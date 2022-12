Voici les 45 meilleures répliques de Sheldon Cooper, le personnage principal de la série télévisée The Big Bang Theory. Sheldon est un génie asocial et ces répliques reflètent sa personnalité unique.

Sheldon Cooper est un personnage de fiction interprété par Jim Parsons et fait ses débuts dans le premier épisode de la première saison. C’est un physicien théoricien travaillant à l’Institut de technologie de Californie (Caltech). Il est extrêmement intelligent, mais aussi très naïf et enfantin. Sa personnalité unique et son sens de l’humour ont fait de lui l’un des personnages les plus aimés de la série. Voici 45 de ses meilleures répliques ci-dessous qui mettent en valeur les traits de caractère de Sheldon qui font de lui l’un des personnages les plus cools de la télévision.

Top 45 des meilleures répliques de Sheldon Cooper

« Bazinga! »

« Je croyais que tu n’aimais pas Facebook ? – Ne sois pas stupide, je suis fan de tout ce qui peut remplacer le vrai contact humain. »

« Leonard : Nous avons besoin d’étendre notre cercle de relations. Sheldon réplique : J’ai un cercle très large de relations. J’ai 212 amis sur MySpace. Leonard : Oui, mais tu n’as rencontré aucun d’entre eux. Sheldon réplique : C’est l’intérêt de MySpace ! »

« Quoi ? Mais on ne discute jamais, sauf en ligne. »

« La meilleure façon de développer ses aptitudes est de répéter ses gestes Réplique de Sheldon : Oui, à quelques exceptions près, comme le suicide par exemple »

« En hiver, cette place du canapé est assez proche du radiateur, pour rester chaude, mais pas au point de causer la transpiration. En été, elle est directement traversée par une brise obtenue en ouvrant les fenêtres ici et ici. L’angle par rapport à la télévision n’est ni direct, ce qui découragerait la conversation, ni trop ouvert, ce qui causerait une distorsion de l’écran. Je pourrais continuer, mais je crois avoir été clair. »

« À l’évidence, je suis trop évolué pour conduire. »

« Je ne vois pas pourquoi je dois passer mon permis. Albert Einstein ne l’a jamais fait. »

« Alors que je souscris à la théorie des nombreux mondes, qui postule l’existence d’un nombre infini de Sheldon… je vous assure que je ne danse dans aucun d’eux. »

« Alors, juste pour clarifier, quand vous dites trois, est-ce qu’on se lève ou est-ce qu’on fait pipi ? »

« Aussi difficile à croire que cela puisse paraître, il est possible que je ne sois pas un petit ami. »

« Bonjour, tout le monde, et bienvenue dans ‘Science et société.’ Je suis le Dr Sheldon Cooper, BS, MS, MA, Ph.D. et ScD. OMG, non ? »

« C’est plus fort que moi. Je suis comme une de ces idoles pour ados. »

« Ce n’est pas une raison de pleurer. On pleure parce qu’on est triste. Par exemple, je pleure parce que les autres sont stupides et ça me rend triste. »

« Chanter n’est ni ta vocation ni même un passe-temps convenable. Si tu le nies, fais-toi faire un scanner au cas où une tumeur exercerait une pression sur les centres cognitifs de ton cerveau. »

« Dis pas de bêtises. Je suis fan de tout ce qui remplace les contacts humains. »

« Elle ? Pour qu’elle contribue à la science, il faudrait qu’ils recommencent à envoyer des singes dans l’espace. »

« J’ai obtenu mon diplôme universitaire à 14 ans. Pendant que mon frère attrapait une MST, j’obtenais un doctorat. La pénicilline ne peut pas m’enlever ça. »

« J’ai trouvé que le Grinch était un personnage engageant et attachant, et j’étais vraiment avec lui… »

« J’utiliserai mon intelligence pour un concours de bas niveau ? Picasso jouerait-il au Pictionary ? Noah Webster jouerait-il à Boggle ? Jacques Cousteau irait-il à la pêche aux canards ? »

« Je me suis demandé : quel est le travail qui demande le moins de facultés mentales ? Trois réponses possibles : travailler à un péage, au Genius Bar d’Apple et ce que fait Penny. »

« Je n’ai pas besoin d’uriner. Je suis maître de ma propre vessie. »

« Je n’aime pas trop le regard que me jette Dark Vador. Il me glace le sang. »

« Je ne suis pas fou. Ma mère m’a fait passer des tests. »

« Je suis désolé, le café est hors de question. Quand j’ai déménagé en Californie, j’ai promis à ma mère que je ne commencerais pas à prendre de la drogue. »

« Je suis très doué pour me plaindre. D’ailleurs, si c’était un sport olympique, je me plaindrais que c’est un sport stupide et je rentrerais chez moi avec l’or. »

« La géologie, c’est une Kardashian de la science. »

