Michel Sardou est de retour sur scène pour une dernière tournée après 5 ans d’absence et les fans sont en délire. Le chanteur français de 75 ans, qui se produit depuis plus de 53 ans, a annoncé sa retraite en 2017 mais a décidé de sortir de sa retraite pour une (nouvelle) dernière tournée. La dernière tournée de Sardou sera cette fois un adieu à ses fans et comprendra certains de ses plus grands succès, mais pas que, il devrait y avoir aussi des titres oubliés.

Le chanteur a promis de mettre en place un spectacle sobre et de qualité pour ses fans et il est sûr de tenir ses promesses. La dernière tournée de Michel Sardou sera certainement mémorable.

Le chanteur sera normalement au journal de dimanche 13 novembre sur France 2 afin d’évoquer cela en détail.

La billetterie, elle, ouvrira le lundi 14 novembre, à 10 heures. Soyez prêt les places vont s’arracher.

Michel Sardou plus de 50 ans de carrière

Michel Sardou né le 26 janvier 1947 à Paris est un chanteur, auteur-compositeur et acteur occasionnel français. Né dans une famille d’immigrants italiens en 1947, Sardou a commencé sa carrière dans les années 1960 en tant avec Le Madras qui ne va pas fonctionner puis quelques années plus tard le Général de Gaulle fera interdire son titre Les Ricains. Son premier grand succès sera Les bals populaires (populaire comme lui !)

Ses grands succès incluent « La Java de Broadway » et « Je vais t’aimer », mais c’est sa chanson de 1981 « Les Lacs du Connemara » qui le fait exploser en France. La maladie d’amour aussi cartonnera avec 21 semaines au top, un record. Je vole en 1978 (reprise par Louane) fait un carton avec plus d’un million de ventes.

Au cours de sa carrière, Sardou a sorti plus de 26 albums et vendu plus de 100 millions de disques.

La discographie de Michel Sardou c’est 26 albums studio sortis entre 1970 et 2017, 19 albums live de 1971 à 2018 (avec un dernier enregistrement pour sa tournée d’adieux 2018), plus de 20 compilations et plus de 70 singles et 45 tours un record pour un artiste hors norme.

Il a également reçu de nombreuses distinctions, dont la Légion d’honneur, la plus haute distinction civile française. En plus de sa carrière musicale, Sardou a joué dans plusieurs films et productions théâtrales. Il reste l’un des artistes les plus populaires de France, et ses concerts continuent de faire salle comble dans tout le pays.

Michel Sardou sa dernière tournée « Je me souviens d’un adieu »

Aujourd’hui, à 75 ans, Sardou est embarqué dans sa (nouvelle) dernière tournée : « Je me souviens d’un adieu ». Cette tournée de 23 dates le mènera à travers la France, Suisse et Belgique débutera en Suisse et se terminera dans sa ville natale de Paris. En chemin, Sardou interprétera certains de ses plus grands succès, ainsi que les nouvelles chansons et des titres moins connus qu’il aime et veut chanter une dernière fois. Pour les fans, anciens et nouveaux, cela promet d’être une tournée à ne pas manquer.

Je me souviens d’un adieu – Le grand retour sur scène

« 4 ans après sa « Dernière Danse » qui avait réunie plus de 450 000 spectateurs, Michel SARDOU crée la surprise en annonçant son grand retour sur scène pour « Je me souviens d’un adieu » une tournée en France, Belgique et Suisse à partir du 3 octobre 2023. »

🎫 Ouverture de la billetterie lundi 14 novembre à 10h sur https://www.sardou.live/

Une discographie vaste et variée

1970 : J’habite en France

1971 : Petit – Les Ricains

1973 : Danton

1973 : La Maladie d’amour

1976 : La Vieille

1977 : La Java de Broadway

1978 : Je vole

1979 : Verdun

1980 : Victoria

1981 : Les Lacs du Connemara

1982 : Il était là

1983 : Vladimir Ilitch

1985 : Io Domenico

1985 : Chanteur de jazz

1987 : Musulmanes

1988 : Le Successeur

1989 : Sardou 66

1990 : Le Privilège

1992 : Le Bac G

1994 : Selon que vous serez, etc., etc.

1997 : Salut

2000 : Français

2004 : Du plaisir

2006 : Hors format

2010 : Être une femme 2010

2017 : Le Choix du fou

Ces dernières années, il était au théâtre indiquant « ne pas vouloir chanter Je vais t’aimer jusqu’à 85 ans ». Il avait publié « Je ne suis pas mort… je dors ! » en mai 2021 son autobiographie.

Ce serait sa femme qui l’aurait convaincu en le menaçant de divorcer s’il ne refaisait pas une tournée évoque t’il. Mais il aurait fini d’être convaincu en voyant son public (côté public justement) écouter et réagir positivement à ses chansons dans le spectacle Je vais t’aimer qui tourne partout en France et qui reprend ses plus belles chansons!