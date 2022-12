Diffusée depuis avril 2022 sur HBO Max, créée par J. T. Rogers, et inspirée de l’autobiographie du journaliste américain Jake...

L'Ardèche fait partie du Rhône Alpes. Il contient le plus grand atout touristique de toute la région, car il abrite...

Blotti sous la couette le dimanche par ces temps froids et pluvieux, vous vous demandez sûrement où vous pourriez partir...

Pour réussir un steak tartare , il est important de bien hacher la viande. La viande doit être très fraîche et de qualité. Il est également important de bien assaisonner le plat.

Il existe de nombreuses variantes du steak tartare . On peut par exemple ajouter des herbes fraîches comme de la ciboulette ou du persil. On peut également servir le steak tartare avec une sauce au choix comme une sauce tartare ou une sauce au poivre.

Le steak tartare est un plat très ancien , il aurait été inventé par les Mongols au XIIIème siècle. Au départ, la viande crue était consommée par les guerriers mongols car elle était très nourrissante et ne prenait pas beaucoup de temps à préparer. Le steak tartare est arrivé en Europe au XIXème siècle grâce aux explorateurs et aux voyageurs. Il a d’abord été adopté par la haute société avant de devenir un plat populaire.

Recette sublime et simple du steak tartare

