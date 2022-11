La pop est un genre musical qui a émergé au milieu des années 1960 en Angleterre et aux États-Unis. Le terme « pop » désigne une musique accessible et mélodique, inspirée du rock ‘n’ roll et de la musique populaire. Au fil des années, la pop est devenue un genre très populaire avec des artistes comme Michael Jackson, Madonna, Beyoncé et Taylor Swift. Dans cet article, nous allons vous présenter les 15 plus grandes stars de la pop.

Les plus grandes stars de la pop en 2022

2023 s’annonce déjà comme une année riche en musique avec de nombreux albums et singles très attendus. Parmi les artistes qui devraient faire parler d’eux. Voici en attendant notre top 10 des plus grandes stars de la pop en 2022.

Qui sont les plus grandes stars de la pop ?

Ce sont les artistes qui vendent le plus de disques, qui ont les plus grandes tournées, et dont les clips sont regardés des millions de fois. Ils sont les plus riches, les plus célèbres et les plus influents. Mais qui sont les plus grandes stars de la pop ?

Madonna

Madonna est sans aucun doute la reine de la pop. Avec plus de 300 millions de disques vendus dans le monde, elle est l’artiste féminine la plus vendue de tous les temps. Elle a eu un impact culturel incroyable, notamment en popularisant le style « sexy-chic » des années 1980. Ses chansons sont toujours aussi populaires aujourd’hui et elle continue de faire des tournées à travers le monde.

Michael Jackson

Michael Jackson est l’artiste masculin le plus vendu de tous les temps, avec plus de 350 millions de disques écoulés. Il a popularisé un nouveau style de musique et de danse, le « moonwalk », et a été le premier artiste afro-américain à être vraiment célèbre dans le monde entier. Ses chansons comme « Thriller » et « Beat It » sont des classiques intemporels.

Elvis Presley

Elvis Presley est une légende de la musique et du rock ‘n’ roll. Il a vendu plus de 600 millions de disques dans le monde et a popularisé un nouveau style musical qui allait changer le monde à jamais. Ses chansons sont toujours aussi populaires aujourd’hui et il est considéré comme l’un des artistes les plus influents de tous les temps.

The Beatles

The Beatles sont probablement le groupe de rock le plus célèbre de tous les temps. Ils ont vendu plus de 600 millions de disques dans le monde et ont popularisé un nouveau style musical qui allait changer le monde à jamais. Leurs chansons comme « Yesterday », « Let it Be » et « All You Need is Love » sont des classiques intemporels.

Lady Gaga

Lady Gaga est une star internationale du pop depuis maintenant plusieurs années. Elle a vendu plus de 150 millions de disques dans le monde et est connue pour son style extravagant et ses performances spectaculaires. Ses chansons comme « Poker Face », « Bad Romance » et « Born This Way » sont des hits internationaux qui ont fait d’elle l’une des artistes les plus célèbres du monde.

Taylor Swift

Taylor Swift est une jeune chanteuse américaine qui a connu un succès fulgurant ces dernières années. Elle a déjà vendu plus de 150 millions de disques dans le monde et ses chansons comme « Shake It Off », « Blank Space » et « Look What You Made Me Do » sont des hits internationaux. Elle est également connue pour sa personnalité charmante et sa présence sur les réseaux sociaux, ce qui lui a valu une immense fanbase internationale.

Beyoncé

Beyoncé est une superstar internationale du R&B et du pop. Elle a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde et est connue pour ses chansons puissantes et inspirantes comme « Single Ladies (Put a Ring on It) », « Run the World (Girls) » et « Formation ».

Les plus grandes stars de la pop et leurs chansons

La musique pop est un genre musical qui a émergé dans les années 1960. Le terme « pop » dérive du mot anglais « popular », qui signifie « populaire ». La musique pop est généralement caractérisée par une mélodie catchy et des paroles simples. Le genre est souvent associé à la culture de la jeunesse.

Au fil des ans, de nombreuses stars de la pop ont conquis le monde avec leurs chansons mémorables. Certains de ces artistes ont connu un succès international, tandis que d’autres ont été plus populaires dans leur propre pays. Quoi qu’il en soit, ces artistes ont tous laissé leur empreinte sur le genre musical.

