Ces films sont efficaces car ils font appel à l’imagination du spectateur, en jouant sur nos peurs de l’inconnu. Ce qui rend une histoire de fantômes si effrayante, c’est que n’importe quoi pourrait être tapi dans l’ombre, attendant de surgir et de nous effrayer.

Les histoires de fantômes font partie des films les plus riches en suspense et en émotions, alors si vous cherchez à vous faire peur, consultez notre liste des meilleures histoires de fantômes et maisons hantées au cinéma.

Le sentiment de peur et l’efficacité des films

La peur est le sentiment d’appréhension ou de terreur provoqué par l’anticipation ou la conscience d’un danger.

Au cinéma, la peur est utilisée pour créer du suspense et de la tension, ce qui peut être très efficace pour rendre un film effrayant. Les fantômes sont un parfait exemple de quelque chose qui peut provoquer la peur chez les cinéphiles, car ils sont mystérieux et souvent imprévisibles.

Cela en fait un outil parfait pour les récits à suspense, car les cinéastes peuvent effrayer les spectateurs en jouant sur leurs peurs et leur imagination.

Le genre film d’horreur au cinéma

Le type de films d’horreur que sont les films de fantômes et de maisons hantées est de loin le plus efficace pour procurer des frissons et des émotions fortes au public.

Par définition, un film de fantômes est un film sur des êtres surnaturels, généralement des fantômes. Et en exploitant cette riche mythologie, les réalisateurs peuvent créer certains des films les plus effrayants et chargés d’émotion que l’on puisse imaginer.

En jouant sur nos peurs et en faisant appel à notre imagination, les films de fantômes peuvent être véritablement terrifiants. Ils confondent et désorientent souvent leur public avec des fins ambiguës et des montées de suspense. Cela en fait certains des films d’horreur les plus efficaces qui soient.

Les fantômes et maisons hantées

Un fantôme

Il s’agit de l’esprit d’une personne morte. Les fantômes peuvent parfois être vus ou entendus, et parfois ils peuvent même faire bouger les choses ou changer l’odeur des choses. Certaines personnes croient que les fantômes cherchent toujours à se venger, tandis que d’autres pensent qu’ils sont simplement perdus et ont besoin d’aide pour avancer.

Maison hantée

Une maison hantée est une maison où vit un fantôme. Parfois, les personnes qui vivent dans des maisons hantées voient des objets bouger ou entendent des bruits étranges.

Elles peuvent aussi sentir des choses qu’elles ne peuvent pas expliquer, comme du parfum ou de la fumée de cigarette…

Exorcisme

Un exorcisme est un rituel religieux qui sert à se débarrasser des fantômes ou des démons. Les exorcismes sont généralement pratiqués par des prêtres, et ils impliquent souvent quelqu’un de possédé par un esprit. Cela en fait le film d’horreur parfait mêlant fantôme et maison hantée.

Top 31 des meilleurs films d’horreurs sur les fantômes et maisons hantées

Shining de Stanley Kubrick (1980, États-Unis)

Avec son décor sinistre de l’hôtel Overlook et ses jumelles effrayantes, The Shining de Stanley Kubrick est l’une des histoires de fantômes les plus terrifiantes jamais portées au cinéma. Basé sur le roman éponyme de Stephen King, The Shining raconte l’histoire de Jack Torrance (joué par Jack Nicholson), un écrivain qui accepte un emploi de gardien d’un hôtel isolé dans le Colorado. Alors qu’il s’installe dans son nouveau travail, Jack commence à avoir des visions inquiétantes qui le conduisent sur le chemin de la folie.

Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg (1973, Royaume-Uni)

Ne vous retournez pas est un film britannique d’horreur surnaturel de 1973 réalisé par Nicolas Roeg. Le film est basé sur la nouvelle « The Doll » de Daphne du Maurier. Le film met en vedette Julie Christie et Donald Sutherland dans le rôle d’un couple marié qui se rend à Venise après la mort de leur fille, pour se retrouver hanté par son fantôme. Ne vous retournez pas est un cours magistral de suspense, la mise en scène habile de Roeg entraînant le spectateur dans un voyage à la fois terrifiant et émotionnellement dévastateur.

Fog de John Carpenter (1980, États-Unis)

The Fog de John Carpenter est un film d’horreur classique sur une ville qui est assiégée par des fantômes. Le film suit un groupe d’habitants qui doivent combattre les fantômes de marins tués il y a longtemps. The Fog est un film atmosphérique et plein de suspense qui vous laissera un sentiment de peur longtemps après sa fin.

