Il existe de nombreux tatouages qui sont réputés pour être moches et qui vieillissent mal. Certains de ces tatouages sont si populaires que tout le monde semble les avoir. D’autres sont si moches que vous vous demandez comment quiconque peut les porter.

Le tatouage est une forme d’art corporel qui consiste à injecter de l’encre dans la peau pour créer un dessin permanent. Le tatouage a été pratiqué depuis des siècles dans de nombreuses cultures du monde entier. Bien qu’il soit devenu plus populaire et accepté au cours des dernières décennies, il y a encore beaucoup de gens qui le considèrent comme quelque chose de tabou. Certains tatouages sont plus acceptés que d’autres, mais il y en a certains qui devraient vraiment être interdits car tout le monde les a ou parce qu’ils sont juste moches et vieillissent mal. Voici une liste de 11 Tatouages qui devraient être interdits et que vous ne devriez jamais vous faire.

Top 11 des Tatouages qui devraient être interdits

L’été est la saison idéale pour se faire tatouer car les beaux jours arrivent, les températures augmentent et nous avons envie de profiter de la vie. C’est aussi la période où l’on voit le plus de nouveaux tatouages. Mais attention, tous les tatouages ne sont pas égaux. Certains sont moches, d’autres vieillissent mal et certains sont tellement portés par tout le monde qu’ils en deviennent presque banals. Voici 11 tatouages qui devraient être interdits car ils sont soit moches, soit vieillissent mal, soit sont portés par trop de monde.

Le tatouage ancre

Le tatouage papillon

Le tatouage avec noms : des amis/amantes/enfants

Le tatouage initiales

Le tatouage smiley

Le tatouage fleur

Le tatouage tribal

Le tatouage avec un animal

Le tatouage de l’ankh

Le tatouage yin et yang

Le tatouage en forme de cœur

Bonus : Les tatouages temporaires (hors catégorie)

Les tatouages qui devraient être interdits

Le tatouage est une forme d’art ancienne qui a connu un regain de popularité ces dernières années. Il y a des tatouages qui sont tellement moches ou tellement communs qu’on se demande bien pourquoi ils existent encore. Ces tatouages sont ceux qui, selon nous, devraient être interdits car ils sont vraiment hideux ou parce que tout le monde les a déjà.

Alors que certains tatouages sont élégants et bien conçus, d’autres sont franchement moches et ne font qu’empirer avec le temps. Voici 11 des pires tatouages que vous pourriez avoir, et qui devraient vraiment être interdits !

Le tatouage ancre

Les ancres sont sans doute les tatouages les plus populaires ces dernières années. On les voit partout, surtout chez les jeunes filles. Elles ont un certain charme, mais elles finissent par être un peu too much.

Le tatouage papillon

Les papillons, c’est joli, c’est féminin, c’est printanier. Malheureusement, c’est aussi un tatouage très porté par les ado et ça se voit. Si vous voulez vraiment vous faire un papillon, essayez de trouver une version originale qui sorte de l’ordinaire.

Le tatouage avec noms : des amis/amantes/enfants

C’est peut-être l’idée du tatouage le plus stupide qui soit. Les noms des êtres chers, on ne sait jamais ce que ça va donner dans 10 ou 20 ans. Mieux vaut éviter si vous ne voulez pas avoir à le regretter plus tard.

Le tatouage initiales

Les initiales sont un peu comme les noms des êtres chers, on ne sait jamais ce que ça va donner dans 10 ou 20 ans. Mieux vaut éviter si vous ne voulez pas avoir à le regretter plus tard. Ils sont également assez courants. Ils peuvent être très jolis au début, mais ils ont tendance à mal vieillir !

Le tatouage smiley

Les smileys sont mignons, mais ils datent vite et ils finissent par être un peu ridicules sur une personne adulte. Si vous voulez vraiment vous faire un smiley, essayez de trouver une version originale qui sorte de l’ordinaire.

