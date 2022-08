L’organisation de jeux façon Koh-Lanta dans à la prison de Fresnes vient de faire polémique après la diffusion de la vidéo de l’évènement sur youtube et un partage énorme sur les réseaux sociaux.

La vidéo du jeu, qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité l’émoi.

L’opinion est partagée sur cette interdiction : alors que certains y voient un veto à la réinsertion, d’autres s’inquiètent de la sécurité des surveillants et des détenus, quand d’autres s’interrogent sur le financement et d’autres encore qui rappellent à qui veut l’entendre que 2 des détenus, présents dans la vidéo, sont en prison pour des faits de viols et ou de meurtre.

Me Dupont-Moretti, le ministre de la Justice, a expliqué que l’organisation de projets de réinsertion en milieu carcéral doit se faire dans le respect de règles strictes qu’il n’était pas au courant et condamné la tenue de ce Kohlantess.

La prison de Fresnes face à une polémique suite à la diffusion d’une vidéo montrant des détenus faisant du Karting

Les images montrant des détenus au milieu d’une course de karting dans la cour de la prison de Fresnes continuent de susciter d’énorme remous.

Le clip, qui a été tourné dans le cadre d’un événement intitulé « Kohlantess en prison », a été diffusé sur les réseaux sociaux le vendredi 19 août.

La prison de Fresnes fait face à une polémique suite à l’introduction de ce jeu en prison.

Le programme, nommé « Kohlantess », est destiné aux détenus de la prison et a pour but de leur permettre de s’impliquer dans une activité constructive avec le versement des dons générés à des associations.

Le programme est encadré par des bénévoles et des surveillants de prison.

Cependant, le projet vient susciter la controverse du fait de la nature des activités « 5 étoiles » évoqueront certains, ils estiment également que le programme est inapproprié car il favorise des détenus qui sont plus que des petits délinquants mais des violeurs ou assassins potentiels.

L’origine de la vidéo polémique de Kohlantess ?

Il s’agit d’un épisode de « Kohlantess », une web-série qui existe depuis bientôt 3 ans quand même sur youtube.

C’est une combinaison judicieuse de l’argot pour la cité, et du mot Koh-Lanta concernant le fameux jeu télé de TF1.

La nouvelle saison avait d’ailleurs débutée cet été dans le calme avec la diffusion d’un épisode mettant en avant des jeunes des quartiers face à des fonctionnaires de police dans un épisode mouvementé. (CF. vidéo en début d’article)

La vidéo qui fait polémique a été retirée de la chaîne mais d’après l’instigateur des jeux non pas du fait de la polémique mais car il ne cautionne pas selon ses propos ne pas avoir été mis au courant que des détenus écroués pour viol ou meurtre étaient présents pour Kohlantess à la prison de Fresnes. (voir fin article)

La direction de la prison de Fresnes défend Kohlantess

La direction de la prison de Fresnes a défendu le programme de karting, qui a fait l’objet d’une polémique récemment. Son directeur Jimmy DELLISTE se félicitait même de l’évènement sur Twitter :

Moment d'engagement fraternel au bénéfice de 3 associations respectivement représentées par une sélection de personnes détenues, de membres du personnel et de jeunes Fresnois. Merci aux organisateurs et à Djibril DRAME. pic.twitter.com/C9r9gogEMJ — Jimmy DELLISTE (@DellisteJ) July 27, 2022

Ce programme est cependant très controversé et fait la polémique depuis et de nombreux opposants estiment qu’il est inutile et dispendieux.

Ils soulignent que les détenus n’ont pas besoin de ce type d’activité pour se préparer à leur sortie de prison et que cela ne fera qu’augmenter les coûts de fonctionnement de l’établissement.

Qui a autorisé l’organisation de cet évènement à la prison de Fresnes ?

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran assurait d’ailleurs sur France Inter que « ni le cabinet du ministre de la Justice, ni même le directeur central de l’administration pénitentiaire n’étaient au fait qu’il y avait une course de kart ou une piscine temporaire dans la prison de Fresnes ».

Et de confirmer que « l’initiative de l’événement a été prise et gérée en direct entre la prison et les organisateurs. Une convention bipartite a été signée et mentionne bien le karting, mais ni le cabinet du ministre ni l’administration pénitentiaire n’ont vu cette convention. »

L’argent reversé aux associations a été donné par la prison de Fresnes mais qui a payé pour l’organiser

Les trophées et l’organisateur

Djibril Drame, propriétaire de la chaîne youtube qui diffuse Koh lantess était bien présent en tant que présentateur et il est visible sur la vidéo à plusieurs reprises aux côtés du directeur de la prison de Fresnes Jimmy DELLISTE au moment de la remise des trophées aux équipes, mais qui à payé pour ces prix, ces trophées, l’organisation ?

Les gains et les associations

C’est 2700 euros qui ont été reversés par la Prison de Fresnes aux associations soutenues par les 3 équipes : jeunes de quartiers, détenus, surveillants.

