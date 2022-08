Fondée en 2008 par les Américains Brian Chesky, Joe Gebbia et Nathan Blecharczy, Airbnb est devenue en l’espace de quelques années la plaque tournante de la location d’hébergement dans le monde entier. La plateforme est reconnue à travers le monde pour ses services de location saisonnière de logements de particuliers. Qu’il s’agisse de séjours d’affaires, de vacances ou d’escapades en amoureux, il est possible de trouver toute une panoplie d’offres sur Airbnb. Vous êtes propriétaire d’un logement et vous souhaitez le mettre en location en passant par la plateforme tout en vous déchargeant de toute contrainte ? Airbnb vous permet de bénéficier d’un service de conciergerie. Il s’agit d’un groupe d’hôtes expérimentés et bien notés qui mettent à votre disposition leur savoir-faire pour gérer votre bien. Dans les lignes qui suivent, nous mettons en évidence les motifs qui pourraient vous motiver davantage à passer par une conciergerie Airbnb.

Quelles sont les conditions pour être éligible au service de conciergerie Airbnb ?

Pour utiliser le service de conciergerie Airbnb, vous devez, avant tout, détenir un compte sur la plateforme. Par ailleurs, qu’il s’agisse d’un appartement en ville, d’une maison individuelle ou d’une location de vacances, le bien doit être situé dans une ville où un partenaire exerce déjà son activité. Par la suite, vous pourrez utiliser le site pour rechercher le partenaire local le plus proche du logement mis en location. Pour plus d’informations vous pouvez contacter Airbnb.

Comment confier votre bien à une conciergerie Airbnb ?

Lorsque vous êtes inscrit sur la plateforme, Airbnb met à votre disposition une option dénommée “Trouver un partenaire à proximité”. Cliquez sur ce bouton et suivez les différentes étapes qui sont définies afin que vous puissiez bénéficier du service de conciergerie le plus adapté à votre besoin. Après avoir suivi toute la procédure, Airbnb vous proposera plusieurs hôtes à proximité de votre logement pour vous accompagner. Il vous revient alors de choisir celui qui correspond à votre besoin et de convenir d’une rencontre avec celui-ci. Lors de votre rendez-vous avec votre partenaire, vous devez fixer les termes de votre relation d’affaires.

En effet, il sera question de définir votre planning ainsi que le règlement intérieur à respecter au sein du logement. Après cela, Airbnb met à votre disposition un tableau de bord vous permettant de vérifier vos réservations, vos revenus ainsi que vos évaluations. Lorsque toutes les conditions de conciergerie ont été fixées avec le partenaire, le travail de ce dernier peut commencer. Il s’occupera ainsi de la gestion de votre logement en votre absence ainsi que des voyageurs qui y effectueront un séjour. Dans la forme, la gestion effectuée par le partenaire consiste aux tâches suivantes :

le service de nettoyage au sein de votre logement : il s’assure que l’appartement soit nettoyé et en bon état avant l’arrivée des voyageurs.

la mise en place des commodités : le partenaire s’assure que des éléments tels que le linge, les kits de toilette soient à la disposition des voyageurs.

le service d’accueil des voyageurs : le partenaire est censé être en contact avec les voyageurs de leur arrivée jusqu’à leur départ pour faciliter leur séjour.

Par ailleurs, le partenaire peut vous aider à créer votre annonce et à organiser vos séances de photos professionnelles pour votre bien immobilier.

Que gagnez-vous à passer par une conciergerie Airbnb ?

Avec Airbnb, vous n’avez pas besoin de vous déplacer dans un bureau pour effectuer des démarches administratives. L’inscription est totalement gratuite et se fait en ligne de la manière la plus simple grâce à quelques clics. Il y va de même pour la recherche de votre partenaire. Vous vous déplacez uniquement lorsque vous devez rencontrer ce dernier pour définir les conditions de votre collaboration. L’un des plus gros avantages de ce service, c’est que vous bénéficiez de l’expertise de personnes ayant fait leurs preuves dans le domaine de la conciergerie. Cela vous garantira non seulement une plus grande visibilité sur la plateforme, mais également des revenus plus importants. Par ailleurs, à l’issue de votre expérience avec ceux-ci, vous pourrez aspirer à devenir vous-même de futurs partenaires locaux pour les nouveaux hôtes de la plateforme.

En quoi consiste la garantie de couverture AirCover d’Airbnb ?

Si quelque chose se passe mal (casse, vol, incendie, etc.) lors du séjour de vos voyageurs, Airbnb vous fait bénéficier d’une garantie appelée AirCover. C’est une sorte d’assurance habitation qui vous fournit une protection contre les éventuels dommages matériels à hauteur de 1 million de dollars US. Si vous souhaiter en bénéficier, votre partenaire local est habilité à vous guider pour faire une demande à Airbnb. Il faut par ailleurs préciser que AirCover est totalement gratuite et qu’elle permet au voyageur de bénéficier à son tour de 4 garanties à chacun de ses séjours.

