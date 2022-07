Les bienfaits du massage prénatal ne se limitent pas à la seule future maman. Les femmes non enceintes peuvent également tirer des bénéfices thérapeutiques du massage, même si ces effets ne sont pas aussi évidents que ceux obtenus chez les femmes enceintes.

Il faut souligner que pendant la grossesse, le corps d’une femme enceinte est relativement plus vulnérable aux maux et aux blessures diverses même psychique.

Choisir une professionnelle du massage

Avant de faire un massage prénatal il est important de choisir une masseuse professionnelle et encore mieux de choisir une accompagnante périnatale bénéficiant d’une solide formation aux techniques de massages de la femme enceinte.

Assurez-vous toujours qu’il s’agit donc d’une professionnelle, car le corps d’une femme enceinte est différent et la pratique d’un massage prénatal si la femme enceinte est victime de certains maux n’est pas sans risque.

Les techniques de massage prénatal

Les techniques de massage prénatal peuvent être avancées ou spécialisées en fonction de vos besoins. Il est important de commencer par des techniques simples afin de favoriser la santé de la mère et du bébé.

Ensuite, vous pouvez passer à des techniques plus spécialisées si les besoins et les exigences sont différents suivant la personne à masser et elles doivent être effectuées par une professionnelle.

Il est important de commencer votre massage thérapeutique allongé sur le dos. Étant donné que, pendant la grossesse, le dos et la colonne vertébrale de la mère sont plus susceptibles d’être affectés par les mouvements du bébé surtout dès le début du quatrième mois.

Les massages pour femme enceinte doivent comporter des mouvements qui exerceront un stress sur la colonne vertébrale de la mère le moins intense possible, par exemple en faisant des pauses pour préserver les bénéfices à venir du massage et ne jamais forcer.

Un massage pour se faire dorloter et chouchouter sans technicité est aussi possible pendant la grossesse et tout aussi important.

Les bienfaits du massage de la femme enceinte

La mère ne doit jamais être trop endolorie ou dans un contexte particulier avant de faire un massage femme enceinte prénatal.

Les femmes enceintes ont observé que la douleur et l’inconfort peuvent être atténués lorsqu’elles permettent à leurs jambes d’être soulagées pendant un massage.

Il a été observé que les douleurs sont soulagées lorsque les mères bénéficient d’un massage dans le bas du dos lorsqu’il n’est pas ou plus possible d’utiliser des antidouleurs pendant la grossesse. Il a été également noté que le fait de bouger les jambes ou les pieds peut soulager une partie de la douleur mais il n’est pas toujours étant enceinte de garder une activité physique intense surtout en fin de grossesse.

Un massage femme enceinte permettra également le jour du massage au minimum de favoriser un sommeil calme, paisible et réparateur.

Il est important de noter que le massage ne doit jamais être pratiqué uniquement en position assise même si la position sur le ventre est impossible. Il doit toujours être effectué dans une position où le soutien de la colonne vertébrale et le soutien lombaire sont réduits donc sur le dos ou sur le côté. S’il n’est pas effectué correctement et que le praticien ne donne pas les instructions adéquates, il peut créer un déséquilibre dans le corps et entraîner plus de mal que de bien.

Le massage femme enceinte bénéfique dans la gestion de la douleur et de divers symptômes.

Le massage assis peut avoir de nombreux avantages thérapeutiques, notamment la relaxation, le renforcement du système immunitaire, la stimulation de la circulation, l’amélioration de la posture, la réduction du stress, l’abaissement de la pression artérielle, le soulagement des symptômes de l’asthme, la réduction des douleurs et des courbatures, la stimulation de la libération de fibrotones (molécules d’hémoglobine) par le système lymphatique, la diminution des phobies et, grâce à la réduction de l’anxiété, l’augmentation de la libido. On sait depuis longtemps que la méditation présente de nombreux avantages pour la santé et qu’elle peut être un complément puissant à la thérapie et c’est de même pour un massage femme enceinte prodigué avec soin.

Un rhume, l’anxiété, la fatigue ou un syndrome associé peuvent être pris en charge par le massage. Les mouvements rythmiques et composés des mains et des pieds stimulent la circulation et soulagent la douleur et la fatigue associées. Certaines actions très spécifiques peuvent également augmenter la production d’endorphines et vous soulager. Le massage est donc un très bon choix pour la maman car il permet de développer sa force, son endurance, sa résistance et lui procure un sentiment de bien-être accru.

Le massage prénatal contre le stress de la grossesse

C’est l’une des meilleures thérapies pour les états émotionnels, la gestion du stress et la gestion des symptômes corporels. Lorsque le stress s’aggrave ou persiste dans un trouble quelconque, le massage prénatal femme enceinte peut être une solution pour atténuer l’esprit en calmant le corps et soulageant les maux de la grossesse !

Le massage devient alors l’un des principaux outils permettant de répondre également aux besoins émotionnels de la future maman. Utilisez-le dans divers cadres et situations pour favoriser la relaxation, améliorer le bien-être, répondre aux besoins physiques et émotionnels, relâcher les tensions et favoriser une grossesse paisible.