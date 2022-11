La nouvelle est tombée quelques semaines avant le démarrage de la prochaine coupe du monde au Qatar : Paul Pogba ne fera pas partie de l’effectif de l’Equipe de France en raison d’une blessure au genou. Face à cette nouvelle, une question se dessine sur toutes les lèvres : la France pourra-t-elle faire long feu dans ce grand rendez-vous du football sans son milieu de terrain ?

Certaines personnes pensent que cette absence se fera ressentir dans le jeu français, d’autres croient que le renouveau du foot français est encore possible.

Voici l’impact réel de l’absence de Pogba à la coupe du monde.

L’absence de Pogba, un coup dur pour la France

Il va sans dire que toute l’Equipe de France sentira l’absence de Paul Pogba, qui est l’un des acteurs incontournables du sacre de 2018.

Pogba n’est pas simplement un joueur de champ charismatique, mais plus encore c’est un leader en dehors et sur les terrains. Très démonstratif, il épaule bien son capitaine Hugo Lloris en parlant à ses coéquipiers avant chaque match décisif. La France devra composer au Qatar sans le n°10 de la Juve.

Un pion essentiel dans le jeu français

Les statistiques de Pogba en Equipe de France parlent d’elles-mêmes. Avec ses 91 sélections et ses 11 buts en bleu, le milieu de terrain français est un véritable pion déterminant pour le jeu. Son dernier match avec la sélection nationale s’est soldé par une victoire 5-0 face à l’Afrique du Sud. Par ailleurs, son absence a pesé lourd sur toute l’équipe lors de la Ligue des Nations où la France a terminé 3ème de sa poule avec trois défaites et deux matchs nuls.

Comment compenser l’absence de Pogba ?

Le tacticien Deschamps devra effectuer des choix judicieux pour que l’absence de Pogba ne pèse pas sur son équipe.

Tchouaméni, pour sauver les meubles

Au nombre des options qui s’offrent au sélectionneur français Didier Deschamps, Aurélien Tchouaméni s’impose comme le remplaçant idéal de Paul Pogba. Bien qu’il n’ait connu que 14 sélections avec les Bleus, le jeune milieu du Réal Madrid, à travers ses prestations de qualité en Liga se verra confier la lourde responsabilité de pallier l’absence des deux grands cadors que sont N’Golo Kanté et Paul Pogba. D’autres critères jouent également en faveur de Tchouaméni pour relever ce défi : il faut surtout préciser qu’il est le seul français actuel à avoir un profil similaire à l’ancien joueur de Manchester United.

Un milieu de terrain à repenser

Dans la liste des joueurs retenus pour la coupe du monde, le sélectionneur français devra puiser au sein d’une palette de six milieux de terrain (Camavinga, Fofana, Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni et Veretout) pour réorganiser tout son jeu en l’absence de Paul Pogba et de N’Golo Kanté. La tâche peut sembler ardue à première vue, mais avec son 3-4-3, le tacticien Deschamps trouvera la bonne parade pour aligner une Equipe de France compétitive.