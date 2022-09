Peut-on porter une arme pour se défendre en France ? Qu’en est-il réellement ?

Avoir une arme à feu est-il vraiment utile pour se défendre ? Les lois sont-elles suffisamment claires ? Le port d’arme est-il vraiment dangereux ?

Ces questions et bien d’autres sont plus que jamais d’actualité en France avec l’augmentation de l’insécurité !

Les armes de défense personnelle, la meilleure défense ?

Le débat sur l’armement et la défense personnelle (self-defense, auto-défense…) est un sujet brûlant en France. La question de savoir si les Français devraient avoir le droit de porter des armes de défense personnelle est une question complexe et controversée.

Partisans

Les partisans du self-defense arguent que les armes de défense personnelle sont un moyen efficace de se protéger contre les agressions et les attaques. Ils soutiennent que les armes de défense personnelle permettent aux gens de se défendre efficacement contre les agressions et les attaques, et que les armes de défense personnelle sont un moyen légitime de se défendre.

Opposants

Les opposants à la défense personnelle soutiennent que les armes de défense personnelle sont inutiles et dangereuses, et qu’elles ne font qu’encourager la violence. Ils soutiennent que les armes de défense personnelle ne sont pas un moyen efficace de se protéger contre les agressions et les attaques, et qu’elles peuvent même être dangereuses.

La peur de l’agression : comment surmonter ses angoisses ?

La peur de l’agression est une réaction normale face à une situation potentiellement dangereuse.

Cependant, il est possible de surmonter ses angoisses en apprenant à mieux gérer son stress et en se préparant physiquement et mentalement à une éventuelle agression.

Il est possible des cours de self-defense et principalement d’arts martiaux afin d’acquérir les bases d’une défense solide.

Un autre choix est possible, par le simple fait de posséder une arme qui peut suffire à dissuader les agresseurs.

Cependant, il est important de bien savoir s’en servir pour pouvoir se défendre efficacement. Il est donc nécessaire de suivre une formation adéquate avant de pouvoir utiliser une arme à feu en toute sécurité.

Pour cela il faut s’inscrire dans un club de tir et ne pas figurer sur le fichier FINIADA (Fichier National des Interdits d’Acquisition et de Détention d’Armes).

Se protéger soi-même et protéger sa famille : comment faire ?

Le Canada par exemple est un pays où les citoyens ont le droit de posséder et de porter des armes à feu, mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils peuvent le faire n’importe comment. Faut-il suivre l’exemple du Canada pour la France afin de se protéger ou protéger sa famille ?

La loi sur les armes à feu y est très claire sur les conditions dans lesquelles les gens peuvent acheter, posséder et porter des armes à feu.

Les gens achètent des armes à feu pour de nombreuses raisons, mais la plupart d’entre eux le font dans le but de se protéger soi-même ou de protéger leur famille. Les armes à feu peuvent être une excellente option de défense, mais il est important de se rappeler que ce sont des outils dangereux qui doivent être manipulés avec précaution et respect.

Avant de prendre la décision d’acheter une arme à feu, il est important de bien réfléchir à la raison pour laquelle on veut une arme et de se familiariser avec les règles et responsabilités qui y sont associées. Il existe de nombreuses façons de se protéger soi-même et de protéger sa famille, et il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.

Chacun doit faire ses propres choix en fonction de sa situation personnelle. Pour certaines personnes, l’achat d’une arme à feu est la meilleure option, tandis que d’autres préfèrent se tourner vers d’autres moyens de protection, comme les alarmes de maison ou les chiens de garde.

Quelle que soit la décision que vous prenez, il est important de vous assurer que vous avez pris le temps de bien réfléchir à votre situation et que vous êtes conscient des responsabilités qui vous incombent surtout s’agissant d’une arme à feu même afin de protéger vos proches et votre famille.

Et si vous deviez vraiment vous servir de votre arme ?

Dans un contexte où les actes de violence se multiplient, il est compréhensible que de nombreuses personnes souhaitent acquérir une arme à feu pour se protéger. Cependant, il est important de rappeler que la possession d’une arme est soumise à des règlementations strictes.

En France, il est notamment interdit de porter une arme dans la plupart des lieux publics. De plus, il est nécessaire de disposer d’un permis de port d’armes pour pouvoir acquérir et détenir une arme à feu. Enfin, il est important de souligner que le port d’arme est un privilège et non un droit, et que les autorités peuvent retirer ce privilège à tout moment et vous seriez inscrit sur le FINIADA;

« Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes » (FINIADA). Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d’acquisition, de détention, de port et de la confiscation des armes en application de l’article L. 312-16.

Si vous avez une arme et que vous deviez vous en servir, cela doit signifier que vous êtes en danger. La première chose à faire est de vous mettre à l’abri. Si vous avez le temps, vous devez appeler les autorités.

