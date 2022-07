Le CrossFit est une activité sportive qui séduit de plus en plus de personnes chaque année. Que ce soit pour le dépassement de ses limites, le développement de ses performances physiques et mentales ou pour l’amélioration de sa santé et de son mode de vie, le CrossFit n’a de cesse de décrocher de nouveaux adeptes. Mais si aujourd’hui nous avons tenu à vous parler de 7.2 CrossFit, la salle de CrossFit du Mans, c’est parce que celle-ci a bien plus que cela à offrir.

Le CrossFit : qu’est-ce que c’est ?

Le CrossFit est une activité sportive axée sur plusieurs capacités physiques à la fois. On en recense 10, que sont :

l’endurance musculaire,

l’endurance cardiovasculaire,

la force,

la flexibilité,

la puissance,

la vitesse,

la coordination,

l’agilité,

l’équilibre,

la précision.

Ainsi, pour permettre de travailler sur tous ces axes à la fois, plusieurs disciplines se croisent dans la pratique du CrossFit :

la gymnastique,

l’haltérophilie,

les sports d’endurance.

Le CrossFit est donc un enchaînement de plusieurs mouvements, des mouvements que l’on peut d’ailleurs retrouver dans la vie de tous les jours.

Découvrez 7.2 CrossFit, la salle de CrossFit du Mans

7.2 CrossFit est la salle de CrossFit du Mans reconnue pour l’accompagnement bienveillant et motivant qu’elle fournit à chacun de ses adhérents. Située dans la zone industrielle sud du Mans, elle dispose de 400m² entièrement dédiés à la pratique du CrossFit, où tous les équipements nécessaires y sont présents.

Ainsi, vous retrouverez dans cette salle de CrossFit du Mans :

un espace WOD,

un espace Open Gym,

un espace mobilité,

un espace détente,

vestiaires et douches.

Déroulement d’une séance chez 7.2 CrossFit au Mans

Une séance de CrossFit au Mans au sein de cette salle dure une heure, et se divise en 3 parties.

Le warm-up

Le principe du warm-up est d’effectuer une succession de mouvements divers permettant de s’échauffer mais également d’augmenter son rythme cardiaque et de préparer ses muscles et articulations pour le travail qui va suivre.

Le skill

Le skill est une répétition de différents mouvements techniques que l’on retrouve dans le WOD. Ces exercices permettent d’apprendre mais également de se perfectionner.

Le metcon

Le metcon est la troisième étape de votre séance de CrossFit au Mans. Ici, l’objectif sera d’effectuer une série d’exercices spécialement adaptés à votre niveau. Il peut alors s’agir de simples enchaînements tels que l’exécution rapide et intense d’exercices.

Pourquoi choisir 7.2 CrossFit ?

Si cette salle de CrossFit au Mans se démarque des autres, c’est parce qu’elle a bien plus à vous offrir qu’un simple entraînement sportif. En effet, il s’agit pour les coachs de vous transmettre avec envie et bienveillance leur passion pour le CrossFit, mais aussi de vous accompagner avec fun et prise de plaisir dans la pratique de ce sport.

Pour eux, le CrossFit est plus qu’un sport, c’est un véritable art de vivre. Ainsi, en vous entraînant à sa pratique, ils ont pour but de vous aider à améliorer vos performances physiques mais surtout votre santé et votre mode de vie. Le tout, en profitant d’un moment convivial et bon enfant où vous prendrez plaisir à vous dépasser et dépasser vos limites.

7.2 CrossFit au Mans est donc un endroit où vous vous sentirez particulièrement à l’aise et où les exercices établis seront conçus spécialement selon votre objectif et votre niveau sportif. La prise de plaisir et la bienveillance étant plus que présentes chez 7.2 CrossFit, vous pourrez également compter sur la capacité incontestable des coachs à vous motiver et à vous pousser à vous dépasser.

Alors, si vous êtes à la recherche d’une salle de CrossFit au Mans dans laquelle vous pourrez évoluer avec envie et détermination, ne cherchez plus et rendez-vous sans attendre chez 7.2 CrossFit !