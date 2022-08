Salman Rushdie, écrivain britannique, s’apprêtait à donner une conférence dans l’Etat de New York lorsqu’un individu armé d’un couteau a poignardé l’auteur des versets sataniques au cou.

On ignore son état de santé il a été transporté par hélicoptère à l’hôpital en état urgence absolu !

Son état n’était pas connu au moment de l’incident cependant son agent, Andrew Wylie vient de déclarer que l’écrivain subissait une intervention chirurgicale en urgence sans préciser son état et sans autres informations.

L’auteur des couteaux aurait affligé 10 à 15 coups de couteau au cou et thorax de Rushdie avant d’être bousculé et immobilisé au sol selon les témoignages.

Salman Rushdie loaded onto Medevac. Very somber scene here at Chautauqua pic.twitter.com/c6E9LJth7O — Horatio Gates (@HoratioGates3) August 12, 2022

Biographie de Salman Rushdie

Le romancier est d’origine indienne, il a connu un succès considérable tout au long de ses 50 ans de carrière en tant qu’écrivain.

Il a reçu de nombreuses menaces de mort du fait de certains thèmes abordés, et jugés controversés dans ses livres.

Le quatrième roman de Rushdie, Les Versets sataniques, est devenu son livre le plus controversé, l’obligeant à vivre caché et traqué pendant plus de 9 ans du fait d’une Fatwa.

Né à Bombay (devenue Mumbai) le 19 juin 1947, il est donc âgé de 75 ans.

Il fait ses études en Angleterre et n’est pas croyant ou tout du moins n’a plus la foi ou a laissé s’éteindre sa foi.

Il reçoit en 1981 le Booker Prize acclamé par la critique pour son deuxième et génial roman Midnight’s Children.

Mais c’est avec la publication de son quatrième livre Les Versets sataniques en 1988 que les remous provoqués à l’international avec des émeutes ultra violentes vont faire grandir le symbole. Certains musulmans accuseront Rushdie de blasphème.

Il fuit et se terre pendant 9 ans du fait des menaces de mort. Un après la publication des versets sataniques le chef suprême de l’Iran de l’époque, l’ayatollah Ruhollah Khomeini ayant émis une fatwa, ou décret, demandant son assassinat. D’autres personnes ayant participé au livre : traduction par exemple ou même soutien ont été attaquées ou assassinées.

Il a deux enfants et vit aux États-Unis.

Il a été fait chevalier par la Reine en 2007 pour ses contributions à la littérature.

Les versets sataniques et la fatwa

Son quatrième livre Les Versets Sataniques à Londres en 1988 lui avait donc valu cette fatwa sous forme de condamnation à mort par des islamistes l’année après la publication en 1989 de Les Versets sataniques, qui s’inspirerait en partie de la vie de Mahomet.

Mais alors qu’elle était le thème des Versets sataniques qui lui valut cette Fatwa ?

La religion, le bien contre le mal, l’immigration et l’assimilation sont des thèmes majeurs des Versets sataniques. La religion : L’intrigue du roman repose sur la survie miraculeuse de ses héros, Gibreel et Saladin, mais les visions religieuses de Gibreel semblent être le résultat de la folie plutôt que de la foi.

Qu’est-ce qu’une fatwa ?

Une fatwa est une décision ou une interprétation officielle de la loi islamique émise par un juriste qualifié (connu sous le nom de mufti). Les fatwas sont généralement accordées en réponse à des demandes de particuliers ou de tribunaux islamiques.

Les instants juste après l’attaque

L’écrivain a été attaqué alors qu’il s’apprêtait à donner une conférence au Chautauqua Institute. Ce centre est un lieu culturel de l’ouest de l’État de New York. Centre qui précise être « engagé à découvrir ce qu’il y a de meilleur chez les gens ». Surtout lorsqu’on voit les images juste après l’attaque contre Salman Rushdie.

Il se sentait moins en danger

Salman Rushdie ne voulait pas être vu seulement par le prisme de cette Fatwa « Mon problème, c’est que les gens continuent de me percevoir sous l’unique prisme de la fatwa » qui voulait juste être un « simple » écrivain et non une espèce de symbole.

Comme il l’expliquait en tant qu’invité exceptionnel de Livre sur place en 2018 à Nancy il se sentait moins voir plus en danger racontant qu’il y avait eu :

« Huit années de combat, de rage, de courage et de cavale ». mais que maintenant « Trente ans ont passé. Ça va ! J’avais 41 ans à l’époque, j’en ai 71 maintenant.

D’autant que depuis 1998 la fatwa n’était plus soutenue, l’Iran a officiellement abandonné son soutien à la fatwa.

Rushdie publie d’ailleurs en 2012 un compte rendu de cette affaire comme conclusion qui n’en était peut-être pas une.

Un symbole il l’est pourtant malgré lui et même un symbole de la liberté d’expression et de lutte contre l’obscurantisme religieux. Encore plus ces dernières années avec l’émergence d’un islam radical ce qui l’aura peut-être de nouveau mis en première ligne du fait de ce fameux prisme par lequel le regardait, le voyait et le montrait l’Occident de nouveau.