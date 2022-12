La coupe du monde de football 2022, l’événement sportif le plus attendu de l’année, se déroule du 20 novembre au 18 décembre 2022. Organisé au Qatar, par la FIFA, cette 22ème édition de la grand messe du football verra s’affronter 32 équipes. Les phases de groupes et les phases à élimination directe donneront lieu à un total de 64 matches. Pour les adeptes de football français qui suivent la compétition depuis leur pays, mais encore plus pour ceux qui parient, il est primordial de trouver le bon diffuseur qui leur permettra de profiter pleinement du magnifique spectacle que l’élite du football mondial offre au monde pendant 1 mois.

Bein Sports, pour suivre l’intégralité des rencontres

Tous les 4 ans, la coupe du monde de football masculin suscite un immense engouement dans l’univers du sport. Pour donner un ordre d’idée, en 2018, la finale opposant la Croatie à la France (victoire des Bleus 4 – 2), avait réuni 1,2 milliards de téléspectateurs, soit environ 16% de la population mondiale ! Aucun événement télévisé ne rassemble autant de monde.

Cette édition, pour laquelle le pays organisateur a mis les petits plats dans les grands (stades climatisés, hôtels gigantesques à la disposition des supporters, etc.), pourra-t-elle établir de nouveaux records ? Dans tous les cas, elle se distingue déjà par une petite particularité. La compétition se déroule cette année en automne, alors qu’elle avait généralement lieu durant l’été. Ce changement a été effectué pour des raisons de climat.

Si le record de 2018 sera battu, cela dépendra en partie de l’audience que réussissent à séduire les chaînes ayant les droits en diffusion. Bein Sports, le réseau de chaînes sportives détenu par une société qatarie, a obtenu les droits de diffusion en France pour les 64 matchs. Les fans de football et passionnés de paris sportifs souhaitant ne rien rater des matches de la CDM 2022 devront donc se tourner vers le bouquet payant de Bein Sports. Ils pourront ainsi en tout temps disposer des informations clés pour obtenir régulièrement des résultats positifs avec les paris sportifs de Pokerstars en France ou d’autres bookmakers. L’abonnement à Bein Sports coûte 14,99 euros/mois. La version digitale, dénommée Bein Sports Connect, coûte 15 euros/mois.

Suivez 28 matches gratuitement sur TF1

Les horaires de diffusion pour cette 22ème édition de la coupe du monde de football masculin sont particulièrement intéressants. A l’heure française, les matches ont lieu à 11h, 14h, 17h et 20h. Pas de difficultés liées au décalage horaire donc !

Même si le groupe qatari Bein a obtenu les droits de diffusion pour les 64 matches, il n’a pas l’exclusivité sur l’ensemble des rencontres. De son côté, le groupe de médias français TF1 a aussi obtenu le droit de diffuser quelques 28 matches. Les téléspectateurs peuvent bien sûr visualiser ces rencontres gratuitement et en clair via la TNT ou via la version en ligne MyTF1. La chaîne TF1 diffuse notamment les plus grandes affiches des phases de poules, 5 huitièmes de finale sur 8, trois quarts de finale sur quatre, les 2 demi-finales, la petite finale et la finale. Globalement, les affiches phares du tournoi réunissant les meilleures nations du football seront donc accessibles gratuitement sur TF1.

La chaîne L’Equipe, l’alternative gratuite pour les personnes occupées

Si vous avez bien fait vos comptes, vous avez dû comprendre que 36 matches ne sont donc accessibles en France que si vous optez pour l’abonnement Bein Sports. Pour ces 36 matches seulement accessibles en payant, il existe une solution qu’offre la chaîne en ligne l’Equipe. Alors que l’Equipe conduit des émissions de décryptage et d’analyse pour l’ensemble des matches de la CDM 2022, la chaîne propose un supplément sur les matches payants : le commentaire audio en live. Les personnes occupées aux heures de diffusion de certains matches en direct peuvent donc se tourner de temps à autre vers l’Equipe TV pour avoir un aperçu de l’évolution d’un match ou d’un autre.