La rentrée scolaire est une période importante pour les professeurs contractuels. En effet, c’est à ce moment-là qu’ils doivent se préparer à l’enseignement de leur classe et à une nouvelle vie parfois pas toute rose.

Le ministère français de l’éducation nationale a recruté plus de 3 000 nouveaux profs contractuels cette année. Avec les affectations tardives, la formation accélérée (lorsqu’elle existe ?) , les défis de la gestion de classe…

Les débuts dans ce nouvel emploi en cette rentrée scolaire 2022 est souvent difficile, maintenant il faudra passer ce cap compliquer, s’affirmer, surmonter les premiers moments et peut-être certains auront envie de poursuivre l’aventure ces enseignants contractuels.

Le choix du mode de recrutement des professeurs en question

Pap Ndiaye n’aura fait que le rappeler comme pour exorciser la situation pourtant complexe, le pourcentage de prof contractuels dans le premier degré ne sera que 1% après cette rentrée et plus de 8% dans le secondaire tout de même

Il aurait semblé important de respecter quelques règles donc :

Bien choisir son professeur contractuel pour lui assurer une bonne rentrée scolaire.

Choisir un professeur contractuel qui a de le maximum d’expérience : en effet, un professeur contractuel qui a de l’expérience sera en mesure de mieux gérer sa classe et de mieux préparer ses élèves à l’enseignement.

Faire le choix d’un professeur contractuel qui a suivi une formation adéquate. En effet, une formation adéquate permettra au professeur contractuel d’être mieux préparé à l’enseignement de sa classe.

Choisir un professeur contractuel dans le but de lui apporter le soutien de l’Education Nationale. En effet, le soutien de l’Education Nationale permettra au professeur contractuel d’avoir accès à des outils et à des ressources qui lui seront utiles dans l’enseignement de sa classe et aux problèmes qu’il aura à affronter cette année.

Pourtant cela ne semble pas avoir été le cas pour tous mêmes si les règles étaient simples.

La rentrée scolaire 2022 pour les professeurs contractuels

L’objectif en cette rentrée d’après le ministère de simplifier et de clarifier les conditions de travail des enseignants contractuels, en mettant fin à la multiplicité des contrats existants. Il permettra également de mieux rémunérer les enseignants contractuels, en leur offrant une rémunération équivalente à celle des enseignants titulaires. Pour les professeurs contractuels qui souhaitent enseigner, il est important de se renseigner sur les conditions.

Cette rentrée n’a pas respecté les annonces, les règles et les professeurs se retrouvent dans des situations complexes :

De trop grandes classes

L’autorité est un sujet important pour ces nouveaux enseignants, encore plus avec des classes importantes ou dans des quartiers réputés difficiles.

Alors qui de la qualité de l’enseignement avec des classes de 35 élèves et plus pour certains en grande difficulté.

Mission impossible indique dès la première semaine certains nouveaux profs contractuels. Une épine de plus dans le pied pour eux dans une rentrée déjà parfois très compliquée.

Pas assez ou pas de formation

Beaucoup d’enseignant ne savent toujours pas ou ils seront affectés et ne le seront pour certains pas avant le milieu du mois ou la fin du mois, la connaissance du lieu d’enseignement et pourtant important alors que des enfants attendent désespérément un enseignant.

D’autant que ce choix de contractuels en supplément devait résoudre ce problème, c’était sans compter sur la vague de démission par encore vague-submersion mais inquiétante.

La débrouille et le copier-coller

Les titulaires sont inquiets mais pourtant essayent d’aider leurs nouveaux collègues parfois même en leur autorisant un simple copier-coller de leur cours afin de débuter plus sereinement pour ceux qui n’ont pas des années d’enseignement derrière eux ou pas eu un été afin de préparer la rentrée.

D’autres prennent même la totalité des cours de l’enseignant qu’ils remplacent sans savoir vraiment ce qu’ils font.

Trop grande mixité et l’inclusion remise en question

D’autres se trouvent noyés totalement au milieu de quartiers très compliqués, avec une mixité parfois ressentie comme explosive et remise en question et des écarts de connaissances terrifiants entre les élèves.

Sans parler de l’inclusion qui pour certains professeurs contractuels qui ne sont pas prêts est la difficulté de trop auxquels ils n’étaient pas prêts.

L’inquiétude du COVID en prime en cette rentrée scolaire 2022

La rentrée scolaire est toujours un moment important pour les familles, mais cette année, elle sera particulièrement stressante en raison de l’incertitude entourant le coronavirus.

Les écoles ont fermé en 2020, et bien que certains élèves aient pu suivre des cours en ligne, la plupart des familles ont dû s’adapter à un enseignement à domicile. Avec la rentrée scolaire 2022, les familles commencent à se demander comment les choses vont se passer en fin d’année.

Heureusement, les choses semblent se calmer un peu en cette fin d’été et y a une bonne nouvelle en cette rentrée scolaire pour les enseignants contractuels. Le ministère de l’Éducation a annoncé que les écoles avaient ouvert avec un protocole fortement allégé, pour le moment !

Car si les prévisions sont exactes une nouvelle vague est en train de débuter à bas bruit et l’impact interviendra aux alentours des vacances scolaires.

FAQ

Question: Qu’est-ce qu’un professeur contractuel ?

Réponse: Un professeur contractuel est un enseignant qui n’a pas de diplôme d’enseignement. Il est souvent engagé au contrat donc comme un employé en CDI en entreprise.

Question : Quels sont les avantages d’être professeur contractuel ?

Réponse: Les avantages d’être professeur contractuel sont nombreux. Tout d’abord, vous avez la flexibilité de travailler dans différents types d’établissements scolaires, ce qui vous permet de vous adapter à diverses situations. Une prime de précarité équivalente à 10 % du salaire brut. Les mêmes vacances que les autres enseignants diront certains. Et le métier de transmission le plus passionnant au monde.

Question : Quels sont les plus gros inconvénients d’être professeur contractuel ?

Réponse : Les inconvénients d’être professeur contractuel sont tout d’abord, vous n’avez pas la sécurité de l’emploi, ce qui signifie que vous pouvez être licencié à tout moment. Ensuite, vous n’avez pas les mêmes avantages que les enseignants titulaires, notamment en ce qui concerne les indemnités. Enfin, vous n’avez pas la même formation et vous pouvez être parachuté plus facilement dans une zone sensible.

Question : Quelles sont les conditions requises pour être professeur contractuel ?

Réponse : Pour les matières d’enseignement général, vous devez être titulaire d’une licence. Pour les ceux souhaitant travailler en éducation physique il faudra une licence Staps obligatoirement ainsi qu’un diplôme de sauvetage aquatique et d’un diplôme de secourisme (PSC1). Concernant l’enseignement professionnel, vous devez être titulaire ou d’une licence, d’un DUT, d’un BTS, d’un baccalauréat professionnel, d’un diplôme professionnel ou d’un master avec une expérience professionnelle de trois ans minimum.

Question : Quelles sont les évolutions possibles pour un professeur contractuel ?

Réponse : Les évolutions possibles pour un professeur contractuel sont les suivantes : être titularisé si vous avez un diplôme d’enseignement ; bénéficier d’une promotion si vous êtes enseignant depuis plusieurs années ; obtenir un poste à responsabilités dans l’établissement dans lequel vous travaillez.