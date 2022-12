La soupe de potimarron et pommes de terre est une soupe traditionnelle très répandue dans les pays d’Europe du Nord.

Elle est composée essentiellement de ces deux légumes, le potimarron et la pomme de terre, mais on peut y ajouter diverses épices comme de la muscade, du paprika ou encore du gingembre. La particularité de cette soupe est qu’elle est veloutée, c’est-à-dire qu’elle est onctueuse et qu’elle a un goût délicat.