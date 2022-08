Il est indéniable que le monde du référencement naturel (SEO) a radicalement changé au cours de la dernière décennie. Chaque année, les spécialistes du marketing numérique travaillent dur pour apaiser les besoins multiformes des algorithmes de recherche. Avez-vous remarqué un grand changement ces dernières années ?

De nombreux spécialistes du marketing digital l’ont fait, et c’est ceci : une stratégie de contenu construite strictement autour des blogs n’a pas le même poids en 2022 qu’en 2018.

L’une des raisons à cela est qu’il y a tellement de contenu écrit sur presque tous les sujets imaginables qu’il devient de plus en plus difficile de concourir pour des classements plus élevés. Alors que les moteurs de recherche prennent en considération plusieurs variables, de l’expérience utilisateur aux backlinks, l’optimisation et la publication régulière de contenu ont été un élément essentiel de nombreuses stratégies de référencement. Cependant, à mesure que les algorithmes des moteurs de recherche continuent de s’améliorer, il est essentiel de garder une longueur d’avance.

C’est là qu’intervient l’intégration de contenus multimédias dans vos bonnes pratiques et de savoir comment faire une campagne SEO.

Comment le contenu multimédia aide à améliorer le référencement (3 étapes)

Selon Jamal El Khaiat, Expert SEO chez YoomWeb, le contenu multimédia peut dynamiser votre stratégie globale de marketing numérique sous plusieurs angles. Il vous permet d’exposer la personnalité, la voix et les valeurs de votre entreprise via différents supports, tels que des images, des vidéos, des podcasts, des infographies, etc.

D’un point de vue technique, il existe des moyens d’optimiser votre contenu qui apaise à la fois les téléspectateurs et les moteurs de recherche. Les tendances en ligne semblent changer quotidiennement, il est donc logique d’ajuster votre stratégie pour créer une meilleure expérience utilisateur.

1. Améliorez l’expérience utilisateur.

Répondez honnêtement : préférez-vous lire un long article ou regarder une vidéo si vous cherchez une solution à une question ? Les données montrent que les gens sont de plus en plus susceptibles de choisir l’option vidéo. De plus, l’engagement est souvent beaucoup plus élevé lorsque les gens regardent une vidéo plutôt que de lire des articles.

De même, les gens sont forcément attirés par d’autres supports d’information d’apprentissage, tels que les images, les infographies et les podcasts. Investir dans différents types de multimédia crée une meilleure expérience utilisateur où vous permettez aux clients potentiels de s’engager davantage avec votre marque, deux facteurs qui contribuent à améliorer le référencement de votre site.

2. Classement des vidéos et des images.

Lorsque vous passez du temps à cultiver une stratégie de contenu solide autour d’images, d’infographies, de podcasts et de vidéos, vous avez la possibilité de classer des photos ou des vidéos, créant ainsi une autre avenue pour que les clients potentiels vous trouvent de manière organique.

Lorsque vous vous classez pour des images et des vidéos, vous augmentez également les chances d’obtenir de meilleurs backlinks d’autres sites et plateformes de médias sociaux. Ceci, à son tour, a un impact positif sur votre autorité de domaine et indique aux moteurs de recherche que votre site est utile, ce qui profite aux classements.

3. Optimisez pour les moteurs de recherche.

Comme toujours, il est crucial d’intégrer les meilleures pratiques de référencement dans votre stratégie de contenu. Assurez-vous que la vitesse des pages n’est pas affectée par les images ou les vidéos en les formatant correctement.

Certains pourraient hésiter à intégrer différents types de médias dans leur stratégie de marketing numérique, car cela leur enlève la possibilité d’insérer des mots-clés intégrés dans le texte. Cependant, vous pouvez publier des podcasts ou des vidéos et inclure des transcriptions, ce qui apaise à la fois le spectateur et le moteur de recherche. Vous pouvez également incorporer des mots-clés dans le texte alternatif, à condition qu’ils aident à décrire l’image.

Comment démarrer votre stratégie de contenu multimédia

Je pense que le développement de contenu multimédia complet est un moyen infaillible de garder une longueur d’avance lors de l’exécution des meilleures pratiques de référencement. Comme pour la plupart des stratégies de marketing entrant, cela nécessite beaucoup de temps et de recherche, car il faut sans doute beaucoup moins de temps pour écrire un blog que pour tourner une vidéo. Cependant, à mesure que les tendances en ligne continuent d’évoluer, de plus en plus souvent, les algorithmes des moteurs de recherche affichent généralement une préférence pour tout ce qui attire et engage les gens.

Initier une stratégie de contenu multimédia gagnante demande un peu de travail avant de lancer le processus. Commencez par réfléchir à des moyens créatifs de partager du contenu, par exemple avec des infographies, des tableaux ou des graphiques, des vidéos, etc. Certains défis que vous pourriez rencontrer incluent le fait de ne pas avoir le budget ou suffisamment de temps pour créer des vidéos ou du contenu unique.

Essayez de cibler les pages que vous souhaitez optimiser en premier et progressez lentement à partir de là. En collectant des données au fil du temps, vous pourrez voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas afin que vous puissiez affiner votre processus. En fin de compte, vous devez trouver un moyen de gagner du temps lorsqu’il s’agit de créer du contenu multimédia. Cela peut signifier consacrer environ 30 minutes chaque jour à cela ou trouver une solution innovante pour atteindre vos objectifs. Quoi qu’il en soit, vous serez heureux d’avoir fait l’investissement.

Le marketing numérique est loin d’être une approche unique, il est donc essentiel de rassembler vos propres données et de découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre entreprise.