyez respectueux du processus d’audition

Faites tout ce que vous pouvez pour vous préparer et en effectuant vos recherches, vous pouvez obtenir des rôles. Mettez-vous réellement dans la peau du personnage même si vous n’avez que quelques mots à préparer pour votre audition vous devez d’autant plus capter l’attention. Les responsables de casting pour le service de streaming Netflix l’expliquent bien en rapportant que la préparation est la clef et que des instants mémorables ont pu se joueur en audition et qu’un acteur qui semble être préparé et bien plus apprécié.

La première des règles sera donc (quand vous aurez fait votre cv, votre photo pro, vote book, votre showreel, peut être fait quelques auditions pour des figurations puis des figurations) d’être prêt pour le casting et de bien connaître le déroulement d’un casting Netflix et votre rôle. Faites donc attention lors de la répétition, faites attention aux instructions, suivez-les et intégrez bien tout cela avant de jouer votre scène.

Assurez-vous finalement de n’avoir plus qu’une chose à faire montrer que vous savez comment devenir un acteur Netflix..

Chaque audition est un tremplin vers un rôle d’acteur Netflix

Et n’oubliez jamais que vous travaillez pas seulement pour ce rôle mais peut-être pour le prochaine car vous ne collerez pas forcément à ce qu’attend la production mais cela ne remet pas en faites le fait que vous savez comment devenir acteur Netflix

Car un casting pour devenir acteur Netflix doit être une véritable leçon vraiment essentielle pour les personnes qui débutent dans le métier d’acteur ou dans l’industrie : Chaque fois que vous auditionnez, vous n’auditionnez jamais uniquement pour ce rôle.

Vous auditionnez pour des performances à venir pour des rôles à venir. Venez donc toujours prêt, prêt à donner le meilleur car si vous jouez et faites le boulot vous pouvez sans dire de décrocher le rôle marquer les esprits et vous correspondez peut-être déjà à une autre production Netflix et un rôle d’acteur pour le prochain film ou la prochaine série même si ce n’est pas celle-là.

Devenir acteur Netflix en trouvant les castings en France et aux Etats-unis

Comme nous l’évoquions il est plus difficile de contacte Netflix en direct qui au mieux vous renverra vers les sociétés de production au pire ne sera pas en capacité de vous répondre ou ne vous dira rien du tout d’ailleurs.

Mais vous pouvez vous tourner à divers endroits en France ou à l’étrange pour trouver des mise à jour régulières des castings Netflix ou vous pourriez décrocher un rôle de figurant et peut-être même un premier rôle.

Un rôle de figurante ou figurant pourrait bien être le tremplin vers une place afin de devenir actrice ou acteur chez Netflix.

Pour ce faire nous vous conseillons de suivre régulièrement plusieurs sites de castings en France notamment.

Les 6 meilleurs sites pour trouver des castings ou comment postuler aux auditions Netflix

Backstage

Depuis 1960, une véritable référence dans le cinéma et pour obtenir des castings sur une série ou un film Netflix.

Afin d’avoir un accès à tous les castings vous devrez déboursé un prix total : 19,95 $ par mois ou 120 $ par an.

Actor’s Access (Breakdown Services, Ltd.)

L’accès aux castings et ici de 2,00 $ par soumission ou de 68 $ par an.

Theatre In. est un bon point de départ pour un abonnement gratuit et un accès à Netflix aux États-Unis.

En France vous avez :

Casting.fr une référence ou encore Castprod et Allcasting.

Top conseils pour devenir actrice ou acteur Netflix