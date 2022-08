Youtube est un site web d’hébergement de vidéos, lancé en 2005. Il permet à toute personne de regarder, télécharger, partager, commenter et aimer des vidéos. YouTube est le deuxième site web le plus visité dans le monde, après Google. En 2011, YouTube a été acheté par Google pour la somme de 1,65 milliard de dollars.

Le site web d’hébergement vidéos de Google

YouTube est un site web d’hébergement de vidéos créé par trois anciens employés de PayPal le 14 février 2005. Il est racheté par Google le 9 octobre 2006 pour un montant de 1,65 milliard de dollars. Faisant partie de la suite d’applications de Google, YouTube est devenu l’un des sites les plus visité sur Internet.

YouTube permet à toute personne de téléverser des vidéos sur le site, où elles sont visionnées par des internautes. Les utilisateurs peuvent également créer des canaux sur YouTube, avec des listes de lecture de vidéos, et peuvent visionner des vidéos en mode de lecture continue. YouTube propose également une version payante, YouTube Red, qui offre une expérience de visionnage sans publicité, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité de télécharger des vidéos pour une lecture hors ligne.

Quelques dates clefs

Novembre 2006, YouTube lance son partenariat avec les producteurs de contenu, qui permet aux producteurs de contenu de gagner de l’argent avec leurs vidéos. Puis avril 2007, YouTube lance son API, permettant à d’autres développeurs de créer des applications basées sur YouTube. En novembre 2007, YouTube lance la version beta de son service de lecture en continu, YouTube Music Key.

2012, YouTube lance sa première émission de télévision en ligne, Original Channel, avec des émissions produites par des YouTubeurs. Viendra ensuite en 2013 un service de vidéo à la demande, YouTube Red, qui est un service payant sans publicité. YouTube lance en 2015 YouTube Gaming, un service de streaming en direct de jeux vidéo. En 2017, YouTube lance YouTube TV, un service de télévision en direct.

YouTube est devenu l’un des sites les plus visités sur Internet, attirant des milliards de visiteurs par mois. YouTube est également devenu un outil important pour le marketing, l’éducation, et le divertissement.

Aujourd’hui, Youtube est le deuxième site le plus visité au monde, après Google.

Fonctionnement

Désormais, YouTube fait partie intégrante de Google. Le site est disponible en 76 langues et compte plus de deux billions de vidéos vues par jour.

Il est possible pour n’importe qui de partager des vidéos en ligne. Il suffit de télécharger la vidéo sur le site, de la convertir au format approprié et de la partager avec le reste du monde. YouTube offre également une plate-forme de streaming en direct, permettant aux utilisateurs de diffuser en direct des événements et des programmes.

Il a été créé pour permettre aux internautes de partager des vidéos. Celles-ci sont hébergées sur les serveurs de YouTube et peuvent être regardées par n’importe qui sur internet. En allant sur YouTube le site ou l’appli permettent également aux utilisateurs de créer des chaînes, de s’abonner à celles des autres et de partager des vidéos avec leurs amis.

Les fonctionnalités de Youtube

YouTube permet à toute personne de télécharger, de regarder, de partager, de commenter et de « liker » des vidéos. Les vidéos peuvent être téléchargées à partir de n’importe quel appareil, y compris les téléphones mobiles, les ordinateurs et les tablettes. YouTube est gratuit et fonctionne avec la publicité. Les utilisateurs peuvent créer des « chaînes » sur des sujets de leur choix et s’abonner à celles des autres utilisateurs. Les vidéos les plus populaires sont généralement celles qui sont drôles, émouvantes ou instructives.

Plusieurs fonctionnalités rendent Youtube unique et populaire auprès des internautes. Ces fonctionnalités incluent:

– Les utilisateurs peuvent « liker » ou « disliker » les vidéos

– Il est possible d’obtenir les vidéos en HD

– Toutes les vidéos peuvent être lues en arrière-plan

– Les vidéos peuvent être téléchargées pour être regardées hors ligne

– Il y a une fonction de traduction automatique des sous-titres

– Il y a une fonction de transcription automatique des vidéos

– Les utilisateurs peuvent créer des « playlists » de vidéos

– Les utilisateurs peuvent partager des vidéos sur les réseaux sociaux

– Les commentaires peuvent être ajoutés aux vidéos

– Les vidéos peuvent être partagées sur d’autres sites Web et blogs

Youtube aujourd’hui

Lorsque Youtube a été créé en 2005, il était un simple site permettant à ses utilisateurs de partager des vidéos. Aujourd’hui, Youtube est devenu l’un des plus grands médias sociaux et a un impact considérable sur la culture et la société. En 2019, Youtube a été le deuxième site le plus visité dans le monde, juste derrière Google. Selon certaines estimations, plus de 2,2 milliards de personnes dans le monde ont accès à Youtube.

C’est une plateforme extrêmement populaire auprès des adolescents et des jeunes adultes. En effet, selon une étude de Pew Research Center, 85% des Américains âgés de 18 à 29 ans utilisent Youtube. Parmi les 18-24 ans, c’est même 95% des utilisateurs qui regardent des vidéos sur Youtube. Youtube est également très populaire auprès des personnes de tout âge qui ont un niveau d’éducation élevé.

Le site est utilisé pour de nombreuses raisons. Les gens regardent des vidéos pour se divertir, pour apprendre quelque chose, pour se informer ou pour être inspirés. Youtube est également devenu un outil important pour les entreprises et les marketeurs, car c’est un excellent moyen de promouvoir des produits et des services. De nombreuses entreprises ont des chaînes Youtube, où elles publient des vidéos pour informer leur publique cible des dernières nouveautés.

Il a eu un impact considérable sur la société et la culture. En effet, Youtube a popularisé de nombreux genres de vidéos, tels que les vlogs, les tutoriels, les react videos, les challenges et les unboxing videos. De plus, Le site Youtube a permis à de nombreux artistes et créateurs de contenu de se faire connaître et de gagner de l’argent. Certains Youtubeurs ont même réussi à se faire un nom dans le monde de la musique, du cinéma et de la télévision.

Conclusion

Youtube est devenu un incontournable de notre société moderne. C’est un média social extrêmement populaire qui a un impact considérable sur la culture et la société.

Le réseau social de partage de vidéos Youtube permet à n’importe qui de partager des vidéos, qu’elles soient personnelles, professionnelles ou amateurs. Youtube offre également une plateforme pour les créateurs de contenu, qui peuvent gagner de l’argent grâce à des annonces ou à des abonnements.