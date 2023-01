La Saint-Valentin en Afrique

La Saint-Valentin en Afrique du Sud

Selon la tradition, en Afrique du Sud, les amoureux épinglent le nom de leur chéri sur leur manche. Pour le reste de la fête, celle-ci est assez proche de la nôtre ; on organise un repas, on danse, on s’offre un cadeau.

La Saint-Valentin au Congo

Au Congo, où la polygamie est autorisée par la loi, la Saint-Valentin est un défi pour les hommes qui vivent plus d’une relation. Mais, ce jour là, la pratique est de célébrer sa partenaire préférée et d’affirmer sa monogamie.

La Saint-Valentin en Amérique

La Saint-Valentin au Brésil

La fête des amoureux est fêtée le 12 juin au Brésil. Les brésiliens organisent des parades, des carnavals, des animations de rues, à cette occasion ; cela leur permet de fêter non seulement l’amour, mais également l’amour ou l’amitié avec la famille et les amis. Ils s’offrent des cadeaux, comme du chocolat ou des bijoux et organisent un diner.

La Saint-Valentin au Etats-Unis

Aux Etats-Unis, la Saint-Valentin n’est pas fêtée seulement pour montrer son amour à l’être cher, c’est l’occasion de montrer son amour ou son amitié à ses proches. Les enfants participent également à cette fête en préparant des cadeaux et en organisant des spectacles d’école.

La Saint-Valentin en Asie

La Saint-Valentin au Japon

Le 14 février, au Japon, les femmes uniquement offrent des cadeaux aux hommes, le plus souvent une boîte de chocolat. En retour, le 14 mars, lors du « White Day » ce sont les hommes qui offrent un cadeau « blanc » aux femmes, comme des fleurs ou des chocolats.

La Saint-Valentin en Inde

Cette nouvelle fête occidentale n’est pas vraiment acceptée par tous ; cependant elle se développe de plus en plus en Inde. Toutes les formes d’amour sont célébrées dans ce pays, amour ou amitié : pour son(sa) conjoint(e), pour une relation amicale ou un membre de sa famille.

La Saint-Valentin en Europe

La Saint-Valentin en Italie

Les « Baci Perugini« , ces doux « baisers » en chocolat, enveloppés dans des messages d’amour tout aussi doux, sont le plus souvent offerts le jour de la Saint-Valentin en Italie.

La Saint-Valentin au Pays de Galle

La Saint-Valentin est fêtée le 25 janvier au Pays de Galle ; elle s’accompagne d’une tradition unique, les amoureux s’offrent des « Love spoon » cuillères en bois gravées de petits coeurs, ou des cadenas.

Combien de jours reste-t-il pour préparer ma Saint-Valentin ?

Il nous reste 32 jours32 jours pour trouver le bon cadeau pour la Saint-Valentin, comme une Docteur Who boîte à gâteaux, des Sing Along Tongs pinces à cuisiner ou une sublime mousse au chocolat !

Et préparer une belle soirée en amoureux !