Paranormal Activity de Oren Peli (2007, États-Unis)

Paranormal Activity d’Oren Peli est un classique moderne du genre de l’horreur. Le film suit un jeune couple qui est terrorisé par un fantôme dans leur maison. Paranormal Activity est un film à petit budget qui a réussi à effrayer les spectateurs du monde entier, et il est facile de voir pourquoi. Avec son atmosphère glauque et ses jump scares, Paranormal Activity est sûr de vous donner des cauchemars pendant des semaines.

Le Sixième Sens de M. Night Shyamalan (1999, États-Unis)

M. The Sixth Sense de M. Night Shyamalan est une histoire classique de fantômes qui suit un jeune garçon qui peut voir les morts. Le film met en vedette Haley Joel Osment dans le rôle de Cole Sear, un garçon qui est hanté par des fantômes et doit trouver un moyen de les aider à passer de l’autre côté. Le Sixième Sens est un film magnifiquement réalisé qui vous accompagnera longtemps après le générique.

Les Autres de Alejandro Amenábar (2001, Espagne)

Les Autres d’Alejandro Amenábar est une histoire de fantômes pleine de suspense sur une mère et ses enfants qui vivent dans une maison isolée. Le film met en vedette Nicole Kidman dans le rôle de Grace, une femme qui tente désespérément de protéger ses enfants des fantômes qui hantent leur maison. Les autres est un film glaçant qui vous laissera un sentiment de peur et de malaise.

The Ring de Gore Verbinski (2002, États-Unis)

The Ring de Gore Verbinski est un remake du film d’horreur japonais Ringu. Le film suit un journaliste qui enquête sur une cassette vidéo maudite qui tue toute personne qui la regarde sept jours après avoir vu.

Ring (Ringu) de Hideo Nakata (1998, Japon) – Version originale

Ring de Hideo Nakata est un film d’horreur sur une cassette vidéo maudite qui tue tous ceux qui la regardent sept jours après. Le film suit un journaliste qui enquête sur la cassette et se retrouve pris dans la malédiction.

Lake Mungo de Joel Anderson (2008, Australie)

Lake Mungo de Joel Anderson est un film d’horreur en found footage sur une famille qui est hantée par le fantôme de leur fille. Le film suit les Palmer alors qu’ils tentent de faire face à la mort de leur fille et aux événements étranges qui commencent à se produire dans leur maison. Lake Mungo est un film à combustion lente qui vous laissera un sentiment d’inquiétude.

Conjuring de James Wan (2013, États-Unis)

Conjuring de James Wan est un film d’horreur sur les maisons hantées basé sur l’histoire vraie des Warren, des enquêteurs paranormaux qui ont aidé une famille à faire face aux forces démoniaques qui la terrorisaient.

Conjuring 2 de James Wan (2016, États-Unis)

Conjuring 2 est la suite du film Conjuring de James Wan. Le film suit les Warren alors qu’ils enquêtent sur le cas du Poltergeist d’Enfield, une hantise qui a eu lieu en Angleterre dans les années 1970. Conjuring 2 est un film effrayant qui vous laissera un sentiment de peur intense jusqu’à votre retour à la maisons après la séance.

Under The Shadow de Babak Anvari (2016, Royaume-Uni/Jordanie/Qatar)

Under The Shadow de Babak Anvari est un film d’horreur qui se déroule à Téhéran pendant la guerre Iran-Irak. Le film suit une mère et sa fille qui sont terrorisées par un djinn, une créature démoniaque de la mythologie islamique.

Les Innocents de Jack Clayton (1961, Royaume-uni)

Les Innocents de Jack Clayton est une histoire classique de fantômes basée sur la nouvelle The Turn of the Screw de Henry James. Le film suit une gouvernante qui est engagée pour s’occuper de deux enfants dans un domaine isolé. Les Innocents est un film magnifiquement réalisé qui vous apportera un sentiment de malaise.

Hérédité de Ari Aster (2018, États-Unis)

Hérédité d’Ari Aster est un film d’horreur surnaturel sur une famille qui est hantée par la mort de sa matriarche. Le film suit les Graham alors qu’ils gèrent le deuil de leur perte et les choses étranges qui commencent à se produire dans leur maison. Hérédité est un film profondément troublant qui restera en vous longtemps après son visionnage.

L’orphelinat de J. A. Bayona (2007, Espagne)

L’Orphelinat de J. A. Bayona est une histoire de fantômes à propos d’une femme qui retourne à l’orphelinat où elle a grandi et qui est hantée par les fantômes des enfants qui y vivaient. L’Orphelinat est un film magnifique et déchirant qui vous laissera un sentiment de peur et de malaise.

Amityville de Stuart Rosenberg (1979, États-Unis)

Amityville de Stuart Rosenberg est un film d’horreur sur les maisons hantées basé sur l’histoire vraie de la famille Lutz, qui a été terrorisée par des forces démoniaques dans sa nouvelle maison.

