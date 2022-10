Apparu en 2016, Prince Ali Casino est un acteur plutôt récent dans le monde des jeux d’argent en ligne. Néanmoins, il s’est déjà fait un sacré nom, grâce à sa plateforme conviviale, son impressionnante ludothèque et ses généreux bonus et promotions. Mais que vaut réellement le Prince Ali Casino en 2022 ?

Nous vous invitons à découvrir l’avis et le test complet du Captain Caz pour une analyse détaillée du casino en ligne.

Le thème du Prince Ali Casino

Un des premiers atouts du Prince Ali Casino est son interface élégante et conviviale. Le thème des Nuits d’Arabie du casino est joliment réalisé, et on le retrouve dans tous les détails de la conception de la plateforme. De la page d’accueil richement colorée, aux symboles complexes des jeux, tout dans le casino Prince Ali respire le luxe et la convivialité.

L’interface du casino est également très intuitive et facile à naviguer. Tous les jeux du casino sont accessibles d’un simple clic, et il est très facile de s’orienter sur le site. C’est un grand avantage pour le Prince Ali Casino, car de nombreux autres casinos en ligne peuvent être assez confus et difficiles à utiliser.

Les bonus et promotions du casino Prince Ali

Le casino offre une variété de bonus et de promotions, qui sont conçus pour attirer de nouveaux clients et faire revenir les anciens.

Les nouveaux joueurs peuvent recevoir jusqu’à 3 000 euros de bonus lorsqu’ils ouvrent un compte, répartis sur leurs trois premiers dépôts. Le casino offre également des bonus de rechargement réguliers, ainsi que des promotions spéciales pour les membres VIP.

Autres promotions régulières

La promo du lundi : De 25 à 40% de bonus jusqu’à 200 € et recevez entre 25 et 80 Free Spins

Promo du mercredi : Obtenez 30% de plus sur le minimum du dépôt exigé

Promo du jeudi : Recevez 40% de bonus + 40% de Free Spins

Promo du vendredi : Obtenez 25% sur le 1er dépôt + 35% sur le second

Offre du weekend : Recevez des bonus de 30 à 50% jusqu’à 200 €.

La bibliothèque de jeux de casino du Prince Ali

Le casino dispose d’une vaste ludothèque, avec plus de 400 titres différents parmi lesquels vous pouvez choisir. Les jeux sont divisés en catégories, telles que les machines à sous, les jeux de table, le vidéo poker et les jeux de croupier en direct.

Il y en a pour tous les goûts au Prince Ali Casino, que vous soyez un joueur occasionnel ou un flambeur. Le casino propose également une plateforme de jeu mobile, pour que vous puissiez jouer à vos jeux préférés en déplacement.

Les meilleurs jeux sur Prince Ali Casino

Nos jeux de prédilection sur la plateforme sont les suivants :

Machines à sous :

Gonzo’s Quest : Gonzo’s Quest, l’une des machines à sous les plus populaires au monde, est un jeu incontournable au casino Prince Ali. Avec ses graphiques 3D impressionnants dans la jungle Amazonienne, il est facile de comprendre pourquoi ce jeu est si populaire.

Starburst : Une autre machine à sous extrêmement populaire, Starburst est un excellent choix pour tous ceux qui recherchent un jeu passionnant pour jouer. Avec ses graphismes vifs et colorés, ce jeu est sûr de vous divertir pendant des heures.

Mega Moolah : Mega Moolah est l’une des machines à sous à jackpot progressif les plus populaires du marché. Avec un jackpot de départ d’un million de dollars, ce jeu offre la possibilité de gagner des sommes d’argent qui changent la vie.

Jeux de table :

Roulette

Blackjack

Baccarat

Vidéo poker :

Jacks or Better

Deuces Wild

Jeux avec croupier en direct :

Roulette

Blackjack

Baccarat

La sécurité sur le Prince Ali Casino

Le casino prend la sécurité au sérieux et utilise la dernière technologie de cryptage SSL 128 bits pour protéger les informations personnelles et financières des clients. Toutes les transactions sont traitées en toute sécurité, et le casino ne partage pas les informations des joueurs avec des tiers.

En outre, le casino possède la licence de la Curaçao Gaming Authority, l’une des juridictions les plus respectées au monde en matière de jeux d’argent.

Service clientèle du Prince Ali Casino

Le casino dispose d’une équipe d’assistance à la clientèle dévouée, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. L’équipe est joignable via :

email au : support@princealicasino.com

Téléphone au : 1-800-265-8123

ou le chat en direct sur le site web

Méthodes de paiement sur le Prince Ali Casino

Le casino accepte une variété de méthodes de paiement, notamment les cartes de crédit, les portefeuilles électroniques et les virements bancaires. Toutes les transactions sont traitées rapidement et en toute sécurité, et vous pouvez retirer vos gains en utilisant la même méthode que celle utilisée pour le dépôt.

Retrouvez plus de détails ci-dessous :

Cartes de crédit : Visa, MasterCard

Portefeuilles électroniques : Neteller, Skrill

Virement bancaire

Les délais de retrait sont les suivants :

Portefeuilles électroniques : 24 heures

Cartes de crédit : 3-5 jours

Virement bancaire : 5-7 jours

Le montant maximal d’un retrait est fixé à 5000 $ par semaine, ce qui est vraiment correct !

Le prince Ali casino, conclusion

Le Prince Ali Casino est un excellent choix pour tous ceux qui recherchent un casino en ligne offrant une grande variété de jeux, de superbes bonus et promotions, et un excellent service clientèle. Le casino est également très sécurisé et vous êtes assurés qu’il protège correctement vos informations personnelles et financières. Nous recommandons sans hésiter ce casino à nos lecteurs.

Visitez Prince Ali Casino sans plus tarder pour tenter de remporter le pactole !

