– Les grands lancements de téléphones ne sont jamais loin derrière nous à l’approche des mois d’hiver du black friday et de Noël, comme avec la série Galaxy S23 de Samsung qui doit rafraîchir la ligne phare au début du mois de février.

– Dans l’ensemble, il n’y a pas eu beaucoup de changements incitant à la mise à niveau cette année, la plupart des mises à jour étant incrémentales et destinées à rendre les appareils plus raffinés.

– Les prix des appareils hauts de gamme restent élevés, généralement compris entre 800 et 1000 euros et même plus.

– Les téléphones hauts de gamme d’aujourd’hui offrent d’excellentes performances au quotidien, de superbes appareils photo et une longue durée de vie.

Top 10 des meilleurs smartphones 2023

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Google Pixel 7 Pro

Apple iPhone 13

Samsung Galaxy S22 Ultra

Apple iPhone 13 Mini

Google Pixel 6A

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 4

OnePlus 10T Pro

Top des meilleurs smartphones pour démarrer 2023

iPhone 14 Pro

L’iPhone 14 Pro est certainement le meilleur iPhone que vous pouvez acheter en ce moment.

Le 14 Pro est équipé d’un écran de 6,1 pouces et le Pro Max d’un écran de 6,7 pouces. Ce sont tous deux des écrans ProMotion comme l’année dernière, avec des taux de rafraîchissement adaptatifs allant jusqu’à 120 Hz pour des défilements et des animations fluides.

La nouveauté de cette année est l’affichage permanent : lorsque vous verrouillez votre téléphone, l’écran s’assombrit et passe en mode basse consommation, avec des fréquences d’images aussi basses que 1 Hz, mais l’horloge, les widgets et le fond d’écran restent tous visibles. Cela signifie que vous pouvez vérifier l’heure ou voir si vous avez des notifications sans avoir à réveiller l’écran.

L’autre nouvelle astuce de l’écran avec Dynamic Island – Apple a pris l’encoche et l’a transformée en une découpe en forme de pilule qui semble s’étendre dynamiquement pour afficher les indicateurs du système et les notifications. C’est quelque chose qu’Apple et les développeurs tiers continueront à rendre plus utile au cours des prochaines années, ce n’est pas quelque chose à de bien primordial pour le moment.

Le 14 Pro dispose également d’un nouvel appareil photo principal de 48 Mpx qui utilise le regroupement de pixels pour maximiser la sensibilité à la lumière et produire des images de 12 Mpx.

Prix à partir de 1329€ TTC

iPhone 14 Pro Max

L’iPhone 14 Pro Max est le grand frère du 14 Pro, avec un grand écran de 6,7 pouces.

Sinon, il partage exactement les mêmes caractéristiques que le petit modèle, notamment le nouveau Dynamic Island et un appareil photo principal de 48 mégapixels.

Difficile de choisir entre le 14 Pro et Pro Max alors prenez L’iPhone 13 il vous servira tout aussi bien que le 14 – pour un peu moins d’argent.

Prix à partir de 1479€ TTC

Google Pixel 7 Pro

Le Pixel 7 Pro est un appareil de haute qualité avec une bonne autonomie, un appareil photo toujours excellent et de bonnes performances au quotidien.

Incluant le Tensor G2 qui est derrière quelques améliorations mineures de l’intelligence du téléphone et de la reconnaissance vocale.

Le Pixel 7 Pro ne descend pas même en utilisation très très poussée en deçà des 10% de batterie en fin de journée. La plupart des utilisateurs peuvent facilement appeler cela une autonomie totale à la journée.

L’écran de 6,7 pouces est très grand, et avec un boost de la luminosité enfin à la pointe sur cette version, il est confortable à utiliser même en plein soleil.

L’une des meilleures mises à jour sur le Pixel 7 Pro est son scanner d’empreintes digitales plus rapide sous l’écran qui est rejoint par le déverrouillage avec le visage.

