Les véhicules poids lourds constituent une grande majorité des engins utilisés pour le transport des marchandises. Il est donc nécessaire de maintenir ces véhicules de plus de 3,5 tonnes en meilleur état avec un entretien rigoureux et courant. Pour effectuer les réparations d’un poids lourd, il faut aussi acheter de bonnes pièces détachées. Quelles sont les pièces d’un poids lourd à changer ? Où effectuer l’achat de ces pièces particulières ?

Les blocs optiques du poids lourd

Avoir une bonne visibilité est primordial sur la route. Bien voir et être bien vu est d’ailleurs une des règles de conduite à respecter sur l’asphalte pour chaque automobiliste. Les chauffeurs de poids lourds ainsi que les conducteurs de fourgonnette et utilitaires sont également concernés par cette formule. Lors des trajets nocturnes, les feux et les blocs optiques avant permettent aux camions d’être identifiés par les autres automobilistes.

Les problèmes de phares opaques peuvent toujours apparaître même lorsque l’on prend soin de son véhicule poids lourd en effectuant régulièrement un lavage extérieur et intérieur. Pour cela, il est important de ne pas sous-estimer la qualité des phares avant et arrière de son véhicule poids lourd. Les blocs optiques sont tout d’abord essentiels pour la sécurité d’un camion. En effet, depuis quelques années, les optiques sont fabriquées avec du polycarbonate. Par rapport au verre, ce plastique offre une meilleure résistance aux impacts. Cependant, ce matériau se dégrade parfois rapidement. Sous l’effet des différentes intempéries et des rayons ultra-violets, les blocs optiques peuvent avoir tendance à jaunir et à ternir.

Le lavage et le nettoyage du camion peuvent d’autre part provoquer des rayures et rendre opaques les blocs optiques. Cette usure du projecteur peut entraîner une réduction de la vision nocturne de 30 à 40%. Cela peut ainsi mettre en danger la sécurité du conducteur, d’un éventuel passager et celle des usagers de la route.

Effectuer un changement des blocs optiques est également nécessaire, car un véhicule poids lourd avec des phares abîmés ne peut pas passer le contrôle technique. Une défaillance du système de projection des phares peut en effet faire l’objet d’une contre-visite. De plus, rouler avec un phare en mauvais état est illégal. Dans le cadre des contraventions de la 3e catégorie, une amende de 68 euros est fixée pour les véhicules qui possèdent un phare défectueux. Pour cela, procéder à la remise en état de ses blocs optiques avant de se rendre au contrôle technique est une meilleure solution.

Les blocs optiques opaques non seulement ne laissent pas passer toute la lumière, mais ils nuisent également à l’apparence de l’engin. Un phare défectueux rend en effet le faisceau de lumière moins puissant et moins net. Cela peut vieillir le style du camion. Afin de changer les blocs optiques d’un camion, il faut rechercher des pièces détachées pour poids lourds chez des spécialistes de la vente de ces types d’équipements. Certains spécialistes proposent en effet une large gamme d’articles, d’équipements et de pièces détachées pour l’entretien des véhicules poids lourds, camions et véhicules utilitaires. Le coût d’un bloc optique varie en fonction de la marque et de la technologie utilisée.

Changer les essuie-glaces de son camion

Afin de conduire en toute sécurité, un chauffeur de poids lourd doit bénéficier d’une meilleure visibilité. Pour cela, les essuie-glaces sont indispensables, car ils permettent de bien voir à travers le pare-brise. Cependant, avec le temps, lorsque le caoutchouc s’use les essuie-glaces ne parviennent plus à évacuer suffisamment l’eau du pare-brise pour assurer une bonne visibilité au conducteur. Pour cela, il est nécessaire de changer les essuie-glaces quand ils sont usés.

Différents signes peuvent permettre de savoir à quel moment l’on doit procéder au changement des essuie-glaces. Tout d’abord, au lieu de glisser silencieusement sur le pare-brise, ils peuvent le racler et être plus bruyants. Lorsque les essuie-glaces sont endommagés, ils peuvent également laisser des traces ou des rayures sur le pare-brise. La lame peut aussi se déformer et causer un déplacement anormal des essuie-glaces.

Généralement, il existe 3 types d’essuie-glaces : conventionnels, plats et hybrides. Les essuie-glaces conventionnels sont constitués d’une raclette en caoutchouc liée à une armature métallique. Ces types d’essuie-glace sont rigides. Ils épousent donc parfois moins bien la forme d’un pare-brise et n’essuient pas de façon homogène toute la surface. Leur forme offre une certaine prise au vent. Les essuie-glaces plats sont plus coûteux. Ils possèdent toutefois plusieurs avantages.

