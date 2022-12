– Pascal Légitimus, Bernard Campan et Didier Bourdon sont des humoristes français qui formaient le trio comique « Les Inconnus ».

– Le groupe est devenu populaire dans les années 1990 avec son émission de télévision « La Télé des Inconnus » et son spectacle sur scène « Au secours tout va mieux »

– Emmené par Paul Lederman, le groupe a connu le succès dans de multiples domaines : théâtre (Molière), cinéma (César), télévision (deux 7 d’or), musique (deux Victoires de la musique).

– Le groupe s’est séparé de fait au milieu des années 1990 en raison d’un conflit juridique avec Lederman, mais s’est reformé en 2000. Ils ont depuis sorti plusieurs film comme les Trois Frères, Les Rois Mages et Le Pari et bien sur une anthologie de leurs précédents sketchs.

Biographie rapide des inconnus

Pascal Légitimus est un humoriste, acteur, scénariste, réalisateur et producteur de cinéma français. Il est né le 13 mars 1959 à Paris d’une mère française d’origine arménienne et de l’acteur français Théo Légitimus. Il fait partie du trio comique Inconnus avec Bernard Campan et Didier Bourdon.

Bernard Campan lui est né le 4 avril 1958 à Agen, en France. C’est un acteur, humoriste, réalisateur et scénariste français. Il a aussi membre du trio Les Inconnus.

Didier Bourdon est un humoriste, acteur, scénariste, réalisateur, compositeur et producteur de films français. Pour sa part Il est né à Alger le 23 janvier 1959. Il aime également chanté professionnellement à l’occasion et c’est plutôt cool !

Le retour au long cour des inconnus après 18 ans

Après un film comme une fin magnifique pour le trio en 1995 avec les trois frères il faut attendre le 19 avril 2013 et que Les Inconnus annoncent officiellement leur retour dans une vidéo; ils y présentent un scénario expliquant que le script de Les Trois Frères 2 est désormais terminé le film sortira alors le 12 février 2014 !

Depuis ce retour, Les Inconnus on étaient pendant un moment très actifs sur les réseaux sociaux avec des images des tournages, des teasers exclusifs mais aussi la possibilité de voir et revoir tous leurs sketchs en streaming avec l’ouverture en 2013 de leur chaine Youtube.

Le 23 décembre 2013, à l’occasion des fêtes de Noël, les Inconnus sont les invités du sketch du Palmashow, ils participent à l’une des vidéos de Norman Thavaud de Norman fait des vidéos à la même période.

Le samedi 26 janvier 2019, les Inconnus se réunissent même enfin sur la scène de l’Arena à Bordeaux lors de l’émission Le Monde des Enfoirés en soutien aux Restos du Cœur. Le 31 août 2019, Didier Bourdon annonce sur l’antenne de RTL que les Inconnus reviendront pour fêter leur 30 ans !

En février 2022, Les Inconnus annoncent trois projets : un nouveau film, un spécial TV « Les Inconnus », et un retour sur scène. Nous attendons tous le nouveau film avec impatience, ainsi qu‘un hypothétique retour sur scène, retour qui n’ai toujours pas d’actualité... Surtout après le fiasco de l’émission de TF1 en novembre 2022.

10 ans de plus et un autre retour

Quasiment 10 ans après les trois frères 2, Les Inconnus, le trio d’humoristes le plus célèbre de France a fait son retour à la télévision française.

Effectivement en novembre 2022 certains de leurs sketches du début des années 1990 ont été rediffusés enfin refilmés avec d’autres acteurs pour reprendre leur sketchs à la lettre, les Inconnus se contentant de faire le lien entre eux de façon laconique. Beaucoup de leurs séquences cultes transgressives n’ont pas été reprises dans l’émission mais laisse un goût amer. En effet cette émission semble être une parfaite illustration du wokisme contemporain et de la façon dont il écrase tout sur son passage.

Le lundi 14 novembre 2022 à 21h10, TF1 propose une soirée dédiée aux Inconnus la fameuse spécial TV des inconnus. Le problème c’est le côté Inconnus sans les inconnus de la même façon que la mise en fiction ratée des sketchs de Muriel Robin, ici la mise en abîme ne fonctionne pas et le choix des acteurs y est peut être pour quelque chose, finalement qui de mieux pour incarner les personnages des inconnus que les inconnus ? Dommage car les décors étaient parfaits. Et le choix de ne pas diffuser certains sketchs fait aussi grincer des dents à raison !!!

Top 13 des sketchs mythiques des inconnus

Télémagouilles Les chasseurs Hôpital (des Inconnus) La révolution Auteuil Neuilly Passy La famille en plomb Les pétasses Rap-tout Fort Boyaux La Z.U.P. Le commissariat de police Vice et versa Tournez ménages

Bonus pour la fin d’année 2022 qui arrive : Soirée du Nouvel An

Les Inconnus est un trio d’humoristes français composé de Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus. Ils sont largement connus en France pour leurs sketches et leurs spectacles sur scène. Nous attendons leur retour avec impatience en attendant voici leur 13 meilleurs skechs.