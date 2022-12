Le marathon s’agit d’une épreuve sportive à laquelle tout adepte du running rêve de participer. En fait, c’est une épreuve sportive de course à pied, le plus souvent sur route et sur une distance de 42,195 kilomètres. De nos jours, le marathon pullule dans de grandes villes, que ce soit au nom d’associations en tout genre ou pour une bonne cause. Pour cette occasion, les athlètes débutants ou non se retrouvent pour courir ensemble. Toutefois, sachez que le marathon ne s’improvise pas. Pour tout dire, une bonne préparation au préalable s’avère nécessaire. À ce propos, de plus en plus de personnes décident de se faire accompagner par un coach sportif. En plus de vous donner des conseils pratiques, ce dernier vous propose également un programme d’entraînement adapté.

Un coach sportif : une source de motivation et d’encouragement

La motivation est l’un des éléments les plus importants du succès de tout programme d’exercices. Toutefois, il se peut que vous ayez des objectifs en tête, mais vous manquez de motivation. Sachez que vous faire accompagner par un coach sportif comme sur Jiwok.com vous aidera à trouver votre source de motivation. Fini les fausses excuses pour repousser vos séances.

En fait, étant accompagné par votre coach sportif, vous allez pouvoir consacrer un créneau rien que pour vous, pour travailler sur vos objectifs. Rassurez-vous, le coach va vous motiver et vous soutiendra dans toutes les démarches.

Pour vous guider

S’entraîner pour le marathon peut-être toujours l’une des choses qui figurent dans la liste que vous voulez faire. Pourtant, vous n’avez aucune idée de par où commencer, ni comment faire. Cela vous semble très difficile d’organiser vos exercices, les types d’entraînement à faire ou encore d’autres. Et que tout cela vous décourage parfois. Si c’est votre cas, n’oubliez pas que vous pouvez avoir recours à un coach sportif. Étant professionnel dans le domaine du coaching, il saura vous guider et à définir précisément votre programme d’entraînement, en fonction de vos objectifs, de votre disponibilité, etc. Avec son expertise, tous les paramètres seront maîtrisés pour optimiser au mieux vos séances d’entraînement. Ceci est dans l’unique objectif de vous permettre d’évoluer rapidement.

Pour bénéficier des conseils personnalisés et d’un suivi

Être accompagné d’un coach sportif pour la préparation de votre marathon vous procure de nombreux avantages. Outre les programmes d’entraînement que celui-ci met en place, vous bénéficierez aussi d’un suivi et de conseils personnalisés dans tout ce que vous faites. Ceci a pour but de garantir une meilleure réalisation de votre entraînement. Il vous prodigue également des conseils sur votre alimentation. Sur ce, ce dernier vous proposera des compositions de repas et vous informera sur les aliments à éviter, la façon de manger sainement.

Pour gagner du temps

Savez-vous que lorsque vous décidez de solliciter les services d’un coach sportif pour préparer votre marathon, vous n’aurez pas forcément besoin de vous rendre dans une salle de sport ? Effectivement, le coaching peut être fait en ligne ou bien, il peut même venir chez vous, ce qui favorise un gain de temps considérable. En outre, vous serez aussi libre de vous entraîner selon votre disponibilité.

Dans tous les cas, le coach doit être diplômé pour exercer. Un diplôme qui est délivré par le ministère de la jeunesse et des sports. Il doit également avoir une assurance responsabilité civile, une carte professionnelle et surtout de l’expérience.