Ces types d’essuie-glace sont plus flexibles, car l’armature est intégrée dans une lame en caoutchouc. Ils épousent parfaitement les courbes d’un pare-brise. À vitesse élevée, les essuie-glaces plats sont plus efficaces et plus silencieux que les modèles classiques. Grâce à leur forme aérodynamique, ils résistent aux coups de vent. Les essuie-glaces hybrides ont la même raclette en caoutchouc que les modèles classiques. Ils ont cependant la forme aérodynamique des essuie-glaces plats. Ils sont plus onéreux que les autres modèles, mais sont flexibles et épousent bien la forme d’un pare-brise.

Il est possible de faire changer ses essuie-glaces par un garagiste ou de les remplacer soi-même. L’opération de changement n’est pas complexe, mais nécessite une bonne application. Les essuie-glaces pour camion sont généralement livrés avec une notice d’installation. Il est donc important de se référer à cela pour réaliser une bonne opération d’installation. Pour bien installer son essuie-glace, il faut respecter plusieurs étapes en fonction du modèle choisi. Tout d’abord, il faut soulever le bras de l’essuie-glace actuellement installé sur le camion de telle sorte qu’il soit perpendiculaire au pare-brise. Il faut ensuite repérer l’endroit où le balai d’essuie-glace rejoint le bras. Pour le retirer, il suffit d’appuyer sur la languette en plastique qui maintient l’essuie-glace en place. Après avoir retiré l’ancien essuie-glace, il faut installer le nouveau avec la languette en plastique puis le rabattre doucement contre le pare-brise.

Opter pour de nouveaux sièges de camion

Le siège est un élément indispensable que tout conducteur de véhicule de fort tonnage ne doit pas négliger. Il possède souvent une suspension mécanique qui sert à absorber les vibrations et les chocs. Le siège de camion doit être capable d’assurer aussi bien le confort que la sécurité d’un conducteur tout au long de son trajet. Il est cependant susceptible de s’user rapidement. En effet, plus le véhicule est utilisé, plus la durée de vie de cet équipement diminue. Il faut donc changer le siège d’un camion lorsque certains signes d’usure sont remarqués. En cas de détérioration, le siège peut en effet provoquer l’inconfort du conducteur. Ce dernier risque ainsi de parcourir des kilomètres dans des conditions incommodes. Acheter de nouveaux sièges est donc primordial pour garantir un meilleur confort de conduite. Un équipement en bon état augmente la valeur d’un véhicule. Il peut ainsi être proposé au meilleur prix à la revente.

Pour acheter un bon siège de camion, il faut prendre en compte plusieurs critères. Le siège doit en effet s’adapter au poids lourd tout en assurant un bon confort. Pour cela, il est conseillé de privilégier un modèle proposé par un fabricant connu. Certains sièges de camion ne sont pas capables de résister aux chocs. Pour cela, avant de faire son choix, il faut vérifier l’homologation. Plusieurs fournisseurs proposent des sièges de camion qui garantissent plus de sécurité et de confort lorsque l’on transporte des marchandises.

Changer les pneus de son poids lourd

Les pneus sont très sollicités lorsque l’on conduit un poids lourd. En effet la qualité ainsi que la quantité de marchandises à transporter les usent plus rapidement. Seuls les pneus qui sont en bon état peuvent assurer une meilleure réponse lors du freinage et une adhérence optimale sur la route. Pour cela, il est important de vérifier de façon régulière l’usure de ses pneus. Plusieurs symptômes peuvent permettre de reconnaître l’usure d’un pneu. Il faut donc penser à remplacer son pneu lorsque des anomalies comme la présence d’un corps étranger et une usure anormale sont détectées. De plus, pour sa sécurité, l’idéal est de rechaper ou de remplacer son pneu en cas de hernie, de déchirure ou d’autres défauts constatés.

Il est nécessaire d’adopter une conduite souple pour économiser la gomme de son pneu lorsqu’on emprunte une autoroute ou une voie rapide. Lorsque le pneu est usé, pour s’assurer une bonne sécurité routière et optimiser sa longévité, il faut acheter un nouveau en tenant en compte sa marque. Les modèles d’entrée de gamme coûtent généralement moins cher. Cependant, une pièce de grande marque a une longévité beaucoup plus supérieure. Pour pouvoir rechaper son pneu ultérieurement, il faut éviter d’acheter une pièce appelée monovie.

