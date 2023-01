Connaissez-vous Equation Paie, le cabinet d’externalisation de paie en entreprise ? Grâce à lui, les TPE et PME peuvent bénéficier d’une recherche de solutions toutes adaptées à chaque problématique sociale. L’expertise et la proximité sont les clefs de la réussite !

Qu’est-ce qu’Equation Paie ?

Equation Paie est un cabinet d’externalisation de paie qui a pour enjeux de soulager les entreprises du travail administratif que cela représente, ainsi que du stress que cela engrange. Porté par ses deux fondateurs associés, Patrice Ferret et Gaétan Cerouter, cette entreprise à taille humaine combine alors les compétences de ces deux experts et offre ainsi une structure répondant à toutes les exigences de qualité détenues par les entreprises.

Diplômés et détenteurs plus de 10 ans d’expérience en tant que gestionnaires de paie au sein de petites entreprises et de grands cabinets comptables, Patrice Ferret et Gaétan Cerouter apportent à la fois compétences mais également écoute et proximité à leurs clients, afin d’offrir une réponse adaptée aux besoins des entreprises.

Faciliter l’externalisation de la paie aux entreprises, c’est tout l’enjeu du cabinet Equation Paie !

Qui peut faire appel à Equation Paie ?

Si vous êtes propriétaire d’une boulangerie, d’un garage, d’une supérette, d’un salon de beauté ou d’un salon de coiffure, gérant d’une petite entreprise, et que vous avez au moins un salarié à payer à la fin de chaque mois, Equation Paie est l’aide que vous attendez !

Tous les mois, tous les trimestres ou toutes les fins d’années, vos déclarations sociales vous fatiguent, vous prennent du temps et ne font pas partie de vos activités préférées ? Ce cabinet d’expertise et d’externalisation de fiches de paie en entreprise est effectivement fait pour vous.

De plus, cela permet à chaque entrepreneur dirigeant de faire toutes ces démarches de manière sécurisée et sans se tromper. N’oublions pas que la France est l’un des pays les plus complexes au monde dans le domaine de la réglementation de la rémunération ! Il faut donc savoir s’en charger soi-même ou être accompagné par des professionnels spécialisés.

Toutefois, en demandant à une personne tierce de s’en charger, cela vous oblige à l’embaucher et, donc, à la rémunérer. De plus, il peut être nécessaire d’acheter un logiciel de paie…

Heureusement pour vous, il existe une troisième solution ! Laquelle ? L’externalisation de la paie en entreprise avec le cabinet Equation Paie.

Assurez-vous une gestion de paie efficace.

Quelles sont les prestations proposées par Equation Paie ?

Dans ce cabinet d’externalisation de fiches de paie en entreprise, plusieurs prestations sont proposées à tous les professionnels qui ont choisi de leur faire confiance :

L’externalisation de la paie en entreprise

Prestation idéale pour gérer la rémunération de vos collaborateurs et pour la gestion de l’administration de votre personnel. En effet, l’équipe du cabinet s’occupe de tout : de l’arrivée du salarié dans l’entreprise jusqu’à son départ.

L’internalisation de la paie

Equation Paie vous propose de jouir d’une véritable autonomie dans la gestion des paies en interne. Profitez d’un accompagnement dans le domaine de la sécurisation et de l’optimisation grâce à une formation et un logiciel particulièrement performant mis à votre disposition.

La gestion de la paie des cabinets comptables

Tous les cabinets d’expertise comptable peuvent profiter des avantages proposés par le cabinet Equation Paie. Sous-traitez sous marque blanche ou directement auprès de votre clientèle.

Le rattrapage de paie

En cas de retard, demander à ce cabinet d’externalisation de paie en entreprise de prendre en main tous les bulletins de paie et les charges sociales à rattraper !

Externalisation de la paie en entreprise : profitez de nombreux atouts avec Equation Paie

Non seulement Equation Paie permet aux entreprises de gagner du temps et d’éviter les erreurs, mais en plus, ce cabinet vous accompagne grâce à de nombreux atouts technologiques, matériels, mais aussi humains.

Lorsque vous faites appel à ce cabinet lillois, découvrez comment utiliser un logiciel de paie/SIRH performant ! Vous n’avez cessé d’en rêver ? Il existe enfin. En effet, le logiciel proposé est considéré comme leader sur le marché.

Il comprend évidemment de nombreuses mises à jour légales mais aussi conventionnelles hebdomadaires ; vous êtes donc toujours au courant de l’actualité réglementaire dans le domaine du droit social. Pratique, non ?

Concernant le cabinet d’externalisation de paie en entreprise, il s’agit là de profiter de plus de 10 années d’expérience qui forment une base solide de connaissances et de compétences ! Soyez donc assuré d’un engagement complet et de grande qualité professionnelle à chaque intervention.

Une chose est sûre : tous les entrepreneurs qui font appel à ce type de services sont alors soulagés par une facilité de gestion de paie à distance qui semble être de proximité. Presque la porte à côté !

Où que vous soyez dans le Nord-Pas-de-Calais (et même en France), faites appel aux prestations d’un cabinet d’externalisation de fiches de paie en entreprise et découvrez une nouvelle façon de concevoir ce type de gestion. Vous allez vivre un nouveau tournant dans votre vie professionnelle.