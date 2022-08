Nous apprenons le décès de l’actrice de Grease, par un message de son mari sur Facebok « Olivia Newton-John (73 ans) est décédée paisiblement dans son Ranch en Californie du Sud ce matin, entourée de sa famille et de ses amis. Nous demandons à chacun de respecter l’intimité de la famille pendant cette période très difficile. »

Olivia Newton John serait morte des suites de son cancer du sein

Newton-John a été diagnostiquée avec un cancer du sein en 1992, même si aucune cause de décès n’a réellement été fournie pour le moment. Elle c’était rétablie par la suite, mais la maladie est revenue en 2013 et s’était propagée jusqu’en bas du dos en 2017.

Son mari indique d’ailleurs également « Depuis plus de 30 ans, Olivia est un symbole de triomphe et d’espoir, partageant son parcours avec le cancer du sein. Son inspiration pour la guérison et son expérience pionnière dans le domaine de la médecine des plantes se poursuivent avec le Fonds de la Fondation Olivia Newton-John, consacré à la recherche sur la médecine des plantes et le cancer. Au lieu de fleurs, la famille demande que les dons soient faits en sa mémoire au Olivia Newton-John Foundation Fund (ONJFoundationFund.org) »

Elle disait en 2018 alors que la maladie revenait depuis quelques années : « I believe I will win over it. That’s my goal. » Que nous pourrions résumer « Je crois que je vais gagner et le vaincre. C’est mon objectif. »

Qui était Olivia Newton John Biographie

Olivia Newton-John pour beaucoup c’est Sandy dans « Grease » et donc la partenaire de John Travolta à l’écran.

Mais savez-vous vraiment tout de l’iconique Olivia Newton John ? La chanteuse et actrice était lauréate d’un Grammy Award et ce n’est qu’en exemple voici sa biographie.

Olivie Newton-John est née au Royaume-Uni mais a grandi en Australie où elle part vivre avec sa famille lorsqu’elle à 5 ans !

Olivia Newton John est morte à l’âge de 73 ans elle était née 26 septembre 1948.

Son premier succès était non pas au cinéma mais dans la musique en chanson plus exactement avec le titre If Not For You, reprise de Bob Dylan en 1971. Reprise qui la propulse au rang de star internationale lorsqu’elle atteint la 25ième place du billboard hot 100.

À l’âge de 27 ans, Newton-John quitte l’Angleterre pour venir s’installer aux États-Unis. Seulement Trois ans plus tard, elle partage l’affiche de Grease avec Travolta dans l’adaptation cinématographique culte de la comédie musicale du même nom.

En décembre 1984, elle épouse Matt Lattanzi, elle aura avec lui une fille : Chloe Rose Lattanzi en 1985.

Le couple se sépare en 1995, et Newton-John commence à fréquenter Patrick McDermott (caméraman) qui a disparu en 2005 lors d’une sortie pêche en Californie. Les garde-côtes ont déterminé qu’il s’était probablement noyé.

La sœur de l’actrice était Rona Newton-John, actrice des années 1960 et 1970, qui est décédée d’un cancer du cerveau en mai 2013 à l’âge de 70 ans.

Une carrière musicale

Elle débute sa carrière en tant que chanteuse de country, mais est rapidement passée à la pop surtout avec le succès fin 1973 de « Let Me Be There »

Ce fut le premier de 15 de ses singles à figurer dans le Top 10 aux États-Unis, dont cinq qui ont été numéros 1 :

« I Honestly Love You », « Have You Ever Been Mellow », « Please Mr., Please » mais aussi You’re the One That I Want avec John Travolta pour Grease :

Puis bien entendu également « Magic » et son plus grand succès : Physical.

Physical a été le plus grand single à succès de 1981, en tête du Billboard Hot 100 pendant plus de dix semaines.

Ce titre suscita d’ailleurs aux USA et dans le monde un engouement pour le fitness, avec son clip montrant Newton-John gambadant parmi des mannequins costauds et des personnes en surpoids dans des tenues des années 80 comprenant un justaucorps et un bandeau (pour la transpiration) pour le moins parfois ridicule de nos jours.

Grease : LE rôle d’Olivia Newton-John

Elle est principalement connue en France et dans le monde entier et plus particulièrement des cinéphiles pour son rôle de Sandy.

Le film associe avec brio une certaine nostalgie des années 1950 et la révolution disco naissante et va propulser Olivia Newton-John Travolta aux rangs de stars. Ils incarnent des amoureux aux antipodes l’un de l’autre qui deviennent le roi et la reine du lycée de Rydell.

Grease a connu un succès retentissant dès sa sortie en juin 1978, la nostalgie, le scénario, la nouveauté et le talent de deux stars naissantes et un John Travolta et une Newton John qui en plus de bien jouer subie une transformation radicale, passant de la queue de cheval de la gentille fille à la beauté vêtue de cuir à la fin du film tout était fait pour faire de ce film une icône et un classique. Le film contribuera à booster sa carrière musicale déjà fleurissante comme avec le titre de Xanadu.

Ce qu’il faut retenir :

Olivia Newton John est décédée le 08/08/2022 elle avait 73 ans elle était une star internationale, iconique pour son rôle dans Grease mais elle était également une chanteuse connue avant le film.

Madame laisse derrière elle son mari Easterling, sa fille Chloe Lattanzi, sa sœur Sarah Newton-John, son frère Toby Newton-John et de nombreux neveux et nièces et toute une famille et une communauté de fans endeuillés.