Insidious de James Wan (2010, États-Unis)

Insidious de James Wan est un film d’horreur surnaturel sur une famille qui emménage dans une nouvelle maison et est terrorisée par des forces démoniaques. Le film suit la famille alors qu’elle essaie de faire face à la hantise et aux choses dangereuses qui arrivent à leur fils.

Insidious : Chapitre 3 de Leigh Whannell, (2015, États-Unis)

Insidious : Chapter 3 de Leigh Whannell est un préquel à Insidious de James Wan. Le film suit une adolescente qui est hantée par un démon et sa famille qui tente de l’aider.

Ghost Stories de Andy Nyman et Jeremy Dyson (2017, Royaume-uni)

Ghost Stories d’Andy Nyman et Jeremy Dyson est un film d’anthologie d’horreur basé sur la pièce de théâtre du même nom. Le film suit un homme qui enquête sur trois cas paranormaux.

Hell House LLC de Stephen Cognetti (2016, États-Unis)

Hell House LLC de Stephen Cognetti est un film d’horreur en found footage sur une attraction de maison hantée qui tourne mal. Le film suit les employés de l’attraction alors qu’ils sont éliminés un par un par les fantômes qui la hantent.

Le puits et le pendule de Roger Corman (1961, États-Unis)

Le puits et le pendule de Roger Corman est un film d’horreur basé sur l’histoire d’Edgar Allan Poe du même nom. Le film suit un homme qui est emprisonné dans un donjon souterrain et qui est torturé par un pendule.

The Haunting de Robert Wise (1963, Royaume-uni)

The Haunting de Robert Wise est un film d’horreur sur une maison hantée qui raconte l’histoire d’un groupe de personnes qui séjournent dans une maison hantée et sont terrorisées par les fantômes qui y vivent.

L’enfant du diable de Peter Medak (1980, Canada)

The Changeling de Peter Medak est un film d’horreur surnaturel sur un homme qui emménage dans une nouvelle maison et est terrorisé par le fantôme d’un enfant.

Mister Babadook de Jennifer Kent (2014, Australie)

Mister Babadook de Jennifer Kent est un film d’horreur psychologique sur une mère et son fils qui sont terrorisés par un monstre tiré d’un livre pour enfants. Mister Babadook est un film profondément déstabilisant !

L’échine du diable de Guillermo del Toro (2001, Espagne/Mexique)

L’échine du diable de Guillermo del Toro est une histoire de fantômes qui se déroule pendant la guerre civile espagnole. Le film suit un jeune garçon qui est envoyé vivre dans un orphelinat et qui est terrorisé par le fantôme d’un ancien élève. L’échine du diable est un film obsédant et atmosphérique qui vous accompagnera dans vos cauchemards.

Candyman de Bernard Rose (1990, États-Unis)

Candyman de Bernard Rose est un film d’horreur sur un étudiant diplômé qui enquête sur la légende du Candyman, un être surnaturel dont on dit qu’il est capable de tuer des gens rien qu’avec sa voix.

Hypnose de David Koepp (1999, États-Unis)

Hypnose de David Koepp est un film d’horreur surnaturel sur un homme qui est hanté par le fantôme d’une femme qu’il connaissait à peine.

Apparences de Robert Zemeckis (2000, États-Unis)

Apparences de Robert Zemeckis est un film d’horreur surnaturel sur une femme qui est hantée par le fantôme de sa fille morte.

Poltergeist de Tobe Hooper (1982, États-Unis)

Poltergeist de Tobe Hooper est un film d’horreur surnaturel sur une famille qui est terrorisée par des fantômes.

L’emprise de Sidney J. Furie (1982, États-Unis)

L’emprise de Sidney J. Furie est un film d’horreur surnaturel sur une femme qui est terrorisée par une entité invisible.

Host de Rob Savage (2020, Royaume-uni)

Host de Rob Savage est un film d’horreur qui raconte l’histoire d’un groupe d’amis terrorisés par un monstre lors d’un appel Zoom.

Le projet Blair Witch de Eduardo Sánchez et Daniel Myrick (1999, États-Unis)

Le Projet Blair Witch de Sanchez et Myrick est un film d’horreur en found footage sur trois étudiants qui ont disparu alors qu’ils enquêtaient sur la légende de la sorcière de Blair.

Les fantômes et les maisons hantées sont un sujet populaire pour les films d’horreur. Ces films jouent souvent sur nos peurs et puisent dans notre imagination pour créer des films à suspense et effrayants. En utilisant les fantômes comme méchants, les réalisateurs peuvent créer des films désorientant qui sont vraiment terrifiants.

Ces films ont souvent une fin ambiguë qui laisse le spectateur se demander ce qui s’est réellement passé, ce qui renforce encore le suspense.