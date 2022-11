Préférez-vous… Combattre 100 élèves de maternelle en colère Combattre un ours qui a 2 scies sauteuses à la place des bras.

Préférez-vous… Combattre 100 ours de la taille d’une fourmi Combattre une fourmi de la taille d’un ours

Préférez-vous… Transpirer du beaujolais nouveau Prendre un bain de petits pois écrasés tous les jours pendant un an.

Préférez-vous… Avoir des pets à chaque orgasme Péter à chaque fois que tu as un orgasme

