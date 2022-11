Votre porte d’entrée est coincée ou vous avez égaré vos clés ? Vous décidez d’entamer une recherche afin de trouver le serrurier qui vous dépannera. Mais vous ne savez pas qui contacter. Vous avez raison d’être prudent, les serruriers peu scrupuleux sont nombreux sur la toile. Pour éviter au maximum les arnaques, on vous conseille de suivre ce guide.

3 conseils pour les démasquer les mauvais serruriers



Le seul moyen de vous assurer que vous avez bien à faire à un site sérieux est de vérifier ses mentions légales. Ainsi, vous aurez accès à l'adresse de l'établissement. Ensuite, vous n'aurez plus qu'a effectué une petite recherche sur Street View pour vous assurez quel la boutique est bel et bien existante. Les escrocs sont présents sur le net et leur page internet imite très bien celle de marques reconnues dans le domaine de la serrurerie. En effet, ils reprennent le logo, la typographie et les couleurs des sites officiels. De même, on vous conseille de regarder si ce commerce possède bien le matériel d'un serrurier et les machines nécessaire à la reproduction de clés. En effet, certains artisans malhonnêtes n'hésitent pas à louer une boutique pour apposer leur numéro de téléphone sur la vitrine tout en gardant leur commerce vide. Ensuite, renseignez vous sur les prestations que propose le serrurier que vous souhaitez contacter. Scrutez les conditions de déplacement, les coûts d'intervention et les conditions générales de vente de la société. Si vous repérez des conditions douteuses ou mal-honnête, fuyez tout de suite ce type d'intervenant. Enfin, avant de prendre contact avec une société, cherchez sur un moteur de recherche quelques informations la concernant. A savoir si l'entreprise est récente, le nom de son propriétaire et son lieu de domiciliation. Veillez à vérifier si le serrurier est propriétaire d'autres entreprises dans des secteurs différents. Le numéro de téléphone utilisé par la société peut être rattaché à d'autres entreprises qui n'ont rien à voir avec la serrurerie.

Faites appel aux réseaux de professionnels



Ils pourront vous mettre en relation avec un professionnel appartenant à leur réseau.

Sachez qu'il existe plusieurs réseaux qui regroupe le serrurier professionnel et de confiance qui vous faut, comme les Sécuristes de France, les Points Forts Fichet, Confiance Bricard etc. Avant d'entamer une recherche sur internet ou dans un annuaire, renseignez vous directement sur les sites des fabricants de serrures ou des distributeurs spécialisés. Ils pourront vous mettre en relation avec un professionnel appartenant à leur réseau. Avant toute intervention, n'hésitez pas à demander au serrurier s'il possède un gage de qualité. Pour votre sécurité, certains intervenants détiennent le label «serruriers de France».

D’autre part, jetez un œil sur le site internet Signal Arnaques. Le nom du professionnel que vous souhaitez contacter a peut-être déjà été signalé auparavant par des internautes.

Aussi, lorsque vous tombez sur les avis Google ou autres, nous vous conseillons de vous méfier du serrurier avec des avis « trop élogieux », et par rythme régulier quelques avis très négatifs. Souvent, il s’agit d’avis élogieux superficiels et trompeurs dans l’ensemble. L’idée derrière ces avis « pompeux » sur les compétences du technicien, et de compenser les plaies d’avis très négatifs.