Tout le monde a son plat préféré. Certains adorent un bon hamburger, d’autres ont envie de pizza ou de pâtes. Mais pour ceux qui apprécient la cuisine française, il n’y a pas de meilleur plat que les gnocchis à la parisienne. Ce plat simple mais élégant est composé de boulettes de pommes de terre et d’une sauce crémeuse, et il est sûr de plaire même aux palais les plus exigeants.