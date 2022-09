Le Disney+ Day n’est pas un événement classique mais bien l’évènement annuel de la communauté Disney +, qui a débuté en 2021 et donc destiné aux fans monde entier.

Il comprend des expériences et des offres exclusives pour les abonnés et les fans, ainsi que des aperçus des épisodes des séries à venir des films grands studios et ce pour tous les mondes présents sur le service de streaming de Disney.

Mise en ligne d’inédits, nouvelles séries, nouveaux films et de nouveaux documentaires qui sont disponibles en streaming sur Disney+ en ce jour spécial pour la communauté Disney +.

Et ce jour évènement Disney + Day, ou encore en Français la Journée Disney+, est le 8 septembre !

L’événement de 2022 aura lieu cette année le 8 septembre, la veille de la convention D23.

Découvrez en avance et exclusivité les nouveautés uniques des 6 mondes de Disney + : Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et Star.

Spidey et ses amis extraordinaires

Mon adolescence

Pinocchio

Cars : Sur la route

Les Nouveaux Mutants

Marvel Studio Rassemblement :

Le making of de Thor : Love and Thunder

Welcome to the Club

Tierra Incógnita

La zone : Objectif survie

Wedding Season

Mike

Les aventures extraordinaires de

Bertie Gregory

Obi-Wan Kenobi : Le retour d’un Jedi

RRRrrrr!!! (2 septembre)

L’école buissonnière (2 septembre)

Edmond (2 septembre)

Le prénom (2 septembre)

Les nouveaux mutants (8 septembre)

Le réalisateur oscarisé Robert Zemeckis (trilogie Retour vers le futur, Qui veut Roger Rabbit ?, Producteur de la série que vient de racheter Netflix : Manifest ) donne vie à la célèbre histoire de la marionnette en bois qui est déterminée à vivre l’aventure la plus excitante de sa vie et à devenir un vrai garçon.

Tom Hanks (FORREST GUMP) incarne Geppetto, le sculpteur qui a créé la marionnette et la considère comme son propre fils ; Benjamin Evan Ainsworth (FLORA ET ULYSSE), le fougueux Pinocchio ; Joseph Gordon-Levitt (DON JON), Jiminy Cricket, la conscience et le guide de Pinocchio.

Mais retrouvez également Cynthia Erivo (le « Genius : Aretha ») la Fée bleue, qui a le pouvoir d’exaucer les vœux ; Keegan-Michael Key (TOUS NOS JOURS PARFAITS) le Grand Coquin, qui n’a pas son pareil pour mener Pinocchio sur le mauvais chemin ; Lorraine Bracco (Les Sopranos) Sophie la Mouette, un nouveau personnage ; et Luke Evans (LA BELLE ET LA BÊTE), le terrible cocher qui mène les enfants tout droit à leur perdition.

Didier (16 septembre)

Les invisibles (16 septembre)

Rushmore (16 septembre)

Négociateur (16 septembre)

Ad Astra (23 septembre)

Jean de Florette (23 septembre)

Manon des sources (23 septembre)

The Binge (23 septembre)

Les stagiaires (30 septembre)

Un bonheur n’arrive jamais seul (30 septembre)

Wedding Nightmare (30 septembre)

Les redoutables sœurs Sanderson sont de retour !

Les premières images et la vidéo de HOCUS POCUS 2, une comédie originale de Disney+ dans laquelle Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy reprennent les rôles qu’elles avaient interprétés dans HOCUS POCUS : THE THREE WITCHES il y a près de 30 ans, ont été publiées par Disney+, les voicis.

Le trio diabolique, tout droit sorti du 17ème siècle et assoiffé de vengeance, va à nouveau envahir Salem dans cette nouvelle aventure. Mais en cette veille de la Toussaint, trois courageux lycéens vont tout mettre en œuvre pour empêcher les sorcières de faire des ravages dans la communauté.

Grey’s Anatomy – Station 19 – saison 5 (7 septembre)

Sherlock – saisons 1 à 4 ( 7 septembre)

Terra Incognita – Saison 1 (8 septembre)

La Zone : objectif survie – Saison 1 (8 septembre)

Mike – Saison 1 (8 septembre)

Wedding Season – Saison 1 (8 septembre)

Spidey et ses amis extraordinaires – Saison 1 (8 septembre)

Voici premier visuel et la bande-annonce, de la prochaine série originale de Disney+, issue des studios d’animation Pixar, » Cars : Sur la route », qui sera disponible uniquement sur la plateforme le 8 septembre pour le Disney+ Day.

On suit dans « Cars : Sur la route » alors qu’ils quittent Radiator Springs et traversent le pays à la recherche de la sœur de l’aimable conducteur de dépanneuse.

« La série est un road trip à travers le pays avec Flash McQueen et Martin » et « Comme tout vrai road trip, chaque jour est une nouvelle mini-aventure avec des rebondissements inattendus. » d’après le réalisateur Steve Purcell.

American Crime Story – Saison 3 (14 septembre)

The Resident – Saison 4 (21 septembre)

Rookie Cops – Saison 1 (21 septembre)

Les Kardashian – Saison 2 (22 septembre)

The Gifted – Saison 2 (28 septembre)

Les petits champions : Game Changer – Saison 2 (28 septembre)

Les deux premiers épisodes de « The Old Man », une nouvelle série dramatique Disney+ débuteront le 28 septembre. Il y aura sept épisodes au total dans cette première saison.

Une deuxième saison est déjà confirmée !

L’histoire de Dan Chase, un ancien agent de la CIA en fuite depuis plusieurs années, est racontée dans « The Old Man », une adaptation du livre éponyme de Thomas Perry.

Lorsque Dan apprend que quelqu’un cherche à le tuer, il doit affronter son passé pour protéger son avenir. Avec sa protégée Angela Adams et l’agent de la CIA Raymond Waters, Harold Harper, directeur adjoint de la division du contre-espionnage du FBI, est chargé de localiser l’individu recherché.

La relation entre Dan Chase et Harold Harper n’a jamais été facile malgré leur collaboration professionnelle antérieure. L’arrestation s’avère plus difficile que prévu, et le puissant mercenaire Julian Carson décide de se lancer lui aussi dans la chasse. Dan Chase, qui est en fuite, loue une chambre à Zoe McDonald, qui apprend la véritable identité de sa nouvelle colocataire et rencontre des ressources inattendues.

9/11 : One day in America (7 septembre)

Marvel Studios Rassemblement : Le making of de Thor: Love and Thunder (8 septembre)

Obi-Wan Kenobi : Le retour d’un Jedi (8 septembre)

Attentats du 11 septembre : le jour qui a changé l’Amérique (9 septembre)

En pleine nature avec Bear Grylls : le challenge (14 septembre)

La convention sur les univers fictifs de Disney aura lieu juste après ce Disney Day + du 9 au 11 ce qui n’est pas anodin. Effectivement ce jour-là de nouvelles annonces auront lieu ainsi que des évènements autour de l’univers Marvel qui fait légèrement plus pâle figure en ce mois de Septembre pour ce Disney + Day.

Deux spectacles en sing-along seront annoncés autour de la Reine des Neiges afin de revivre les deux films en mode musical pour les heureux spectateurs et les parents qui auront la joie de chanter encore libérée, délivrée…