L’expérience logiciel sur le Pixel est parmi les meilleures d’Android avec des mises à jour opportunes arrivant chaque mois, trois ans de nouvelles versions de l’OS garanties, et une politique de support logiciel sain de cinq ans.

Prix à partir de 899€ TTC

Apple iPhone 13

L’iPhone 13 fait presque tout ce que fait le 14, et il est moins cher comme nous vous l’évoquions en cas de choix lié au budget c’est lui qu’il faut prendre.

L’iPhone 13 dispose d’un écran de 6,1 pouces avec une fréquence de rafraîchissement standard, tout comme le 14.

Les deux téléphones sont équipés d’un chipset A15 Bionic, et bien que le 14 soit légèrement amélioré avec un cœur GPU supplémentaire, ils offrent tous deux d’excellentes performances.

Ils sont tous deux compatibles MagSafe pour la recharge sans fil et certifiés IP68 pour une résistance robuste à l’eau et à la poussière.

Le 14 est doté d’un appareil photo légèrement plus performant, mais les améliorations sont subtiles. Alors convaincu par l’Iphone 13, nous oui. Pas besoin du 14, enfin pas encore et pas à ce prix !

Prix à partir de 909€ TTC

Samsung Galaxy S22 Ultra

L’appellation « Ultra » de la gamme Galaxy de Samsung ne signifie plus seulement que vous obtenez le plus gros téléphone.

Si vous cherchez un téléphone capable de tout faire, ne cherchez pas plus loin que le S22 Ultra, il est dans une catégorie à part c’est la machine à tout faire le nec plus « ultra » justement !

Le S22 Ultra est doté de cinq caméras, d’un écran OLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et rend le défilement fluide comme du beurre et donne un aspect incroyable sur le grand écran.

Il dispose d’un stylet intégré avec une excellente autonomie.

Au cœur du S22 Ultra se trouve le chipset Snapdragon 8 Gen 1 associé à 8 ou 12 Go de RAM. Quasiment comme s’il était taillé pour le jeu même avec des jeux récents avec une utilisation intensive il ne bronche pas avec des performances excellentes.

Le stylet S Pen inclus est rackable sous le téléphone dans . Il promet une latence bien plus faible on se rapproche limite d’une très bonne Logitech haut de gamme c’est pour dire.

Le skin OneUI 3.1 de Samsung fonctionne au-dessus d’Android 11, offrant une interface utilisateur intuitive qui facilite la navigation.

Les trois caméras arrière offrent des capacités d’enregistrement vidéo allant jusqu’à 8K, tandis que le capteur primaire de 108 Mpx peut capturer des photos de plus en plus étonnantes, même dans des conditions de faible luminosité.

Prix à partir de 999€ TTC

Apple iPhone 13 Mini

Le 13 Mini est une petite version de l’iPhone 13 d’Apple, et il comporte bon nombre des mêmes composants que son grand frère mais en mini donc.

Il est doté d’un chipset A14 Bionic, d’une résistance à l’eau et à la poussière IP68, d’une connectivité 5G et d’une prise en charge de la recharge sans fil MagSafe.

L’écran plus petit est lui de 4,7 pouces et tient confortablement dans une main. Il fournit comme son grand frère des images lumineuses et colorées avec d’excellents niveaux de contraste.

L’un des grands avantages du 13 Mini est l’autonomie de la batterie : grâce à son écran de plus faible résolution, il dure bien plus longtemps que le 13 ou le 14 Pro.

En ce qui concerne l’appareil photo, l’objectif principal grand angle de 12 Mpx permet de prendre d’excellentes photos en plein jour et dans des conditions de faible luminosité quant à la caméra selfie elle est adéquate et amplement suffisante.

Prix à partir de 809€ TTC

Google Pixel 6A

Le Google Pixel 6A est le téléphone parfait pour ceux qui ne veulent pas se faire de leur banquier un ennemi mais qui veulent quand même une bonne expérience avec leur nouveau smartphone.

