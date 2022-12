– Les prix des carburants ont encore augmenté récemment, l’essence coûtant de plus en plus cher par litre, et le diesel n’est pas en reste.

Ce n’est un secret pour personne que le coût de l’essence a augmenté ces dernières années. En fait, le prix du carburant diesel a connu une augmentation similaire. Mais il existe des moyens pour les conducteurs d’économiser de l’argent à la pompe.

Vous pouvez le faire en remplissant votre réservoir au bon endroit et en réduisant votre consommation de carburant. Il est également possible d’économiser de l’argent sur l’essence en apportant de simples ajustements à votre véhicule et en conduisant plus efficacement.

Vous pourrez économiser énormément sur vos frais de carburant avec ces tops conseils et c’est aussi un moyen facile de contribuer à l’avenir de la planète semble-t-il ?

Top 25 des conseils pour faire des économies de carburant

Gardez vos pneus gonflés

Videz votre voiture

Enlevez votre galerie

Coupez la climatisation à faible vitesse

Ne faites pas forcément le plein de carburant

N’utilisez pas le régulateur de vitesse en permanence

Accélérez toujours de façon progressive

Changez de vitesse plus tôt

Pensez à la position de la route

Laissez-vous ralentir naturellement sans coup abrupt

Écoutez le bruit de votre moteur pas d’accélération ou de freinage brutal

Ne vous arrêter pas avant le feu faites vous glisser jusqu’à lui si possible afin d’éviter les arrêts et redémarrages répétitifs

Ne roulez pas en roue libre au point mort

Comparer les prix avec une appli

Gardez l’œil et le bon sur les promos

Utilisez les programmes de fidélité

Ne choisissez jamais une station-service pour son programme de fidélité

Ne faites pas le plein avec le « meilleur carburant »

Ne faites pas le plein la nuit cela n’apporte rien

N’essayez pas d’en mettre plus après le bruit sourd du réservoir

Faites le plein au moins 80 km avant que votre réservoir soit vide

Utiliser des cartes ou sites de Cashback

Partager vos données de conduite avec votre assurance

Faites du covoiturage

Faites du vélo ou de la marche à pied lorsque c’est possible

Il existe une multitude de façons d’économiser sur le carburant, qu’il s’agisse de modifier légèrement vos habitudes de conduite ou de profiter des offres promotionnelles à la pompe. En suivant nos conseils, vous pouvez facilement réduire vos frais de carburant jusqu’à 30 %. Alors pourquoi ne pas commencer dès aujourd’hui ?

Bonus : Sinon vous pouvez passer à l’électrique 😉