Victorieux les surveillants ont gagné 1 700 euros pour une association qui réalise le rêve d’enfants malades, l’association Arc-en-ciel.

Les seconds sur le podium sont les détenus, au centre de cette polémique, et qui jouaient en faveur de l’association Relais Enfants-Parents avec un gain final de 650 euros. Cette association œuvre pour garder les liens familiaux des enfants de parents incarcérés.

Et les troisièmes sont donc les jeunes des quartiers qui ont remporté 350 euros pour Unitess une association qui vise à créer du lien entre les jeunes et les institutions.

Les gains sont donc allers eux directement aux associations et même si cet argent public a servi à financer au final de bonnes causes la polémique demeure.

Les sponsors qui ont payé l’organisation

Mais alors qui de l’organisation qui a loué ou acheté tout ce matériel et fait installer tout cela à la prison de Fresnes ?

Il s’agit de sponsors comme Big M, une chaîne de restauration rapide ou encore Omada, une plateforme en ligne de paris sportifs sans argent.

Mais la prison de Fresnes elle en plus des gains à bien payé les surveillants encadrants et participants à ce Kohlantess en prison en heures supplémentaires.

Qui a lancé ou relayé la vidéo la polémique ?

Les relayeurs, lanceurs d’alertes diront certains, sont quasiment tous d’extrême droite, Damien Rieu en tête :

Ils violent vos filles, cambriolent vos maisons, agressent vos mamies, volent vos voitures, mais font du karting sur le dos de leurs victimes et avec vos impôts grâce au directeur @DellisteJ et à @E_DupondM. pic.twitter.com/LVxDerSMDs — Damien Rieu (@DamienRieu) August 20, 2022

Sur les réseaux sociaux des comptes liés à l’extrême-droite, RN et Reconquête en tête ont relayé en masse la vidéo tout le week-end.

Qu’en pense le ministère de la justice ?

Eric Dupond-Moretti assure que lui aurait mis un « veto » s’il avait connu au préalable les activités en détail.

« Ils auraient fait un concours de chant, personne n’aurait rien dit. C’est le côté karting qui choque. L’objectif de l’enquête, c’est de comprendre où il y a eu un dysfonctionnement. »

« Dès lors, si une autorisation de principe de la chancellerie a bien été donnée s’agissant de cette action et de sa médiatisation, c’est sans en connaître précisément les détails, notamment s’agissant de l’épreuve de karting et du bassin d’eau. Le garde des Sceaux ne pouvait pas davantage en être informé » indique d’ailleurs le rapport d’enquête menée par l’administration pénitentiaire suite à la demande du ministère de la justice après la polémique suscitée par la vidéo.

Pourquoi la vidéo a-t-elle été supprimée depuis ?

Comme expliquée précédemment ce n’est pas à cause de la polémique que la vidéo a été supprimée mais bien car deux détenus présents dans la vidéo ne seraient pas de simples petits délinquants mais un violeur et un assassin.

C’est la présence de ces deux détenus qui aurait donc poussé Djibril Drame à supprimer la vidéo et non la vive polémique.

Djibril Dramé assure d’ailleurs qu’il avait posé les jalons en amont de l’autorisation d’organisation et que la condition « sine qua non » validée avec la direction de Fresnes était de n’avoir aucun détenu ayant été condamnée pour « une peine résultant d’une atteinte à l’intégrité physique et/ou morale d’une personne » … « par respect pour les victimes ». Selon lui toujours « la confiance que nous avons accordée au centre pénitentiaire de Fresnes ainsi qu’au ministère de la justice a été rompue »

FAQ

Question : Pourquoi le jeu Kholantess et l’épisode du karting en prison fait-il polémique ?

Réponse : Le karting en prison fait polémique car certains estiment que ce Kholantess en prison donne un traitement de faveur aux détenus alors qu’ils ont commis des crimes.

Question : Qu’est ce que Kohlantess et la vidéo polémique ?

Réponse : Il s’agit d’un épisode de « Kohlantess », une web-série en ligne depuis 3 ans sur youtube. Qui est une combinaison judicieuse de l’argot pour la cité, et du mot Koh-Lanta et qui met en scène des jeunes de cités faisant des épreuves du mythique jeu.

Question : Qui a lancé ou relayé la vidéo la polémique ?

Réponse : Des personnalités d’extrême droite principalement, Damien Rieu en tête.

Question : Que pense le ministère de la justice de l’organisation de Kohlantess ?

Réponse : Par la voix de son du Ministre Eric Dupond-Moretti le ministère explique ne pas avoir été au courant de la nature des activités sinon il aurait mis son veto.

Question : Qui a payé pour l’organiser ce Kohlantess en Prison ?

Réponse : Ce sont des sponsors qui ont payé l’organisation, mais la prison qui a payé pour les gains ainsi que les heures supplémentaires des surveillants.