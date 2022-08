La presbyacousie est une forme de perte auditive inévitable qui représente 90% des cas de surdité. En cela, il est important de bien la connaître afin de limiter les dégâts. Pour vous ou vos proches, découvrez en 10 points, tout ce qu’il faut savoir sur la presbyacousie.

La presbyacousie : une forme de perte auditive liée à l’âge

Étymologiquement, la presbyacousie est un mot grec composé de presbys qui signifie ancien, vieil et akousis (ouïe). Traduit littéralement, il s’agit donc de la vieillesse de l’oreille. La presbyacousie ou surdité liée à l’âge est une perte progressive de la faculté auditive liée au vieillissement. C’est donc une maladie naturelle et inévitable qui se traduit par une perte des sons aigus (nécessaires pour comprendre les mots). Ses premiers symptômes apparaissent à partir de cinquante ans, et elle concerne plus les hommes que les femmes. Les statistiques révèlent qu’à partir de 70 ans, une personne sur deux est touchée par ce trouble. La personne atteinte de presbyacousie est un presbyacousique. Aussi appelée sénescence auditive, cette pathologie impacte fortement la qualité de vie (Qdv) des malades et de leurs proches. La baisse de Qdv a en effet des répercussions dans différentes sphères de la vie du malentendant. Il s’agit notamment des dimensions :

comportementales : reproche, retrait, déni, perte d’autonomie, troubles de l’équilibre, chutes,

cognitives : troubles de communication, difficultés de concentration, perte de l’estime de soi,

émotionnelles : sentiments de solitude, de dépendance, de culpabilité, isolement social, colère, anxiété, dépression, etc.

Selon la région du système auditif touché, la presbyacousie peut prendre différentes formes :

presbyacousie neurosensorielle, la plus courante,

presbyacousie nerveuse,

presbyacousie liée à une difficulté de circulation sanguine,

presbyacousie mécanique.

Généralement due au dysfonctionnement de plusieurs composantes du système auditif, la presbyacousie est très souvent mixte chez la plupart des presbyacousiques. La presbyacousie est par ailleurs bilatérale, c’est-à-dire qu’elle touche les deux oreilles. Il arrive rarement qu’elle soit plus accentuée sur une oreille que l’autre.

La presbyacousie est causée par l’usure naturelle des oreilles

En tant que trouble du vieillissement, la presbyacousie est essentiellement causée par une usure naturelle des oreilles. En réalité, la fonction auditive est majoritairement assurée par les cellules ciliées situées dans l’oreille interne. Ces cellules sont responsables des sons aigus. Grâce à ses cils vibratoires, ces cellules transforment les sons en signaux électriques nerveux. Environ 20 000 à la naissance, les cellules ciliées sont fragiles et ne se renouvellent pas. En cas de défectuosité, leur effectif diminue naturellement au fil du temps. Leur dégénérescence est aussi due à des facteurs génétiques, à l’artériosclérose, l’hypertension artérielle, le diabète et l’exposition prolongée au bruit. La consommation d’alcool, de tabac et la prise de médicaments ototoxiques favorisent aussi la dégradation des cellules ciliées. Cela induit naturellement une diminution progressive de la fonction auditive.

Indépendamment de l’usure naturelle des oreilles, la presbyacousie peut avoir d’autres origines. Il y a par exemple la dégénérescence des cellules du système nerveux central. L’apparition de lésions sur la membrane basilaire et le ligament spiral. Dans d’autres cas, elle est due à une amplification des vibrations depuis le tympan jusqu’à la cochlée.

Chez certaines personnes, la presbyacousie survient précocement. Dans ce cas, elle est souvent due à une exposition régulière à des niveaux sonores excessifs ou des antécédents familiaux.

Les aides auditives adaptées à la presbyacousie

En face d’une sénescence auditive, il n’existe aucun traitement médical puisque la destruction des cellules ciliées est irréversible. Il existe cependant des aides auditives pour prendre en charge le trouble.

Comprendre les aides auditives pour surmonter une sénescence auditive

L’appareillage auditif est la meilleure solution pour traiter la presbyacousie. C’est en réalité une aide auditive qui permet de corriger l’audition au moyen d’appareils ou prothèses auditifs. Leur installation est recommandée par les spécialistes dès que le diagnostic est posé. Fruit de la collaboration entre des médecins ORL et des ingénieurs spécialisés, ils sont conçus pour améliorer l’audition de la personne atteinte. Vous recouvrez ainsi tout, ou une partie de vos facultés auditives. Ces équipements ralentissent aussi la progression de la perte auditive. Le confort d’écoute est en outre immédiat.

Il existe deux grandes catégories de prothèses auditives : les contours d’oreille et les intra-auriculaires. Selon vos besoins, l’audioprothésiste ou l’ORL vous conseillera le modèle le plus adapté.