Pour changer un pneu de véhicule poids lourd, la première des choses à faire est de le dégonfler. Pour ce faire, il faut soulever le poids lourd à l’aide d’un levier. Cela permet d’éviter d’abîmer et les rotors et la roue du véhicule. Ensuite, il faut dégonfler le pneu avec une broche métallique. Pour que l’air s’échappe lentement du pneu, il faut tourner dans le sens de l’aiguille d’une montre. Une fois le pneu dégonflé, il doit être décollé avec un pied de biche. Il faut après cela passer avec un tournevis à l’enlèvement du cerclage. Il est indispensable d’y mettre toute sa force pour le faire sauter.

Pour enlever totalement le pneu, il faut se servir du tournevis et du pied de biche. Le montage doit se faire en fonction du type du pneu que vous utilisez. Il faut effectuer un nettoyage au niveau du cerclage afin d’assurer une bonne adhérence.

Remplacer le pare-chocs de son camion

À l’instar du capot et de la calandre, le pare-chocs d’un véhicule poids lourd est l’une des pièces qui peuvent être mises à l’épreuve. Quand l’on parcourt de grandes distances, il peut parfois subir des accrocs et des chocs. Le pare-chocs est l’équipement de sécurité du camion qui amortit les chocs à l’avant comme à l’arrière. Il met également en valeur l’aspect esthétique du poids lourd.

Le pare-chocs permet de protéger les éléments extérieurs du véhicule durant les déplacements. En cas de collision, il sert à absorber une partie des chocs. Pour cela, il est indispensable de changer cette pièce détachée lorsqu’elle est endommagée. Il faut toutefois s’assurer d’acheter une pièce adaptée au camion. Pour trouver un pare-chocs qui répond à ses besoins, il est conseillé de demander l’avis d’un professionnel.

Le pare-chocs est un équipement de la carrosserie qui ne s’use pas facilement. Il n’est donc pas nécessaire de le remplacer en cas de collision ou d’accident de circulation. Sa capacité de protection diminue cependant, quand il n’est plus en bon état. Afin de changer l’apparence d’un camion, on peut également modifier le pare-chocs. Lors de l’achat d’un nouveau pare-chocs arrière ou avant de son camion, il faut privilégier un modèle qui possède un emplacement pour les phares antibrouillard. Ce type de pare-chocs permet d’ajouter des unités d’éclairage, ce qui réduit les risques d’accident. Ainsi, l’installation des feux de brouillard peut se faire facilement afin d’améliorer sa visibilité en cas de mauvais temps.

Il faut aussi vérifier la certification du matériel avant de l’acheter. En effet, les pare-chocs homologués qui respectent les normes européennes en vigueur offrent par rapport aux modèles non certifiés une protection beaucoup plus optimale.

Où peut-on trouver ces pièces de rechange si particulières ?

Par rapport aux véhicules ordinaires, les poids lourds ont des caractéristiques particulières. Pour cela, trouver des pièces détachées adaptées à son camion peut parfois s’avérer compliqué. Il faut notamment avoir des connaissances en la matière et savoir évaluer la qualité du produit. Il existe plusieurs moyens pour acheter des pièces de rechange pour un camion.

Faire l’achat des pièces détachées en ligne

Il est possible d’acheter des pièces détachées (pneumatiques, phare, équipement de moteur…) de camion en ligne. Il existe en effet plusieurs sites de vente spécialisés dans ce domaine. Afin de satisfaire tous les besoins, certains proposent même des services complets. De plus, ils offrent aussi des accompagnements en termes de conseils et de services d’entretien. Pour faciliter la tâche, leurs équipes d’experts sont disponibles. Il est également possible de comparer les offres puisqu’elles sont diversifiées.

Se tourner vers un garagiste

La maintenance d’un véhicule poids lourd requiert de nombreuses connaissances en mécanique. Il faut donc se faire accompagner par un mécanicien expert en la matière. Les garagistes sont en effet capables de proposer des articles adaptés à la marque d’un poids lourd. Cette alternative est intéressante, car elle peut permettre de gagner des bonus supplémentaires. Les garagistes sont également en mesure de se charger des opérations de remplacement. Ainsi, la prestation sera meilleure et conforme aux normes en vigueur.

Changer ses pièces dans un magasin spécialisé

Acheter ses pièces de rechange dans un magasin spécialisé en mécanique auto est une option classique. Ce type d’établissement propose toute sorte d’articles, d’outillages et de produits qui contribuent au bon fonctionnement des véhicules routiers. On peut donc y trouver des pièces détachées conformes au modèle de son véhicule. Les magasins ne permettent cependant pas de faire une comparaison. On ne peut que se référer aux informations fournies par le vendeur. Pour comparer plusieurs offres, il faut faire le tour de plusieurs magasins.