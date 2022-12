Les châtaignes se consomment en Europe depuis le néolithique. Au Moyen Âge, on les retrouve dans les jardins des monastères et des châteaux. La châtaigne est un fruit très populaire dans les pays d’Europe de l’Est, notamment en Roumanie, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, en Slovénie, en Moldavie, en Ukraine et en Russie.