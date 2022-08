La résidence temporaire est un logement que vous pouvez louer pour une période inférieure au bail d’habitation classique, c’est-à-dire moins de 3 ans. Il s’agit d’une location meublée qui facilite l’installation et le départ du locataire. La résidence en coliving est une forme améliorée de ce concept. Découvrez les raisons qui attirent les gens vers ce type d’hébergement.

Pour un séjour de courte durée

Vous devez vous installer temporairement dans une autre ville pendant quelques mois ? La solution de logement temporaire proposée par le coliving est pour vous. Il s’agit d’une résidence qui est plus confortable et moins chère qu’un hôtel. Vous y bénéficiez d’une chambre de standing meublée, équipée et dotée d’une salle de bain privée.

Il se démarque d’une résidence hôtelière parce qu’il vous offre aussi des espaces de vie communs tels qu’un salon spacieux, une salle à manger conviviale et une très grande cuisine équipée. Vous pouvez donc nouer des amitiés avec des résidents qui ont les mêmes valeurs et les mêmes centres d’intérêt que vous.

Pour une période de transition dans votre vie

La résidence en coliving répond parfaitement aux besoins des personnes confrontées à une situation qui les obligent à trouver un logement temporaire. C’est le cas par exemple d’un expatrié qui vient d’arriver en France, et qui doit attendre avant d’avoir du mobilier. Il peut s’agir aussi d’une personne entre deux déménagements ou d’une personne en attente d’une acquisition de résidence principale.

L’intéressé dispose alors d’une résidence « tout compris » : mobilier, lave-linge, du matériel hi-fi, petit électroménager, kit jeux et loisirs… Il peut aussi se détendre grâce aux différentes activités à faire avec les colocataires (brunch, afterwork, barbecue, soirée musicale…).

Pour vivre et travailler dans un cadre idyllique

Le coliving est un mélange parfait de la colocation, le coworking et l’appart’hôtel. Il vous permet de mener votre vie personnelle, professionnelle et sociale dans un cadre idéal. Les conditions requises pour travailler au sein de votre habitation sont réunies : connexion internet à très haut débit, coin bureau au sein de vos espaces privés, espace de travail sous forme d’open space.

Une résidence en coliving permet aux locataires issus de la même profession ou du même secteur d’activité de vivre ensemble. Ce sont les travailleurs indépendants et lesprofessionnels nomades qui apprécient le plus ce type d’habitation. Grâce à un loyer largement moins cher qu’un studio et un espace de coworking, les résidents peuvent réduire leurs dépenses personnelles et professionnelles.

Pour se reloger en cas d’urgence

La résidence temporaire s’adresse aussi à des personnes qui cherchent urgemment un logement. C’est le cas par exemple d’une personne en instance de divorce, et qui doit laisser la jouissance de l’ancienne résidence familiale à son conjoint. Ainsi, il peut se loger décemment en attendant la décision du tribunal avant de refaire sa vie. C’est aussi le cas d’un jeune actif affecté à travailler dans une autre succursale sise dans une autre ville.

Les activités communes au sein de la résidence vous aident à avoir une vie sociale agréable. À noter qu’il y a les activités liées au thème de la résidence. Les entraînements dans une salle de sport équipée pour la résidence sport ; le visionnage de films et de séries dans une salle de cinéma de la résidence cinéma ; l’art culinaire et les cours de cuisine dans une résidence des chefs ; etc.

Pour assister à un événement important

Le coliving est une solution appropriée si vous devez vous rendre à Paris ou dans une autre ville pour assister à un événement plus ou moins long : formation en présentiel, préparation d’un diplôme comme le doctorat, stage de longue durée, recherches d’emploi, etc.

Habiter une résidence en coliving coûte moins cher que se loger dans un hôtel grâce au partage de coût entre les résidents. De plus, vous y bénéficiez de services sur mesure : buanderie, ménage dans les parties communes, livraison mensuelle de panier courses, livraison de dîner à cuisiner, aide dans la gestion de taxe d’habitation, etc.

Voilà les 5 raisons qui peuvent vous amener à opter pour une résidence en coliving. Sachez que vous pouvez déposer votre candidature à la résidence temporaire des mois avant la date prévue de votre installation.