La meringue est un dessert français très ancien, composé de blancs d’œufs et de sucre en poudre, montés en neige et cuits au four. Les origines de la meringue sont incertaines : une tradition orale fait remonter sa création à un monastère de Provence au Moyen Âge, où l’on aurait utilisé les blancs d’œufs pour la fabrication du savon et du verre. On trouve également des écrits mentionnant des meringues au XVIIIe siècle. La meringue est un dessert très populaire, notamment en Suisse, en France, en Belgique, en Italie et en Espagne.