Bien choisir votre appareil auditif pour recouvrer une excellente qualité de vie

Face à la diversité des prothèses auditives sur le marché, il est important de choisir le meilleur produit. Celui-ci doit être performant et répondre à vos exigences qualitatives et esthétiques. Dans ce sens, la première démarche à adopter est de consulter un audioprothésiste. Ce dernier est bien placé pour vous donner des conseils sur l’appareil qui vous convient, après avoir réalisé une analyse auditive complète. Vous devez ensuite considérer certains critères avant d’effectuer votre choix. Veillez en effet à la facilité d’utilisation de l’appareil selon vos capacités. La clarté de l’écoute une fois l’équipement dans votre oreille doit être également vérifié. Prêtez enfin attention à la durée de vie de la pile de la prothèse. Plus celle-ci est longue, plus le dispositif sera autonome et permettra une utilisation de longue durée.

Une fois l’appareil auditif choisi, vous devez adopter quelques gestes pour en améliorer l’efficacité. Sachez d’abord que l’adaptation à l’utilisation de l’appareil prend du temps. Au début, vous entendrez votre propre voix et les sons peuvent ne pas être naturels. Tout cela est normal puisque les aides auditives ne remplacent pas les cellules ciliées manquantes. L’adaptation peut durer de quelques jours à plusieurs semaines selon le patient. Veillez à porter l’appareil régulièrement pour vivre l’acoustique de manière active. Participez aux conversations, initiez-les au besoin et positionnez-vous convenablement pour entendre les sons de façon audible.

Les symptômes d’une presbyacousie

Entendre correctement correspond à percevoir différents types de sons à des fréquences variées et un volume faible. Une perte auditive liée au vieillissement implique une faible capacité à percevoir certaines fréquences de sons et/ou des niveaux sonores très bas. Concrètement, la presbyacousie se manifeste par une baisse de la fonction auditive sur les fréquences élevées des sons aigus. Plusieurs signes ou symptômes peuvent vous alerter d’une sénescence auditive, qu’elle soit naissante ou avancée. En général, le malade a tendance à parler de plus en plus fort. Les sons aigus et particulièrement les consonnes sont de moins en moins perceptibles pour vous. Vous faites souvent répéter votre entourage afin d’entendre de façon audible. Pour suivre correctement la télévision, vous devez augmenter le volume. Les milieux trop bruyants vous indisposent et participer à des conversations de groupe vous fatigue davantage. Pour comprendre ce que disent leurs interlocuteurs, certains presbyacousiques doivent lire sur les lèvres de ces derniers. Communiquer avec les femmes et les enfants devient de plus en plus pénible en raison de leurs voix plus aigües. Si vous souffrez aussi d’acouphènes (bourdonnements ou sifflements), c’est peut-être un début de presbyacousie.

La presbyacousie : un mal incurable ?

La presbyacousie est un trouble naturel et inévitable. Perdre ses facultés auditives ou avoir une baisse d’audition n’est pas une fatalité. Il est en effet possible de restaurer votre audition et cela peut être plus simple que vous ne le pensez. À défaut de l’éviter, vous pouvez mener une vie normale avec une sénescence auditive. La meilleure alternative est de prévenir la déficience de l’audition liée à l’âge. Cela permet de retarder la survenue du trouble. En dehors des aides auditives, il existe des traitements qui permettent d’améliorer l’audition du patient. Des recherches médicales sur la souris montrent par exemple que certaines protéines permettent de restaurer leurs cellules ciliées endommagées. Ces protéines se retrouvent notamment dans les anémones de mer. Une autre étude a découvert des similitudes entre les cellules intestinales et celles de la cochlée. Ces différentes pistes de traitement demandent cependant des recherches approfondies sur des personnes physiques. Les huiles essentielles telles que la lavande possèdent aussi des propriétés apaisantes prouvées qui atténuent les conséquences de la presbyacousie. Il convient cependant de prendre des précautions et de ne pas les utiliser en automédication.

Des examens auditifs réguliers sont importants

En dehors des dispositions pratiques pour éviter la survenue d’une presbyacousie, il est important d’effectuer régulièrement des examens auditifs. Il s’agit notamment du bilan auditif.

Le bilan auditif, indispensable pour diagnostiquer la presbyacousie

Le bilan auditif est un test gratuit qui s’effectue auprès d’un médecin ORL ou d’un audioprothésiste. Son objectif est d’évaluer votre audition de manière complète. Concrètement, le professionnel vérifie si vous entendez correctement, et ce pour chacune de vos oreilles. D’une durée moyenne de 45 à 60 minutes, il débute par une consultation clinique suivie de différents examens. Au cours de la consultation, il vous interroge sur vos habitudes de vie et les difficultés éventuelles que vous rencontrez. Ensuite vient l’examen d’otoscopie qui consiste à vérifier l’état de l’organe auditif externe. À l’aide d’un otoscope, pavillon, tympans et conduits auditifs sont minutieusement auscultés.