Michael Jackson

Michael Jackson est sans doute l’une des plus grandes stars de la pop de tous les temps. Il a vendu plus de 350 millions d’albums dans le monde entier et a été couronné « Roi de la Pop ». Jackson a popularisé de nombreux styles de danse, dont le moonwalk, et a écrit plusieurs chansons qui ont marqué une génération, dont « Thriller », « Beat It » et « Billie Jean ».

Madonna

Madonna est une autre star incontournable de la pop. Elle a vendu plus de 300 millions d’albums à travers le monde et a été couronnée « Reine de la Pop ». Madonna est connue pour ses chorégraphies sexy et ses tenues provocantes. Elle a popularisé de nombreux sons et styles musicaux, dont le dance-pop, le techno-pop et le club music. Parmi ses plus grands hits, on peut citer « Like a Virgin », « Vogue », « Crazy for You » et « Music ».

The Beatles

The Beatles est un groupe de rock britannique formé à Liverpool en 1960. Le groupe était composé de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Au cours de leur carrière, ils ont vendu plus de 600 millions d’albums à travers le monde et ont popularisé le genre des Beatlesque rock ballads. Parmi les chansons les plus connues du groupe, on peut citer « Yesterday », « Let it Be », « Hey Jude » et « All You Need Is Love ».

Elvis Presley

Elvis Presley est considéré comme l’un des pionniers du rock ‘n’ roll. Il a vendu plus de 600 millions d’albums à travers le monde et a popularisé ce genre musical aux États-Unis dans les années 1950. Presley était connu pour ses chansons chargées émotionnellement, ses tenues provocantes et ses moves de danse sexy. Parmi ses plus grands succès, on peut citer « Hound Dog », « Jailhouse Rock » et « Suspicious Minds ».

Mariah Carey

Mariah Carey est une chanteuse américaine qui a connu un succès international au cours des années 1990 et 2000. Elle a vendu plus de 200 millions d’albums à travers le monde et a popularisé le genre musical R&B/hip-hop. Carey est connue pour sa voix puissante et ses capacités vocales impressionnantes. Parmi ses plus grands hits, on peut citer « Vision of Love », « Without You », « One Sweet Day » et « We Belong Together ».

Les plus grandes stars de la pop et leurs albums

Lady Gaga

Lady Gaga, de son vrai nom Stefani Joanne Angelina Germanotta, est une chanteuse, auteure-compositrice-interprète, productrice et actrice américaine née le 28 mars 1986 à New York. Elle se fait d’abord connaître du grand public en 2008 avec son single Just Dance, qui atteint la première place des classements musicaux aux États-Unis, au Canada et en Australie. Son premier album, The Fame, sort en octobre de la même année. Il se vend à plus de 15 millions d’exemplaires dans le monde et lui vaut un Grammy Award du meilleur album pop vocal.

Son deuxième album, Born This Way, sort en 2011. Il s’agit du troisième album le plus vendu de l’histoire aux États-Unis avec plus de 2,2 millions d’exemplaires écoulés en une semaine. Le premier single extrait, Born This Way, se hisse directement à la première place du Billboard Hot 100, devenant ainsi le quatrième single de Gaga à atteindre ce rang. L’album se vend à plus de 8 millions d’exemplaires dans le monde.

Son troisième album, Artpop, sort en 2013 et se vend à plus de 2 millions d’exemplaires. Le premier single extrait, Applause, atteint la première place du Hot 100.

Son quatrième album, Joanne, sort en 2016 et s’inspire de la vie de sa tante Joanne Germanotta décédée à l’âge de 19 ans des suites d’une maladie auto-immune. L’album est un succès commercial et critique et se vend à plus de 3 millions d’exemplaires dans le monde.

