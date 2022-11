Keanu Reeves est né le 2 septembre 1964 à Beyrouth, au Liban. Lorsque Reeves a trois ans, sa famille déménage à Toronto, au Canada. Reeves a commencé sa carrière d’acteur au théâtre et dans des téléfilms. Il a fait ses débuts au cinéma dans le film Youngblood en 1986. Reeves a eu son premier rôle dans le film Bill & Ted’s Excellent Adventure en 1989. Il a également joué dans les suites de ce film, Bill & Ted’s Bogus Journey (1991) et Bill & Ted’s Excellent Adventure (2015).

Reeves a reçu des éloges pour son interprétation d’un arnaqueur dans le film My Own Private Idaho (1991). Il a ensuite joué dans les films d’action Point Break (1991) et Speed (1994). En 1997, il a joué dans The Devil’s Advocate. En 1999, il a joué dans The Matrix. Il a repris son rôle de Neo dans les deux suites de ce film, Matrix Reloaded (2003) et Matrix Revolutions (2003).

Depuis, Reeves a continué à jouer dans des films tels que Constantine (2005), A Scanner Darkly (2006), Le Jour où la Terre s’arrêta (2008) et 47 Ronin (2013). En 2014 puis 2016 et 2019 , il a joué dans John Wick il revient avec John Wick Chapitre 4 !

Keanu Reeves le passage à vide et autodérision

Après une carrière fulgurante avec l’iconique Point Break, le phénoménal Speed mené à tambour battant et le mega blockbuster Matrix la carrière de Keanu Reeves connait un passage à vide dans les années 2000.

L’acteur ne perdra jamais son humour et son autodérision comme dans ce caméo hilarant

ou encore dans ce rôle dans Always Be My Maybe (2019) de Nahnatchka Khan ou il joue son propre rôle, en y ajoutant égocentrisme jouissif à la perfection. Ici encore beaucoup d’autodérision alors même que le film est très moyen.

Keanu Reeves et les mèmes comme Sad Keanu

Il devient même l’objet de mèmes récurrent le montrant déprimé dans diverses situations.

Keanu Reeves serait généreux, galant et carrément d’une élégance rare. Depuis des années le mythe de la star s’agrément d’anecdotes sur sa bienveillance.

Mais ce qui fait grandir son mythe et son côté du mec génial c’est son humour et les mèmes géniaux dont il est l’objet comme le Sad Keanu depuis 2010. Il expliquait récemment l’origine du mème dans le Late Show de Stephen Colbert pour la sortie du dernier Matrix :

« Je mangeais juste un sandwich, mec !” … “Je réfléchissais, j’avais des choses à gérer. Je n’étais pas triste, j’avais faim.” Keanu Reeves à propos de Sad Keanu

John Wick le grand retour de Keanu Reeves

John Wick Chapitre 1 (alerte spoiler)

Keanu Reeves est de retour dans John Wick, le nouveau film d’action dans lequel il incarne un tueur à gages à la retraite qui sort de sa retraite pour se venger. Réalisé par Chad Stahelski et David Leitch (tous deux de 87Eleven Productions), le film est un thriller élégant et passionnant qui plaira certainement aux fans de Reeves et des films d’action.

Le scénario de Kolstad est très bien écrit et offre à Reeves de nombreuses occasions de montrer ses talents d’acteur. L’histoire bénéficie également d’une solide distribution de soutien, notamment Willem Dafoe, Michael Nyqvist, Alfie Allen, Adrianne Palicki, Dean Winters, Ian McShane et Bridget Moynahan.

John Wick sera sans aucun doute l’un des films les plus discutés de 2014, et il est sûr de remettre Keanu Reeves sur la carte comme l’une des meilleures stars de l’action à Hollywood.

John Wick Chapitre 2 (alerte spoiler)

-John Wick est un ancien tueur à gages qui est retrouvé par Viggo Tarasov et son fils quatre jours après leur attaque.

– Il neutralise les hommes d’Abram lors d’une confrontation, mais épargne Abram et conclut un accord de paix avant de rentrer chez lui.

– Santino D’Antonio, un parrain de la Camorra (mafia italienne), rend visite à John pour lui demander de payer une dette qui lui a permis de prendre sa retraite et d’épouser Helen, en lui offrant un Marker.

– Wick refuse ce service, prétextant qu’il est à la retraite, alors Santino détruit sa maison avec un lance-grenade en représailles.

– Wick accepte le contrat et rencontre Santino dans un musée, qui lui annonce qu’il doit exécuter sa sœur Gianna afin de gagner sa place à la Grande Table.

– A Rome, Wick se rend à la fête organisée par Gianna et la confronte. Prévenant une mort certaine, elle se suicide puis il l’achève d’une balle dans la tête. Alors qu’il tente de s’échapper par les catacombes, il est attaqué par les hommes de Cassien, dont le garde du corps d’Arès.

– Après avoir tué la plupart d’entre eux, à l’exception d’Ares qui s’est échappé, il affronte Cassian. Le nouveau combat se termine devant la réception de l’hôtel Continental où il s’est temporairement installé, à contrecœur, en raison des règles de l’établissement.

John Wick Chapitre 3 – Parabellum (alerte spoiler)

-Après avoir tué Santino D’Antonio, un membre de la Grande Table, John Wick est excommunié et sa tête est mise à prix pour 14 millions de dollars.

– Il se réfugie à la bibliothèque publique de New York pour récupérer un chapelet chrétien orthodoxe et un médaillon avec une marque cachée dans un livre.

– Il se rend dans un théâtre dirigé par le directeur, qui accepte de l’aider à fuir vers Casablanca après lui avoir remis le chapelet et l’avoir fait marqué.

– A Casablanca, Wick retrouve Sofia, une ancienne amie devenue directrice du Continental de la ville. Le tueur traqué lui remet la marque-médaillon en lui rappelant qu’elle est liée à lui par une dette ; il lui demande de la présenter au Grand Maître de la Grande Table.

– Sofia le conduit à Berrada, son ancien maître ; Berrada dit à Wick qu’il peut trouver le Grand Maître en errant dans le désert jusqu’à ce qu’il ne puisse plus marcher. En échange de cette information, Berrada demande à Sofia de lui donner un de ses chiens, ce qu’elle refuse…. Des représailles s’ensuivent entre eux, entraînant la mort d’un des chiens…

John Wick Chapitre 4 (Synopsis)

De New York à Osaka, en passant par Paris et Berlin, John Wick mène un combat contre la Grande Table, la terrible organisation criminelle qui a mis sa tête à prix, en affrontant ses tueurs les plus dangereux…

La bande-annonce VF de John Wick Chapitre 4

Keanu Reeves est de retour sur le grand écran dans le nouveau film d’action John Wick. Dans ce film, Reeves incarne un assassin qui sort de sa retraite pour traquer les gangsters qui ont tué son chien.

Reeves est une star du cinéma depuis les années 80, mais il est probablement plus connu pour ses rôles dans la trilogie Matrix et Bill et Ted’s Excellent Adventure. Dans John Wick, il montre qu’il peut encore se débrouiller dans un film d’action à 57 ans. Le film a déjà rapporté beaucoup d’argent au box-office, et il semble que Reeves ait un autre succès entre les mains. Il revient avec John Wick 4 pour notre plus grand plaisir !