Le spécialiste procède également à des tests audiométriques au moyen d’un casque ou d’une cabine insonorisée. Il s’agit notamment de l’audiométrie tonale et vocale. Ces examens indolores consistent à envoyer des sons à différentes fréquences dans chacune de vos oreilles. En testant plusieurs fréquences et intensités de son, le patient indiquera chaque fois quand il entend quelque chose.

Les courbes d’audiogramme, véritable reflet des capacités auditives

Au terme des tests audiométriques, le médecin ou l’audioprothésiste reporte les résultats sur un audiogramme. Apparaissent alors les courbes d’audiogramme qui représentent vos capacités auditives. De façon détaillée, l’audiogramme permet au spécialiste de déterminer :

les seuils auditifs pour chacune des oreilles,

pour chacune des oreilles, leur tolérance aux sons forts ,

, la qualité de la fonction d’audition en général,

en général, la qualité de l’audition pour la compréhension de la parole.

Suite au bilan auditif, l’ORL ou l’audioprothésiste établira un diagnostic. En l’absence d’éléments favorables à la conclusion d’une presbyacousie, il vous prodigue des conseils afin de ralentir sa survenue. Par contre, lorsque la perte auditive est confirmée, il vous oriente vers l’appareillage auditif. Les examens auditifs ou le bilan d’audition sont recommandés dès que vous suspectez une perte d’audition. Même lorsque cela s’observe sur une seule oreille, il est conseillé de consulter un spécialiste.

Existe-t-il des opérations médicales pour corriger une sénescence auditive ?

Indépendamment de l’appareillage auditif, il existe des interventions chirurgicales pour corriger une presbyacousie et améliorer l’audition. La plus courante est l’insertion d’implants cochléaires. À travers cette opération l’implant installé contourne la cochlée endommagée et envoie ensuite des impulsions électriques au nerf auditif. Ces dernières sont ensuite traduites par le cerveau comme un son naturel. Soulignons cependant que l’implant cochléaire est une intervention coûteuse et invasive. Elle est indiquée lorsque le presbyacousique n’a pas observé des améliorations significatives après l’utilisation d’appareillage auditif.

La presbyacousie est-elle héréditaire ?

Des recherches menées par des chercheurs français ont permis de découvrir une soixantaine de variants génétiques impliqués dans la survenue de la presbyacousie. C’est dire donc que ce trouble peut se transmettre à travers l’hérédité. Cela peut donc expliquer des cas de presbyacousie précoce ou de surdité chez les enfants. Les études ont permis de conclure que le quart des sujets presbyacousiques autour de la cinquantaine est lié à des facteurs héréditaires. La presbyacousie génétique est de sévérité moyenne. Bien qu’elle soit héréditaire, la thérapie génique ne permet pas de corriger ce type de sénescence auditive. Cela se justifie aisément, puisque la correction de plusieurs gènes dans une cellule n’est pas encore maîtrisée. Il existe cependant des thérapies pharmacologiques pour atténuer le trouble.

Peut-on souffrir de presbyacousie sans s’en apercevoir ?

Oui, il est possible de souffrir de presbyacousie sans en avoir conscience. Puisque la sénescence auditive évolue graduellement, beaucoup de personnes ignorent qu’elles sont presbyacousiques. D’autres personnes ont honte d’évoquer ces difficultés d’audition et finissent par s’isoler d’elles-mêmes. Elles s’en rendent compte bien plus tard et seulement dans certaines circonstances. C’est le cas, quand le presbyacousique n’arrive plus à comprendre la conversation dans un environnement bruyant. Certains patients ont d’énormes difficultés à communiquer avec d’autres personnes en public. C’est quand les efforts de concentration pour suivre une conversation sont plus importants que les sujets en prennent conscience.

Comment moins souffrir de la presbyacousie ?

Si la presbyacousie est inévitable, il est toutefois possible de la prévenir ou de retarder son apparition pour limiter les souffrances. En cela, vous devez prendre soin de vos oreilles. Quelques conseils simples sont très utiles dans ce sens. Adoptez d’abord une bonne hygiène de vie. Cela inclut une alimentation saine et équilibrée, des exercices physiques réguliers et un repos adapté. Vous devez ensuite protéger vos oreilles du bruit en évitant l’exposition fréquente aux bruits intenses. Évitez pour cela de mettre par exemple le son du casque ou des écouteurs à un niveau très élevé. Tenez-vous loin des manifestations bruyantes et des feux d’artifice.

Les oreilles sont conçues pour assurer elles-mêmes leur entretien. Il est donc déconseillé d’y insérer des objets ou un liquide. En cas de douleurs ou d’écoulement d’une ou des oreilles, n’hésitez pas à consulter un spécialiste. Veillez enfin à surveiller vos capacités auditives en réalisant un bilan auditif tous les 2 ans.