Issu de l’une des plus anciennes races qui existent, le Rottweiler est connu pour sa loyauté, sa fiabilité et sa franchise. Mais avant de l’adopter, il convient de se poser quelques interrogations afin de s’apprêter au mieux.

Est-ce un chien facile à éduquer ?

Éduquer un chien est indispensable pour lui inculquer la notion de propreté.

Cela permet aussi de lui donner des repères et de le protéger des dangers de la rue. L’éducation est également un excellent moyen pour apprendre à l’animal de quelle manière se comporter en société et en famille. Elle implique d’avoir des bases dans le domaine, de connaître les besoins de l’animal, les exigences de sa race, etc.

Pour un chien comme le Rottweiler, il est important de savoir au préalable s’il est facile à éduquer, afin de prendre les mesures adéquates et lui assurer une vie sociable. Se poser cette question est aussi important pour connaître les actions à mener pour créer et entretenir une complicité avec le chien. La réponse à cette interrogation s’avère aussi utile pour établir une relation saine avec le Rottweiler et définir les limites à ne pas franchir.

Le Rottweiler est-il sage avec les enfants ?

Selon plusieurs études, dans une famille, la présence d’un chien facilite la communication, la socialisation et l’intégration sociale des enfants. Cela permet également de canaliser leur hyperactivité, leur agressivité et participe à l’apprentissage de l’organisation en famille.

Sa présence évite aussi le repli sur soi, la dépression et favorise la maturation psycho-affective. De plus, elle participe au développement psychomoteur d’un bébé et à son éveil. Chez les adolescents, le chien représente un soutien, un stabilisateur émotionnel et un point d’ancrage sécurisant.

Toutefois, pour bénéficier de tous ces avantages, le chien doit naturellement être sage avec les enfants. Avant d’adopter un chien, il est donc important de se poser cette question. Pour le Rottweiler réputé « méchant », cela l’est plus encore.

S’attarder sur cette interrogation permet notamment d’anticiper sur l’interaction entre le Rottweiler et les enfants. Cela permet aussi d’avoir une idée précise de son attitude envers les enfants et de déterminer s’il représente un danger pour eux. En poussant la recherche plus loin, il est même possible de connaître sa véritable nature et de savoir s’il est effectivement « méchant » ou non.

Les Rottweilers sont-ils plutôt calmes ou agités ?

Il est impératif de se poser cette question afin de déterminer le tempérament du Rottweiler. Le tempérament d’un chien est certes lié à sa race, mais il peut aussi être influencé par son environnement. Il définit également sa personnalité, son indépendance, ses capacités d’adaptation, sa témérité, sa sociabilité, son niveau d’attention, son humeur…

Le tempérament d’un chien peut aussi être lié à ses différents besoins (activité physique, repas, etc.) ou à un élément de son environnement. Connaître celui du Rottweiler est essentiel pour mieux appréhender ses comportements et mettre en place les processus nécessaires pour faciliter son intégration. Cela permet aussi d’estimer la durée pendant laquelle il peut se consacrer entièrement à une activité.