– Les gels douche contiennent des produits chimiques nocifs qui peuvent causer de graves problèmes de santé.

– Les perturbateurs endocriniens, les irritants et les allergènes sont particulièrement dangereux et doivent être évités.

– Parce qu’ils sont exempts de produits chimiques nocifs, les produits naturels et biologiques constituent une bonne alternative.

– Les kits à faire soi-même peuvent être une option plus sûre et plus écologique, mais il est essentiel de lire attentivement les ingrédients et de suivre les instructions.

Il est important d’éviter les gels douche contenant des produits chimiques nocifs pour la santé, tels que les perturbateurs endocriniens, les composés irritants ou les allergisants, car ils peuvent causer des problèmes de peau, des allergies et même des problèmes de santé plus graves.

Les perturbateurs endocriniens : des produits chimiques dangereux

Les perturbateurs endocriniens sont dangereux car ils interfèrent avec le système endocrinien et peuvent entraîner des effets néfastes sur la santé, en particulier chez les jeunes enfants et les femmes enceintes. Ils sont souvent trouvés dans les gels douche, car ils permettent de nettoyer en profondeur la peau et de la rendre douce et soyeuse. Cependant, ils peuvent également interférer avec le système hormonal et causer des effets néfastes sur la santé, notamment la croissance, le développement et le système immunitaire.

Les composés irritants : une cause possible d’irritation cutanée

Les composés irritants peuvent provoquer une irritation cutanée lorsqu’ils sont trouvés dans les gels douche. Ils peuvent causer des démangeaisons, des rougeurs et des cloques sur la peau, ainsi que des éruptions cutanées. Souvent présents dans les gels douche contenant des parfums et des colorants, ils sont particulièrement susceptibles de provoquer des irritations chez les personnes ayant une peau sensible.

Les allergisants : une cause possible de réactions allergiques

Les allergisants peuvent provoquer des réactions allergiques lorsqu’ils sont trouvés dans les gels douche. Souvent présents dans les produits à base de produits chimiques ou contenant des parfums, ils peuvent causer des symptômes allergiques tels que des éternuements, des démangeaisons, des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires.

Comment éviter les produits chimiques nocifs dans les gels douche

Il existe des moyens de réduire le risque d’exposition aux produits chimiques nocifs dans les gels douche. La première chose à faire est de lire les étiquettes des produits et de vérifier s’ils contiennent des produits chimiques nocifs, en évitant ceux qui en contiennent. Vous pouvez également choisir des gels douche plus doux et plus sûrs exempts de produits chimiques nocifs, comme les produits naturels ou biologiques, qui sont également exempts de parabènes et de sulfates et qui sont moins susceptibles de provoquer des réactions cutanées ou des réactions allergiques.

L’étude de 60 millions de consommateurs sur 37 shampooings et gels douche est accablante

Accablante par la quantité de produits testés 37, et les résultats parfois problématiques avec toujours des perturbateurs endocriniens et des produits dangereux et toujours des allergènes et tensioactifs et ce ne sont pas toujours les marques ou les produits bio les meilleurs. Même si le DIY sort légèrement du lot ainsi que le bio. Une grande marque comme « l’Oréal » récolte elle les mauvais points sur deux produits phares : Elseve et Garnier.

Dix gels douche sur dix-huit ont quand même été notés C, D ou E avec le CosmetoScore. Avec des marques et marques distributrices testées comme : Tahiti, Aderma, Dop, Neutraderm, Nivea, Nuxe, Avène, Carrefour, Lidl, Monoprix le résultat est sans appel il reste beaucoup de chemin à parcourir pour se doucher sans aucun risque.

Plus étonnants encore les produits pour enfants, comme le « Tahiti Kids » qui contient des composants suspectés d’être perturbateurs endocriniens, sont les moins bons tout comme les produits pour hommes d’ailleurs. Les produits dits pour femmes s’en sortent mieux et surtout les bio comme le « Nivea Naturally good » !

Les moins bien notés du panel sont :

Graine créative – Comptoir des savons licorne – DIY

Graine créative -Savons fleuris – DIY

Yves Rocher – Concentré à la vanille

Nocibé – Les délices Tarte amandine

Nuxe Men -Gel douche multi-usages

Conclusion

Il est important de choisir des gels douche exempts de produits chimiques nocifs, tels que les perturbateurs endocriniens, les composés irritants et les allergisants, pour réduire le risque de problèmes de santé. Pour cela, il faut lire les étiquettes des produits et opter pour des gels douche plus doux et plus sûrs, comme les produits naturels et biologiques, qui sont exempts de produits chimiques nocifs et moins susceptibles de provoquer des réactions cutanées ou des réactions allergiques.

Faq – Foire aux questions

Quelles sont les substances chimiques potentiellement dangereuses que l’on trouve dans les gels douche et shampooings ?

Les produits chimiques nocifs que l’on trouve couramment dans les gels douche et shampooings comprennent des perturbateurs endocriniens, des irritants et des allergènes.

Quels sont les risques pour la santé liés à l’utilisation de gels douche contenant ces produits chimiques dangereux ?

Les perturbateurs endocriniens ont le potentiel de perturber le système endocrinologique et de nuire à la santé, en particulier chez les jeunes enfants et les femmes enceintes. Les irritations cutanées peuvent être causées par des irritants, et les réactions allergiques graves peuvent être causées par des allergènes.

Comment puis-je éviter d’utiliser des gels douche et shampooings contenant des produits chimiques nocifs ?

Il est essentiel de lire les étiquettes des produits et d’éviter les produits contenant des substances chimiques potentiellement dangereuses. Vous pouvez également opter pour des gels douche plus doux et plus sûrs, comme les produits naturels et biologiques, qui ne contiennent pas de produits chimiques nocifs et sont moins susceptibles de provoquer des irritations cutanées ou des réactions allergiques.