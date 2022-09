Le but d’une formation à l’UX design est de permettre à l’apprenant de concevoir ou d’améliorer l’interface numérique d’un site internet ou d’une application. Pour cela, il doit se mettre à la place de l’utilisateur final. Voici un point de tout ce que vous pouvez attendre à l’issue d’une formation à l’UX Design.

Avoir une bonne connaissance des ressorts de la navigation web

Une formation à l’UX design permet de connaitre le mieux possible les ressorts de la navigation web. Mais pour cela, certaines interrogations s’imposent.

Il est bon par exemple de se demander ce qu’on attend véritablement de l’interface, qui peut être un site internet, une application ou un logiciel. Recherche-t-on un produit, un service ou une information ? L’UX designer doit d’abord comprendre ce que l’utilisateur attend de l’interface afin de faire le nécessaire pour sa satisfaction. Dans tous les cas, le préalable est de suivre une formation UX design de qualité afin de connaitre les notions essentielles à la maitrise de ce métier.

Aussi, il est utile de se demander ce qu’on fait clairement sur le site, l’application ou le logiciel. En d’autres termes, l’UX design s’intéresse aux actions que les utilisateurs font couramment sur l’interface. Est-ce qu’ils effectuent par exemple des achats ou des téléchargements ? Selon les actions des utilisateurs, l’UX designer saura comment améliorer l’interface.

Après les deux premières interrogations vient la question la plus importante et cruciale : est-ce que l’expérience est satisfaisante ? Il est question de savoir si l’utilisateur a réellement vécu une bonne expérience après sa navigation. Ce qui compte pour l’UX designer est d’avoir l’assurance que l’internaute a réellement pris du plaisir en utilisant l’interface afin d’agir éventuellement pour des améliorations. À partir d’une formation UX, il est possible d’apprendre à analyser les forces et les faiblesses d’un site, application ou logiciel.

Être à même de guider efficacement le client

Après avoir suivi une formation en UX design, vous pourrez guider efficacement les clients de l’entreprise pour qui vous êtes en mission. En effet, vous aurez une bonne connaissance de ce que ces derniers cherchent. Et comme vous maitrisez les mécanismes de l’UX, vous pourrez les orienter facilement, depuis leur arrivée sur l’interface du site de l’entreprise à leur point de sortie. Vous serez en mesure d’assurer un taux de rétention maximal afin de maximiser la conversion. Concrètement, cela se manifeste par la mise en place de personas, qui correspondent aux groupes cibles de l’interface, et la compréhension parfaite de leurs comportements de navigation. Cela permet d’établir des parcours clients et d’optimiser les tunnels conduisant à la conversion.

Avoir les compétences nécessaires pour optimiser la conversion

Sachez que plus une entreprise met le paquet dans le design, plus elle fait des ventes. Elle a ainsi besoin de l’UX designer pour parfaire ses différentes interfaces afin que la conversion soit optimisée.

Il est vrai qu’une entreprise ne fonctionne pas en se centrant à 100% sur l’utilisateur. Toutefois, il est bon de prendre en compte ce dernier dans son processus de vente afin d’en tirer des effets mécaniques bénéfiques. La réalité est que lorsque les clients naviguent plus aisément sur une interface donnée, ils sont plus enclins à faire des achats. Et lorsque le processus est fluide, cela génère logiquement la satisfaction de l’utilisateur qui sera tenté de revenir sur la plateforme pour d’autres achats.

Un UX designer bien formé sait comment réaliser des A/B tests et faire ce qu’il faut pour que le taux de conversion soit élevé.

Faire le nécessaire pour maximiser les interactions et fidéliser les clients

Il est important pour une entreprise d’avoir de bonnes interactions avec ses utilisateurs. Cela lui permet de comprendre comment améliorer ses produits et de poser les bons actes pour parfaire sa relation avec ses clients. Elle a ainsi besoin de l’UX designer qui, étant bien formé, peut concevoir des parcours utilisateur pertinent. Sa démarche consistera à mettre en place un retour utilisateur pertinent, loin d’être invasif. Cela aboutit à une meilleure rétention des clients de l’entreprise et une augmentation du ROI.

La conséquence de ce qui précède est évidemment une fidélisation des clients. En effet, le fait de proposer une interface agréable et ergonomique permet de créer une base d’utilisateurs fidèles. Il est bon de noter qu’une mauvaise expérience de navigation fait fuir à peu près 90% des utilisateurs. Alors qu’une expérience de navigation agréable augmente le taux de rétention des prospects et clients et permet de les fidéliser. L’UX designer contribue ainsi grandement au succès des entreprises.