Vous devez vous mettre à l’abri de façon à ce que la personne ne puisse pas vous atteindre et évitez d’utiliser votre arme à feu. Mais si jamais vous êtes réellement en danger et que vous soyez effectivement en légitime défense et que vous avez le droit de posséder une arme dans l’espace public alors vous pouvez vous défendre et répondre à l’agression dont vous êtes l’objet.

La légitime défense, c’est quoi ?

Il est coutume de dire qu’en France il ne serait possible d’utiliser une arme à feu qu’en cas de légitime défense, mais c’est quoi la légitime défense.

La légitime défense est un ensemble de règles juridiques qui permettent à une personne de se défendre elle-même, sa famille ou ses biens, lorsqu’elle est attaquée physiquement ou menacée de l’être. Ces règles s’appliquent aussi bien aux agressions physiques qu’aux agressions verbales.

Pour pouvoir invoquer la légitime défense, il faut que l’agression soit imminente, c’est-à-dire qu’elle soit sur le point de se produire ou en train de se produire. Il faut aussi que la réaction de la personne qui se défend soit proportionner à l’agression subie.

Enfin, il faut que la personne qui se défend n’ait pas provoqué l’agression.

Si ces conditions sont réunies, la personne qui se défend peut alors faire usage de la force nécessaire pour repousser l’agresseur, sans craindre de poursuites pénales. La légitime défense est un droit reconnu par le Code pénal français. Elle est également prévue par les conventions internationales sur les droits de l’homme, dont la France est signataire.

Les limites de la légitime défense

En particulier, il est interdit de tuer ou de blesser gravement l’agresseur si la vie ou l’intégrité physique de la personne qui se défend n’est pas menacée de manière imminente et évitable. La légitime défense n’est pas non plus autorisée si la personne qui se défend a d’autres moyens de se protéger, comme fuir ou demander de l’aide à des tiers.

Le nombre d’armes à feu en circulation en France

La Chambre syndicale nationale des armuriers détaillants estime que 10 millions d’armes à feu sont actuellement en circulation en France selon Yves Gollety, président du Syndicat des armuriers qui estime que « la France est un des pays européens qui compte le plus de chasseurs. »

Du côté de certains politiques Jean-Luc Mélenchon c’est trop et c’est même plus, puisqu’il évoque 11 millions d’armes à feu en libre circulation.

La multiplication des attentats en France en 2015 aurait poussé des milliers de Français vers les stands de tir afin pas forcément de s’entrainer mais d’obtenir une arme à feu le chiffre évoqué à l’époque était même de 15 millions d’armes.

D’après le fichier informatisé nommé Agrippa, créé par arrêté en novembre 2007 il y aurait un peu plus de 5,4 millions d’armes à feu en circulation et non pas 11 ou 15 millions.

Mais il resterait entre ces 11-15 millions toutes les armes rentrantes par une filière des Balkans ou encore des armes datant de la seconde guerre mondiale ou des armes de collections et faisant partie de la catégorie D et donc non inscrite au dit fichier, de là à atteindre des chiffres aussi importants ?

Ce qui est certain c’est qu’entre le fichier Agrippa, les armes de collections et les armes non répertoriées (vol, filière étrangère et surtout seconde guerre mondiale) cela représente plus que 7 millions d’armes au minimum en circulation.

SIA, un nouveau « système d’information sur les armes » qui devait être déployé courant 2022 permettra certainement un « renforcement de l’encadrement du contrôle et de l’encadrement des détenteurs d’armes » d’après le ministère de l’intérieur.

FAQ

Question: Quel est l’intérêt d’avoir une arme ?

Réponse: Une arme peut être utile pour se défendre, soit contre des agressions physiques, soit contre des agressions verbales ou menaces. Elle peut aussi être un moyen de dissuasion, par exemple pour éviter qu’un cambrioleur ne pénètre dans votre domicile.

Question: Quels sont les différents types d’armes ?

Réponse: Il existe différents types d’armes, notamment des armes blanches (couteaux, poings américains, matraques, etc.), des armes à feu (revolvers, pistolets, fusils, etc.) et des armes non létales (sprays au poivre, Tasers, etc.).

Question: Comment choisir son arme ?

Réponse: Il est important de choisir son arme en fonction de son utilisation. Si vous souhaitez vous défendre contre des agressions physiques, il vaudra mieux choisir une arme blanche ou une arme à feu. Si vous souhaitez simplement dissuader un agresseur, un Taser ou un spray au poivre seront plus adaptés.

Question: Où puis-je acheter une arme ?

Réponse: Les armes à feu sont soumises à des réglementations très strictes en France et il est donc très difficile d’en acheter une légalement. Les armes blanches et les armes non létales sont un peu plus faciles à se procurer, mais il est quand même recommandé de se renseigner au préalable dans une armurerie.

Question: Que risque-t-on en portant une arme ?

Réponse: Le port d’une arme est soumis à des réglementations très strictes en France. Si vous êtes pris en possession d’une arme illégale, vous risquez de lourdes sanctions pénales, allant jusqu’à la prison.