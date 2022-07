Murol, une ville idéale pour des vacances en France

Nichée dans le Massif du Sancy, près du Lac Chambon, Murol est une ville historique de choix pour passer d’inoubliables vacances camping en France. Classée plus beau site de l’Auvergne, elle doit également sa notoriété à sa richesse historique et à la beauté de ses paysages. Traversée par la Couze, Murol offre aux vacanciers une étendue d’espace vert pour se ressourcer en famille. Son climat tempéré chaud est idéal pour les randonnées pédestres en montagnes, mais également pour des activités nautiques comme le kayak. Durant vos vacances, ne manquez pas de déguster les spécialités culinaires locales comme la flognarde aux pommes la truffade, le chou farci ou encore la potée auvergnate. Les fins palais apprécieront également les fromages locaux comme le bleu d’Auvergne, le murol et la fourme de Rochefort-Montagne.

Quelques idées d’activités et de sorties à Murol ?

Les sites et monuments à visiter

Pour découvrir Murol, programmez une visite des sites et monuments incontournables de la ville. Commencez votre expédition par le Château de Murol. Cette imposante bâtisse médiévale a été construite au XIIe Siècle et est aujourd’hui classée monument historique. S’apparentant à une grande cheminée, on y organise des animations en costumes pour le grand bonheur des touristes. La vue sur le château est imprenable. D’ailleurs, c’est l’endroit rêvé pour faire des photos souvenirs. Continuez votre visite avec le Musée archéologique. Vous pourrez y admirer les plus belles collections de céramiques, de poteries et de monnaies datant de 1895. Les passionnés d’œuvres d’art iront également au Musée des Peintres de l’École de Murol. Possédant le titre de Musée de France, on y expose des tableaux de plusieurs peintres comme Wladimir de Terlikowski ou encore l’Abbé Boudal.

Où sortir à Murol ?

Durant votre passage à Murol, organisez des sorties en famille pour découvrir la ville et sa culture. Pour savourer les spécialités culinaires locales, dirigez-vous vers la Rue George Sand et sur la Plage Murol. Le soir, vous pourrez voir un bon film dans une des 4 salles de cinéma de la ville.

Que faire en famille aux alentours de la ville de Murol ?

Ville touristique par excellence, Murol est l’endroit rêvé pour pratiquer des activités en famille. Sur la plage Murol du Lac Chambon, vous pourrez profiter du soleil et vous baigner. Des activités nautiques comme la pédal’eau y sont également proposées. Toujours en famille, initiez-vous à la pêche ou au mini-golf. Les sportifs opteront pour des randonnées pédestres sur les hauteurs de Murol. L’office du tourisme y organise des randonnées guidées pour découvrir la ville autrement.

Le camping : idéal pour des vacances à Murol

Pourquoi partir en vacances au camping ?

Des vacances pas chères

Offrez-vous des vacances pas chères en optant pour un séjour camping à Murol. Ce système d’hébergement vous permettra d’économiser largement. De plus, vous pourrez cuisiner vos propres repas et vous passer ainsi des dépenses supplémentaires pour le restaurant. Pour dénicher un séjour camping pas cher à Murol, tournez-vous vers les sites de voyages en ligne. Ils proposent aux vacanciers des promotions de vacances camping.

Des vacances familiales

Rien de mieux pour resserrer les liens que de passer des vacances familiales. En optant pour le camping, vous pourrez réaliser vos souhaits. En effet, les animations et activités organisées par les centres de camping à Murol sont dédiées à la famille. Jeux de société, piscine, barbecue, danses et divers concours pour profiter pleinement d’un séjour au côté de vos proches.

Pour des vacances au camping, craquez pour la location de Mobil home !

Lors de vos vacances à Murol, succombez aux charmes des Mobil Home en location dans le centre de camping. En choisissant ce mode d’hébergement, vous aurez à votre disposition une maisonnette meublée et équipée en pleine nature. Chaque Mobil Home en location possède une chambre à coucher, des toilettes, une salle de bain, un living et un coin-cuisine. Vous pouvez ainsi vous amuser à préparer des plats à bases de produits locaux et les déguster en famille.