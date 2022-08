Envie d’une pause déjeuner vraiment professionnelle et vous n’avez pas encore prévu de repas fait maison ? Vous n’avez plus envie de sortir manger ? Il est temps de penser à une assiette de qualité ! Les options pour avoir une assiette complète et saine, avec des recettes variées (viande, poisson, légumes, etc.) et des emballages écologiques ne sont pas toujours évidentes à trouver.

Dans ce guide, nous allons étudier plusieurs possibilités de repas à portée de fourchette de votre bureau.

Une vraie pause au restaurant

Si vous êtes un habitué de la restauration rapide, vous avez sûrement remarqué que les plats servis sont souvent trop gras et pas toujours très sains. C’est pourquoi il est conseillé de changer ses habitudes, surtout si c’est pour avaler un sandwich au poulet fade et sans saveur.

Les restaurants offrent l’avantage de mettre du cœur dans leurs plats et d’offrir une vraie pause à vos salariés. C’est l’endroit idéal pour faire connaissance avec ses collègues, se retrouver entre amis ou même en solo !

Apporter sa gamelle depuis chez soi

En cuisinant chez soi, il est possible de se faire plaisir tout en mangeant des plats sains et équilibrés. En effet, les aliments sont cuisinés à la demande avec peu ou pas d’ingrédients transformés.

C’est aussi un excellent moyen d’éviter de consommer des produits industriels ou ultra-transformés qui sont bourrés d’additifs et de conservateurs, et donc de favoriser des plats sains.

C’est également un bon plan pour se faire plaisir tout en faisant des économies. En effet, il est possible de manger des plats préparés en grande quantité à moindre coût en achetant les ingrédients de base au supermarché.

C’est aussi un excellent moyen de faire des économies sur le budget nourriture car il est possible d’acheter ses produits alimentaires directement en magasin.

La livraison de plateaux repas traiteur directement à son bureau

Les avantages d’un plateau repas livré au bureau pour les entreprises et les salariés

Le service de repas en entreprise est un service qui s’est beaucoup développé depuis quelques années.

Il permet aux salariés et aux entreprises de se faire livrer des plats sains et équilibrés à moindre coût.

En effet, les entreprises peuvent commander des repas traiteur directement sur Internet et bénéficier d’un tarif avantageux.

Le service de livraison de plateaux repas à domicile est une prestation qui s’est beaucoup développée en France et dans le monde depuis quelques années.

Il permet à chacun de se faire livrer des repas préparés avec des ingrédients frais et variés.

Un repas de plateau de fromage, charcuterie et vin rouge

Casser la routine en organisant un repas entre collègues différents des autres. En achetant une grande quantité de fromage, saucisson, jambon et de pain. Vous n’avez pas forcément besoin d’être en afterwork pour prendre un plateau de fromage.

Un repas de plateau de fromage, charcuterie et vin rouge est un repas qui peut être pris dans les locaux de votre entreprise ou à votre domicile. En effet le service livraison plateaux repas propose une large variété de plats pour tous les goûts et toutes les envies.

En effet, le service de livraison de plateaux repas propose des menus adaptés en fonction du nombre de personnes qui seront présentes au moment du repas.

Acheter un gâteau d’anniversaire, même si ce n’est pas son anniversaire

En grandissant, vous réalisez que vous n’avez pas nécessairement besoin que ce soit votre anniversaire pour manger un gâteau. Alors pourquoi pas faire cela au travail. Vous serez surpris de la réaction de vos collègues. Quand le sucre rejoint l’absurde.

En plus, les gâteaux d’anniversaire sont généralement très bons et peuvent faire l’objet de partage entre collègues. C’est le moment de réunir tous les employés autour d’un bon repas, et d’une bonne dose de sucre.

Conclusion

Les repas originaux sont toujours une bonne idée. En effet il n’est pas absolument nécessaire de manger un plat unique pour que le repas soit réussi, pensez à diversifier vos repas pour surprendre vos collègues.

Les repas de plateau repas sont des solutions qui permettent de varier les plaisirs et d’offrir un repas à la fois savoureux et original à votre équipe.

A moins que vous préfériez cuisiner vous-même vos plats pour faire des économies et manger plus sainement.