La première garantie concerne la “protection des réservations”. En effet, dans certains cas exceptionnels, l’hôte est amené à annuler une réservation dans les 30 jours avant l’arrivée du voyageur. Dans ce cas, Airbnb prend l’engagement de rembourser à ce dernier sa réservation ou de lui trouver un autre logement similaire, ou d’un meilleur standing.

La deuxième garantie est dénommée la “garantie à l’arrivée”. Elle consiste à trouver un autre logement au voyageur au cas où, à son arrivée, l’hôte n’est pas en mesure de mettre à sa disposition le logement. Tout comme la garantie protection des réservations, celle-ci permet à Airbnb de mettre à la disposition du voyageur un logement comparable ou supérieur à l’initiale. Dans le cas contraire, la plateforme remboursera la réservation.

Comme troisième pilier d’AirCover, nous avons la “garantie exactitude de l’annonce”. Cette garantie intervient en cas de non-conformité du logement avec l’annonce publiée sur le site Airbnb. Par exemple, si le voyageur constate que le nombre de chambres est inférieur au nombre annoncé sur Internet, il est en droit de le signaler à la plateforme. Toutefois, cette réclamation doit se faire dans les 3 jours suivant le constat de l’anomalie. Airbnb se chargera alors de lui trouver un logement de qualité semblable ou supérieure, ou de lui rembourser sa réservation.

La dernière garantie d’AirCover est “l’assistance sécurité 24 h/24”. Elle permet au voyageur de bénéficier d’une protection de jour comme de nuit s’il ne se sent pas en sécurité dans le logement d’accueil. En effet, Airbnb met à sa disposition des agents de sécurité spécialement formés à la protection rapprochée.

La tarification Airbnb et le versement des commissions du partenaire

La création d’un compte Airbnb est gratuite, mais le service de conciergerie et l’usage de la plateforme sont payants. En effet, d’une part, Airbnb se fait payer sur les réservations des voyageurs. D’autre part, en échange de ses services, votre partenaire devra recevoir une rémunération dont le montant sera convenu à l’avance.

Pour ce qui est de la rémunération d’Airbnb, elle est sous forme de frais de services, notamment les frais dits partagés et les frais d’hôtes. Les frais de services partagés sont, en effet, répartis entre l’hôte et le voyageur, et représentent 3 % du sous-total de la réservation. Quant aux frais de service d’hôte, ils sont de 14 % et sont réglés par le voyageur au moment de la réservation. Dans la pratique, si vous proposez par exemple un séjour de 2 nuits à 400 € (devise admise sur Airbnb), plus 50 € de frais de ménage, vous gagnerez à la fin 436,5 € sur un total de 450 €. Le voyageur, quant à lui, paiera la somme de 513 € pour le service, soit 450 € + 63 € (représentant les 14 % de frais de services partagés). Sur les 513 € de réservation, Airbnb percevra une commission de 76,5 €, soit les 14 % de frais de service sur le sous-total + les 3 % de frais de service forfaitaires.

En ce qui concerne les honoraires du partenaire, ils sont calculés après déduction des différents frais de services (frais partagés et frais d’hôte). En outre, cette rémunération correspond à un pourcentage de la valeur d’une réservation pour un séjour. Cette commission est aussi calculée à l’exclusion des frais de ménage et des autres taxes. Dans certains cas, le partenaire peut initier des services supplémentaires (nettoyage, courses, etc.) occasionnant ainsi des frais supplémentaires.

Notre avis sur la conciergerie via Airbnb

Airbnb est une plateforme qui jouit d’une certaine légitimité dans le monde de la location de logements et d’hébergement en ligne. De ce fait, elle offre plusieurs garanties aux hôtes que vous êtes, notamment :

la visibilité de votre hébergement sur une plateforme médiatisée et d’autres médias (Facebook, Twitter, Instagram, Google, etc.).

la garantie d’un revenu important en période de forte demande de la part des voyageurs.

une interaction avec d’autres hôtes expérimentés ayant des expériences et des astuces à partager.

Partant de ce fait, la conciergerie peut être considérée comme une solution adéquate pour faire la promotion de votre établissement. C’est un atout majeur pour les hôtes possédant des logements dans les grandes métropoles. Cependant, les frais supplémentaires engendrés par ce service peuvent constituer un frein pour certains hôtes voulant optimiser leurs profits et minimiser leurs charges. Si vous débutez sur Airbnb et que vous souhaitez passer par la conciergerie pour gérer votre bien, nous recommandons de prendre tous les renseignements nécessaires auprès de votre partenaire. N’hésitez pas également à prendre l’avis d’autres hôtes étant dans la même situation que vous.