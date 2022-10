Si vous cherchez des films d’action à regarder sur Netflix, vous êtes au bon endroit. Dans cet article, nous vous proposons une liste des 33 meilleurs films d’action du moment sur Netflix mise à jour régulièrement, alors n’hésitez pas à y revenir souvent.

Il y a beaucoup de films d’action sur Netflix, et ils ne sont pas tous bons. Cependant, il y a quelques-uns qui se démarquent vraiment du lot.

Les meilleurs films à évoquer lorsque nous parlons films d’action

Parmi les nombreux films disponibles, on trouve des films d’action, qui sont parfaits pour se détendre et oublier les soucis du quotidien. Certains de ces films sont même devenus des classiques, et ont été salués par la critique. Voici quelques-uns des meilleurs films d’action.

Matrix

Matrix est un film d’action culte, réalisé par les frères Wachowski en 1999. Il met en scène Keanu Reeves dans le rôle de Neo, un homme ordinaire qui découvre que la réalité est en fait un simulateur créé par des machines intelligentes pour contrôler les humains. Neo va alors devoir se battre pour libérer l’humanité de cette prison virtuelle. The Matrix est un film à ne surtout pas manquer, à la fois captivant et visuellement impressionnant.

The Dark Knight, Le chevalier noir

The Dark Knight est un autre film d’action culte, réalisé par Christopher Nolan en 2008. Il met en scène Christian Bale dans le rôle de Batman/Bruce Wayne, un justicier masqué qui lutte contre le crime à Gotham City. Le film suit Batman alors qu’il affronte son plus grand ennemi, le Joker, interprété par Heath Ledger dans une performance époustouflante. The Dark Knight, Le chevalier noir est un film haletant, avec une histoire captivante et des effets visuels spectaculaires.

Inception

Inception est un film d’action réalisé par Christopher Nolan en 2010. Il met en scène Leonardo DiCaprio dans le rôle de Dom Cobb, un expert en extraction, c’est-à-dire qu’il est capable de s’introduire dans les rêves des gens pour y voler des informations confidentielles. Mais lorsqu’on lui propose une mission inversée, c’est-à-dire implanter une idée dans l’esprit d’un individu au lieu de la voler, il accepte. Inception est un film complexe et fascinant, avec une histoire captivante et des effets visuels incroyables.

Expendables

The Expendables est un film d’action réalisé par Sylvester Stallone en 2010. Il met en scène une équipe de mercenaires composée de personnages interprétés par certains des plus grands acteurs d’action de tous les temps, dont Stallone himself, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Terry Crews et Arnold Schwarzenegger. L’histoire suit cette équipe alors qu’elle essaie de sauver l’un de ses membres, qui a été capturé par des terroristes. The Expendables est un film divertissant avec beaucoup d’action et de violence.

Drive

Drive est un film d’action réalisé par Nicolas Winding Refn en 2011. Il met en scène Ryan Gosling dans le rôle de Driver, un pilote professionnel qui double également de chauffeur pour le crime organisé. Mais lorsque Driver tombe amoureux d’une femme (played by Carey Mulligan), il va devoir faire face à des conséquences dangereuses. Drive est un film intense avec atmosphère particulier, avec une bande son incroyable et des scènes d’action époustouflantes.

The Raid

The Raid est un film d’action indonésien sorti en 2011 et réalisé par Gareth Evans. Il met en scène Rama, un policier qui doit faire face à une bande de criminels retranchés dans un immeuble délabré. Il va devoir affronter tous les dangers pour mener à bien sa mission.

Le film est brutal et ultra-violent, avec des scènes d’action impressionnantes. Si vous aimez les films d’action sanglants, alors The Raid est fait pour vous !

L’agence tous risques

Un groupe de militaires condamnés à tort pour un crime qu’ils n’ont pas commis s’évadent de prison et doivent faire face à une organisation militaire corrompue tout en essayant de prouver leur innocence.

Predator

Un groupe de commandos américains se retrouve face à un chasseur extraterrestre invisible qui a pour mission de les tuer un par un. Ce film est un must du genre.

Die Hard

« Die Hard » est un classique du film d’action sorti en 1988 et réalisé par John McTiernan. Il met en scène John McClane, un policier new-yorkais qui se retrouve pris au piège dans un gratte-ciel envahi par des terroristes allemands. Il va devoir affronter tous les dangers pour sauver sa femme et ses collègues lors d’une fête de Noël.

Le film est intense et prenant, avec un Bruce Willis au sommet de son art. Les scènes d’action sont nombreuses et toujours aussi efficaces, plus de 30 ans après la sortie du film. Si vous ne l’avez pas encore vu, c’est le moment ou jamais !

Braquage à l’Italienne

Charlie Croker, un cambrioleur expérimenté, est embauché pour voler un lingot d’or en Italie, mais tout ne se passe pas comme prévu et il doit faire face à une double trahison.

The Losers

Un groupe de soldats américains abandonnés par leur commandement en Amérique du Sud se retrouve face à une organisation terroriste appelée «La Secte». Ils doivent alors lutter pour leur survie et celle des habitants du village qu’ils ont juré de protéger.

Kick-Ass

Kick-Ass est un adolescent ordinaire qui décide de devenir un super-héros malgré son manque total de super pouvoirs. Il va devoir affronter le redoutable criminel Red Mist et sa bande de super-vilains.

Salt

Evelyn Salt, une agente du renseignement américain, est accusée par son ancien mentor d’être une espionne russe. Elle doit alors fuir pour prouver son innocence et découvrir la véritable identité du traître.

Taken

Lorsque sa fille est enlevée par des trafiquants d’êtres humains en Europe, Bryan Mills, un ancien agent des services secrets américains, doit mettre ses compétences exceptionnelles au service de sa fille pour la sauver avant qu’il ne soit trop tard.

6 Underground

« 6 Underground » est un film d’action réalisé par Michael Bay et sorti en 2019. Il met en scène un groupe de personnes qui se font passer pour des morts afin de mener à bien des missions dangereuses dans le but de sauver le monde.

Le film est rythmé et spectaculaire, avec des scènes d’action impressionnantes. Les effets spéciaux sont également au rendez-vous, ce qui en fait un film à ne surtout pas manquer si vous êtes fan du genre.

S’abonner à Netflix pour le cinéma d’action ?

Netflix propose une vaste sélection de films d’action, allant des classiques intemporels aux dernières productions hollywoodiennes. Si vous êtes un amateur de cinéma d’action, il y a de fortes chances que vous trouviez votre bonheur sur Netflix.

Pour profiter de top films d’action, il vous suffit de vous abonner à Netflix. L’abonnement est très abordable et vous permet de profiter de tout le contenu de Netflix, y compris de nombreux autres films et séries. De plus, l’abonnement vous donne accès à la plateforme de streaming sur tous vos appareils, que ce soit votre téléviseur, votre ordinateur ou votre smartphone.

Parmi les nombreux genres disponibles, le film d’action occupe donc une place de choix. Les fans de sensations fortes y trouveront leur bonheur, avec des histoires palpitantes et des scènes d’action haletantes.

Netflix propose une vaste sélection de films d’action, allant des classiques aux dernières productions. Ces films offrent une expérience de visionnage intense et captivante, et sont parfaits pour les amateurs de films d’action.

Vous y trouverez des blockbusters récents comme « 6 Underground » ainsi que des classiques du genre. Il y en a pour tous les goûts, alors n’hésitez pas à faire votre choix !

Découvrez donc sans plus attendre notre top 33 des meilleurs films d’action dont certains sont disponibles sur Netflix !

Liste du top 33 des meilleurs films d’action dont certains disponibles sur Netflix