« La physique quantique me comble de bonheur. C’est comme regarder l’univers tout nu, j’en ai des frissons. »

« La physique est théorique. Mais le plaisir est réel. »

« Mentir comme un arracheur de dents sans réaction physiologique est caractéristique d’un sociopathe violent. »

« Ne te vexe pas, mais je voudrais prendre la parole et cesser de t’écouter. »

« Oh Mario. Si seulement je pouvais contrôler les autres comme je te contrôle toi. »

« Oublier ? Tu veux que j’oublie ? Ce cerveau n’oublie pas. Je n’ai jamais rien oublié depuis que ma mère a arrêté de m’allaiter. C’était un mardi et il pleuvait. »

« Penny ! tu as fait très peu d’études, je t’encourage à me poser le maximum de question… »

« Pierre, Feuille, Ciseaux, Lézard, Spoke : » Les ciseaux coupent la feuille, la feuille recouvre la roche, la roche écrase le lézard, le Lézard empoisonne Spock, Spock écrabouille les ciseaux, les ciseaux décapitent le lézard, le lézard mange la feuille, la feuille désapprouve Spock, Spock vaporise la pierre et comme toujours la pierre casse le ciseaux; ”

« Robert Oppenheimer était seul. »

« Si c’était si bien que ça dehors, pourquoi l’homme cherche depuis des milliers d’années à améliorer son intérieur ? »

« Si je ne puis dire catégoriquement que ma vie sera affectée si vous n’êtes pas avec moi, ça ne me gêne pas que vous vouliez le croire. »

« Si l’on veut vraiment que la science progresse, je propose de loger dans le cerveau des gens une puce qui exploserait quand ils disent un truc stupide. »

« Si quelqu’un peut apprendre la langue des signes à Koko le gorille, je peux t’apprendre la physique. »

« Sur le plan biologique, Howard a raison de chercher une partenaire optimale pour perpétuer sa descendance. En revanche, on peut se demander si c’est dans l’intérêt de l’Humanité. »

« Toc Toc Toc – Penny ! Toc Toc Toc – Penny ! Toc Toc Toc – Penny ! »

« Tu connais mon intelligence. Ne crois-tu pas que si j’avais tort, je le saurais ? »

« Tu es assise dans ton appartement, il est tard, tu es seule. Ton hypothalamus nage dans une soupe d’œstrogènes et de progestérones et soudain, même Leonard apparaît comme un partenaire sexuel viable. Ou un bon plan, comme le dirait la jeunesse urbaine d’aujourd’hui. »

« Vous avez autant de chances d’avoir une relation sexuelle avec Penny que le télescope Hubble… »

« Tenir un secret est extrêmement difficile ! On doit faire attention à ce que l’on dit, mais aussi à ses mimiques et à ses réflexes nerveux. Quand j’essaie de mentir, j’ai plus de tics qu’un labo travaillant sur la maladie de Lyme. »

Les traits de caractère de Sheldon Cooper et sa manière de percevoir le monde

Sheldon Cooper est un personnage de fiction créé par Chuck Lorre et Bill Prady. Il est interprété par Jim Parsons dans la série télévisée américaine The Big Bang Theory.

Sheldon Cooper est un physicien théoricien travaillant au Caltech dans le domaine de la mécanique quantique. Les traits de caractère de Sheldon Cooper font de lui un personnage unique et drôle. Il est logique et rationnel, mais il peut également être profondément ennuyeux, insensible.

Sheldon est extrêmement intelligent, mais il manque de compréhension des sentiments humains. Il est obsédé par les règles et les routines, et il a tendance à être égocentrique et exaspérant. Sheldon a été diagnostiqué comme présentant des traits autistiques tels que l’absence de réaction émotionnelle normale et des difficultés à communiquer et à socialiser avec les autres.

Sa naïveté et son manque de socialisation le rendent souvent drôle, tandis que son côté exaspérant peut être agaçant pour ceux qui essaient de l’approcher.

Les fans de Sheldon Cooper apprécient son côté hilarant, mais ils apprécient également son intelligence et sa logique implacables. Cela fait partie de son charme et de ce qui rend les gens si divertis par son personnage.

Bien qu’il soit asocial et parfois difficile à vivre, Sheldon est aussi extrêmement brillant et a beaucoup de potentiel. Il est capable de comprendre des concepts très complexes, ce qui lui permet souvent d’aider ses amis dans leurs propres domaines de spécialisation. Sheldon est célèbre pour ses nombreuses répliques hilarantes et pertinentes, qui reflètent souvent sa manière unique de percevoir le monde. C’est sans aucun doute l’un des personnages les plus populaires de la série télévisée The Big Bang Theory.

Sheldon Cooper est un personnage de fiction assez unique et sa popularité est due en partie à ses répliques hilarantes et cinglantes. Si vous êtes un fan de Sheldon, voici 45 de ses meilleures répliques.