Beyoncé

Beyoncé Giselle Knowles-Carter, née le 4 septembre 1981 à Houston (Texas), est une chanteuse, auteure-compositrice-interprète et actrice américaine. Elle commence sa carrière au sein du girls band Destiny’s Child avant de se lancer en solo avec l’album Dangerously in Love en 2003. Avec plus de 170 millions d’albums vendus dans le monde dont 118 millions rien qu’aux États-Unis, Beyoncé est une des artistes féminines ayant vendu le plus d’albums au monde. En 2008, elle crée sa propre maison de production Parkwood Entertainment. Elle y produit notamment son cinquième album studio intitulé Beyoncé en 2013 qui connaît un succès planétaire et devient l’un des albums les plus téléchargés de l’histoire.

Elle y signe également Lemonade en 2016 puis Everything Is Love en 2018 avec son époux Jay-Z sous le nom The Carters. Beyoncé a remporté 24 Grammy Awards et est classée parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde par Time en 2014 et Forbes en 2015 et 2016. En 2018, elle figure parmi les personnalités féminines les mieux payées au monde avec un revenu estimé à 285 millions de dollars américains sur une période de 12 mois1. Elle est également la femme noire la mieux payée aux États-Unis2.

Taylor Swift

Taylor Swift est une auteure-compositrice-interprète et actrice américaine née le 13 décembre 1989 à Reading (Pennsylvanie). Après avoir signé un contrat avec la maison de disques Big Machine Records à l’âge de quinze ans, elle sort son premier album éponyme en 2006

Les plus grandes stars de la pop et leurs clips

Madonna

Née le 16 août 1958 à Bay City dans le Michigan, est une chanteuse, danseuse, actrice, productrice de musique et femme d’affaires américaine. Elle a été surnommée « la reine de la pop » et est considérée comme l’une des icônes les plus importantes et les plus influentes de la culture populaire au cours des quatre dernières décennies.

Madonna est une pionnière dans l’utilisation de la musique vidéo et des clips musicaux pour promouvoir ses chansons et elle a popularisé divers genres de vidéoclips tels que le clip narrative, le clip conceptuel et le clip performance. Parmi ses clips musicaux les plus célèbres, on peut citer « Like a Virgin », « Material Girl », « Papa Don’t Preach », « Like a Prayer », « Vogue », « Justify My Love », « Take a Bow » et « Ray of Light ». En 2012, Madonna a été classée au deuxième rang des 100 femmes les plus influentes au monde par le magazine Forbes, juste derrière Angela Merkel et devant Hillary Clinton.

Michael Jackson

Né le 29 août 1958 à Gary dans l’Indiana et mort le 25 juin 2009 à Los Angeles en Californie, était un chanteur, danseur-chorégraphe, compositeur-interprète, producteur de musique et philanthrope américain. Il est considéré comme l’un des artistes les plus populaires et les plus controversés de l’histoire de la musique contemporaine. Jackson a eu un impact considérable sur la culture populaire et a été salué comme l’un des artistes les plus importants du XXe siècle par divers médias internationaux. Au cours de sa carrière solo, il a vendu plus de 350 millions d’albums à travers le monde et a gagné une multitude de récompenses, dont 26 American Music Awards (record), 13 Grammy Awards (record) et 26 Billboard Music Awards (record).

Il est entré au Guinness World Records à titre posthume comme l’artiste masculin ayant eu le plus grand nombre de No. 1 sur Billboard Hot 100 durant sa carrière (13). Jackson était également connu pour ses clips musicaux innovants qui ont popularisé divers genres tels que le clip dance, le clip performance et le clip narrative. Parmi ses clips musicaux les plus célèbres on compte : « Thriller » , « Bad » , « Black or White » , « Scream » , « They Don’t Care About Us » , « Stranger in Moscow » ,« Smooth Criminal » . Jackson a également été classé au premier rang des 100 personnalités les plus influentes du XXIe siècle par le magazine Time en 2010 .

Beyoncé Giselle Knowles-Carter

Née le 4 septembre 1981 à Houston au Texas , est une chanteuse , compositrice-interprète , productrice exécutive , réalisatrice , danseuse , actrice et mannequin américaine . Elle a acquis une renommée internationale en tant que membre du girls band Destiny’s Child . Depuis la fin de Destiny’s Child en 2006 , Beyoncé est passée à une carrière solo très prolifique et a vendu plus de 100 millions d’albums à travers le monde , ce qui en fait l’artiste féminine la plus en vue de la décennie.