Le tatouage fleur

Les fleurs sont jolies, mais elles datent vite et elles finissent par être un peu ringard. Si vous voulez vraiment vous faire une fleur, essayez de trouver une version originale qui sorte pas kitsch avec un dessin moderne qui claque vraiment.

Le tatouage tribal

Le tatouage tribal est probablement l’un des tatouages les plus communs et les plus moches que l’on puisse voir. Il est tellement cliché et prévisible qu’il en est devenu ennuyeux. De plus, il a été tellement popularisé par les starlettes hollywoodiennes et les rappeurs que c’est devenu un véritable cliché.

En effet, les lignes se déformant avec le temps, il finit souvent par ressembler à un amas de traits brouillon. De plus, ce type de tatouage n’est pas toujours très original et on le voit souvent sur la peau des jeunes gens qui n’ont pas réfléchi à deux fois avant de se faire tatouer.

Si vous voulez vraiment vous faire tatouer un motif tribal, essayez de trouver quelque chose de plus original que ce qui se fait habituellement.

Le tatouage avec un animal

Ils sont également assez courants. Ils peuvent être très jolis au début, mais ils ont tendance à vieillir assez mal car les animaux finissent souvent par se déformer avec le temps. De plus, comme il s’agit généralement d’un motif assez simple, il finit souvent par lasser celui qui le porte.

Le tatouage de l’ankh

L’ankh est un ancien symbole égyptien qui représente la vie éternelle. C’est un beau symbole, mais il est devenu si commun qu’il en est presque ridicule. De plus, il est souvent mal exécuté et finit par ressembler à une simple croix. Si vous voulez vous faire tatouer un ankh, assurez-vous que votre tatoueuse soit capable de le faire correctement.

Le tatouage yin et yang

Le yin et le yang sont les symboles opposés mais complémentaires du Taoïsme. Ils représentent l’harmonie et l’équilibre entre les contraires. C’est un beau symbole, mais il est devenu si commun qu’il en est presque ridicule. De plus, il est souvent mal exécuté et finit par ressembler à une simple croix. Si vous voulez vous faire tatouer un yin et un yang, assurez-vous que votre tatoueur soit capable de le faire correctement.

Le tatouage en forme de coeur

Les tatouages en forme de coeur sont l’un des motifs les plus populaires, mais malheureusement, ils sont aussi l’un des plus moches. Ils ont tendance à se déformer avec le temps, et ne font souvent qu’empirer avec l’âge. Si vous voulez vraiment un tatouage en forme de coeur, essayez de trouver un design plus original et moins cliché. Ils sont donc également très populaires, notamment chez les jeunes filles. Malheureusement, ils ont souvent tendance à se déformer et à mal vieillir et à devenir totalement illisibles.

Les tatouages temporaires (hors catégorie)

Les tatouages temporaires sont une forme populaire de tatouage, surtout chez les jeunes. Ils sont faciles à obtenir, moins chers que les tatouages permanents et peuvent être facilement modifiés ou enlevés. Cependant, ils ont tendance à ne pas bien vieillir. Les lignes peuvent devenir floues et les couleurs peuvent se faner au fil du temps. De plus, ils ne sont pas aussi faciles à enlever qu’on le pense et peuvent laisser des cicatrices ou des pigments indésirables.

Le tatouage est une pratique ancienne qui consiste à piquer la peau afin de déposer une substance pigmentée. Les tatouages étaient autrefois réservés aux criminels, aux soldats et aux marins, mais ils sont aujourd’hui devenus beaucoup plus courants. Malheureusement, certaines personnes ont tendance à choisir des motifs qui ne sont pas toujours très esthétiques ou qui finissent par vieillir mal. C’étaient donc une liste de 11 exemples de tatouages qui devraient être interdits car ils sont tout simplement moches et/ou qu’ils vieillissent très mal.

Il y a certains tatouages qui sont tellement moches ou ringards qu’ils devraient être interdits. Les gens devraient réfléchir à deux fois avant de se faire tatouer, car c’est quelque chose qui restera avec eux toute leur vie. De plus, certains tatouages vieillissent très mal et peuvent être très difficiles à enlever.