L’écran de 6,2 pouces offre un grand angle de vision et une excellente précision des couleurs, tandis que le processeur Snapdragon de milieu de gamme offre déjà une très bonne puissance.

Sa batterie de 3060mAh peut facilement vous permettre de tenir une journée complète d’utilisation, et grâce à ses capacités de charge rapide, il peut être rechargé en un rien de temps donc pas d’inquiétude il peut aller partout sans vous faire manquer un snap, un tweet, un réel ou le tiktok d’un ami.

Les deux caméras à l’arrière offrent de superbes performances, même dans des conditions de faible luminosité, grâce à leurs grands capteurs et à la stabilisation optique de l’image.

L’expérience logicielle est de premier ordre : avec de nouvelles versions du système d’exploitation garantie pendant trois ans, des mises à jour mensuelles et cinq ans de correctifs de sécurité normal c’est Google !

Prix à partir de 349€ TTC

Samsung Galaxy Z Flip 4

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est la dernière itération du téléphone pliable de Samsung.

Il est doté d’un impressionnant écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous offrant une expérience fluide et immersive, que vous fassiez défiler du contenu ou regardiez des vidéos.

Le chipset Snapdragon 888 offre d’excellentes performances, quoi que vous lui demandiez, et sa connectivité 5G signifie qu’il est prêt pour la prochaine génération de réseaux sans fil.

L’autonomie de la batterie n’est pas excellente mais elle offre tout de même une longévité respectable grâce à sa batterie d’une capacité de 3400 mAh et lui permet du fait de ce qu’il propose d’être un pas mauvais compromis performance/autonomie.

En ce qui concerne les appareils photo, les deux objectifs arrière prennent de bonnes photos dans la plupart des conditions, tandis que l’appareil photo selfie de 10 Mpx devrait être plus que satisfaisant pour la plupart des utilisateurs.

Prix à partir de 999€ TTC

Samsung Galaxy Z Fold 4

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est livré avec écran AMOLED de 7,6 pouces, vous bénéficiez d’une expérience immersive avec une précision des couleurs et des niveaux de contraste exceptionnels.

Le chipset Snapdragon 888 lui donne beaucoup de puissance pour le multitâche et les jeux, tandis que la connectivité 5G vous permet de rester connecté même lorsque vous êtes loin de chez vous.

L’autonomie de la batterie n’est pas excellente, avec seulement 3300 mAh, mais elle devrait tout de même permettre à la plupart des utilisateurs de tenir une journée complète.

En ce qui concerne les performances de l’appareil photo, les trois objectifs arrière offrent une excellente qualité d’image dans la plupart des conditions d’éclairage, tandis que l’appareil photo selfie de 10 Mpx est plus que suffisant pour prendre des selfies ou passer des appels vidéo.

Prix à partir de 1799€ TTC

OnePlus 10T Pro

Le OnePlus 10T Pro est le smartphone emblématique de la marque chinoise.

Il est propulsé par un processeur Snapdragon 865 et 12 Go de RAM, offrant aux utilisateurs beaucoup de puissance pour le multitâche et les jeux.

Son écran AMOLED de 6,8 pouces offre une excellente précision des couleurs, de larges angles de vision et la prise en charge de HDR10+ pour des visuels améliorés.

L’autonomie de la batterie n’est pas trop mal non plus : sa batterie de 4500 mAh peut facilement vous tenir une journée complète d’utilisation, même en cas d’utilisation intensive.

En ce qui concerne les appareils photo, les quadruples objectifs arrière offrent d’excellentes performances dans toutes les conditions d’éclairage, tandis que l’appareil photo selfie de 16 Mpx devrait être plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs.

Prix à partir de 919€ TTC

Voici donc nos choix pour les meilleurs smartphones de début 2023. Bien que tous ces téléphones offrent d’excellentes caractéristiques et performances, il ne peut y avoir qu’un seul gagnant.

Alors, lequel de ces appareils est le meilleur smartphone pour vous ?