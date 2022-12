Les Templiers étaient des soldats de l’époque médiévale et avaient pour vocation de protéger les pèlerins en voyage à Jérusalem. Ils menaient également des interventions militaires. Pendant des siècles, les Templiers ont mené de nombreuses croisades et malgré leur dissolution dans le passé, les exploits templiers ont marqué la culture actuelle. C’est pourquoi aujourd’hui leurs âmes continuent à vivre dans le monde moderne.

L’histoire des Templiers

Les Templiers étaient des guerriers du monde médiéval et leur ordre militaire a été créé au XIIème siècle par Hugues de Payns. Leur mission était d’assurer la protection des chrétiens qui voulaient visiter la Terre Sainte. En effet, ces derniers ont été victimes de vol mais aussi de meurtre tout au long de leur traversée.

En plus de mener à bien leur mission, ils ont également apporté un véritable soutien financier aux pèlerins religieux grâce à l’instauration de nombreuses banques.

Tout au long de leurs croisades, les chevaliers des Templiers pouvaient se distinguer grâce à leur code vestimentaire unique : un habit de couleur blanche avec une croix rouge. Ils se distinguaient également par le port de la dague de templier. Cet ordre a donc su implanter une grande culture dans l’Europe occidentale tout en favorisant de nombreux investissements.

L’ordre du Temple a fini par tomber au XIVème siècle suite à de nombreuses dégradations, l’expansion des territoires musulmans et à la contestation au Roi Philippe IV de France.

Les Templiers actuels

Actuellement, nombreuses organisations ou groupements se désignent être des templiers. Chaque communauté a donc voulu conserver les traditions, mais aussi les valeurs de cet ancien Ordre.

Parmi les plus grandes organisations templières actuelles, une se distingue particulièrement : l’OSMTH. Cette dernière se base en Suisse et a pour mission de mener des actions humanitaires. Elle regroupe d’ailleurs autant d’hommes que de femmes au sein de son organisation.

Également, d’autres organisations comme le Grand Prieuré des Templiers ont été créées au Royaume-Uni. Cette dernière organisation menait également des actions caritatives, notamment auprès des enfants. En France, une organisation templière a également vu le jour. Il s’agit des Templiers Catholiques de France.

Les principes des templiers de nos jours

Aujourd’hui, un templier revit à travers des principes, basés sur des codes moraux, à savoir la dignité, la franchise, l’obéissance, le dévouement et l’engagement dans la défense des valeurs templières.

Il faut savoir que le templier reste un homme ou une femme de foi chrétienne, avec des caractéristiques spécifiques bien distinctes, comme le fait de savoir s’imposer en douceur et avec tolérance, le fait de rester honnête, fraternel, mais aussi de refléter un véritable exemple.

De nos jours, le chevalier du Temple est une personne qui se tourne vers l’avenir et qui a pour ambition de rendre un monde meilleur grâce à la paix et à l’amour.

Ainsi, l’Ordre des Chevaliers actuels vont alors mener des actions qui visent à accompagner les démunis dans le besoin, de conserver, de protéger et de restaurer le patrimoine templier (églises, châteaux, églises, monastères, etc.). Enfin, cet Ordre moderne met également l’accent sur la protection des traditions en France, la protection des valeurs et des libertés, tout en combattant le phénomène d’islamisation.