– Le 5 novembre, une Tesla Y fait divers slaloms pour éviter des obstacles et des piétons sur une route très fréquentée de la province de Guangdong, en Chine.

– Le conducteur évite de justesse un cyclomotoriste avant de percuter un cycliste et un autre véhicule. Deux personnes sont mortes et trois autres ont été blessées pendant la course folle de la Tesla d’Elon Musk.

– Les caméras de surveillance montrent que le conducteur fait des embardées sur plus de deux kilomètres avant de percuter un bâtiment dans un nuage de poussière.

– Le conducteur de 55 ans affirme lui avoir perdu le contrôle de sa voiture, évoquant des problèmes avec la pédale de frein. Il évoque avoir tout essayé ce que sa conduite semble montrer sur la vidéo.

– Tesla dément catégoriquement et évoque comme à chaque incident une défaillance humaine, et cette fois il s’agirait d’une confusion de pédale par le conducteur. Ce qui semble fou sur 2 kilomètres, non ?

La Tesla folle en Chine

Mais alors que s’est t’il passé en Chine pour cette Tesla Y ? Le conducteur lui est indemne malgré la violence du choc sur la vidéo.

Il indique avoir voulu se garer et que le véhicule aurait alors non pas freiné mais violemment accéléré sans qu’il ne puisse plus rien faire sauf plusieurs embardées afin d’éviter au maximum les cyclistes et les obstacles ainsi que les autres véhicules.

Malheureusement après plusieurs évitements miraculeux il finit par percuter un premier cycliste avant de percuter très violemment un véhicule. La Tesla Y finit sa course contre un immeuble, ou contre une benne de chantier en face d’un immeuble, dans un nuage de poussière avant de s’immobiliser.

Deux personnes sont mortes dans les différentes collisions 3 autres sont blessées.

Tesla Y le dernier modèle Tesla impliqué dans l’incident

Le véhicule impliqué dans ce nouvel incident d’une voiture électrique de la marque Tesla d’Elon Musk est un modèle Tesla Y.

La Tesla Y est le dernier modèle de voiture électrique de Tesla qui a été commercialisé en octobre 2019. C’est une voiture à conduite autonome et elle possède de nombreuses fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur les autres modèles Tesla.

L’une des caractéristiques les plus importantes de la Tesla Y est qu’elle peut être utilisée comme plateforme de covoiturage autonome. Une autre caractéristique importante est qu’elle a une autonomie beaucoup plus longue que les autres modèles Tesla. Elle peut parcourir jusqu’à 533 Kilomètres avec une seule charge, ce qui est beaucoup plus long que l’autonomie moyenne d’autres voitures électriques.

Avant cet incident en Chine la Tesla Y venait de devenir la voiture la plus vendue en Europe, une prouesse. Ceci va t’il générer un nouveau bad buzz pour la marque du Milliardaire Musk qui vient de racheter Twitter ?

Que voit-on sur la vidéo de la Tesla folle en Chine

La Tesla Y qui ne freine pas en Chine est bien visible à plusieurs reprises dans la vidéo.

Malgré la fin tragique il est important pour les autorités et pour Tesla d’analyser en détail la vidéo.

En effet celle-ci semble d‘un point de vue extérieur totalement coller avec les dires du conducteur du véhicule Electrique de la marque de VE d’Elon Musk.

Le véhicule semble ralentir pour se garer puis il réaccélère très vivement, le pilote fait une première embardée afin d’éviter un premier véhicule, puis il frôle plusieurs obstacles, il finit par percuter un cycliste.

Le pilote semble alors faire son possible pour stopper le véhicule qui roule toujours à vive allure en soulevant de la poussière, il finit par percuter un véhicule, et dans la dernière partie de la vidéo la Tesla Y folle finit par s’exploser dans une nuage de poussière et s’immobilise.

Déjà d’autres incidents avec des Tesla folles dans le monde

Tesla a beaucoup fait parler d’elle ces derniers temps, et pas pour de bonnes raisons. L’entreprise de voitures électriques de luxe a été en proie à plusieurs incidents dans le monde entier qui ont été liés à une défaillance possible du pilote automatique et à l’emballement du véhicule.

L’incident le plus récent s’est produit dans l’Utah le 24 juillet. Une Tesla a percuté une moto en stationnement alors que le pilote automatique était enclenché. Le conducteur, a affirmé que la voiture a soudainement commencé à accélérer d’elle-même alors qu’il y avait l’autopilot enclenché, cet épisode de nuit fait partie de 39 accidents graves avec 15 blessés et un mort, la plupart de nuit concernant des véhicules Tesla.

Entre le 20 juillet 2021 et le 21 mai 2022, la NHTSA aurait comptabilisé 273 accidents impliquant des Tesla utilisant l’Autopilot.

Ce n’est pas le seul incident lié à Tesla survenu récemment. Plus tôt en mai, une Tesla Model X s’est écrasée contre un bâtiment en Californie après que le conducteur aurait appuyé par erreur sur la pédale d’accélérateur au lieu du frein. Et en mars, une Tesla Model S a pris feu après avoir percuté une barrière sur une autoroute en Floride.

Ces incidents ont amené certaines personnes à remettre en question la sécurité de la fonction de pilotage automatique de Tesla. Bien que Tesla nie que ces accidents soient dus à une défaillance du pilote automatique, de nombreux conducteurs craignent que ces fonctions ne soient pas aussi sûres qu’on le prétend.

En attendant, les conducteurs doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils utilisent les fonctions de pilotage automatique de Tesla et être conscients que ces fonctions sont encore en cours de développement et peuvent ne pas être fiables à 100 %.

Il y a eu plusieurs accidents impliquant des voitures Tesla et leur fonction de pilotage automatique en Europe aussi et notamment à Paris en décembre 2021 avec un Chauffeur de Taxi qui évoquait là encore comme lors des autres courses folles l’impossibilité de freiner et l’impression de pomper dans le vide.

En effet le 11 décembre 2021 il avait vécu un drame totalement similaire qui avait eu pour finalité la mort d’un cycliste et blessés 20 personnes. La Tesla, comme le montraient les vidéos de surveillance d’un restaurant était lancé à très vive allure dans le XIIIe arrondissement, dans une zone à seulement 30 km/h avant de s’encastrer dans un conteneur à verre.

Dans la plupart de ces cas, les conducteurs déclarent tous que leur voiture s’est soudainement mise à accélérer toute seule. Tesla nie que ces accidents soient dus à une défaillance du pilote automatique, mais de nombreux conducteurs s’inquiètent toujours de la sécurité de ces fonctions.

Il sera intéressant de voir comment Tesla réagit à ces derniers incidents et si elle apporte ou non des modifications à son logiciel de pilotage automatique. Mais pour le moment toujours la même stratégie avec une annonce de la marque qui indique que le pilote semble avoir confondu le frein et l’accélérateur alors même que la durée de l’erreur semble totalement improbable en elle-même.

Alors défaillance technique et enfin des changements et un procès pour Tesla ? La fin de Tesla en Chine et une sortie du marché Chinois à venir avec les autorités qui vont saisir l’occasion ? Simple défaillance avérée ou piratage pourtant possible mais si peu évoqué ? Ou alors une réelle erreur du conducteur qui semble totalement improbable à ce stade en visionnant la vidéo de cette Tesla folle en Chine qui percute plusieurs véhicules dont un cycliste et fait 2 morts.