La mousse au chocolat est un dessert français à base de chocolat, de crème fouettée et de blancs d’œufs montés en neige. C’est une recette très simple et rapide à préparer. La mousse au chocolat est un grand classique de la pâtisserie française. Elle se décline en de nombreuses variations et peut être servie seule ou accompagnée d’une sauce, d’une crème anglaise ou d’une coulis de fruit.