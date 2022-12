La Fête des lumières est un évènement annuel qui a lieu à Lyon, en France. Cette fête célèbre la vierge Marie, et les lumières sont utilisées en signe de remerciement pour le sauvetage de la ville par Marie en plein épidémie de Peste. Les lumières sont également utilisées pour décorations et illuminations dans les rues et les bâtiments, c’est l’une des plus grandes fêtes de lumières au monde. Des millions de personnes viennent admirer les lumières et participer aux festivités chaque année.

Histoire et origine de la Fête des lumières

L’histoire de la Fête des lumières remonte au Moyen Âge, lorsque les habitants de Lyon ont commencé à célébrer la Vierge Marie en allumant des bougies et en mettant des illuminations dans les rues de Lyon. La fête a pris de l’importance au fil des siècles et est devenue une célébration annuelle en 1852. Aujourd’hui, elle est célébrée chaque année le 8 décembre.

Une fête populaire

Aujourd’hui, la Fête des lumières est une fête populaire qui rassemble des millions de personnes chaque année. La fête commence généralement le soir du 8 décembre, et se poursuit jusqu’au soir du 11 décembre suivant les années. Durant la fête, les rues de Lyon sont illuminées par des milliers de bougies et de lanternes. De nombreuses processions et cérémonies religieuses ont lieu durant la fête, et les habitants de Lyon célèbrent généralement la fête en famille ou entre amis.

La Fête des lumières est l’une des plus importantes fêtes de Lyon et France et est célébrée chaque année de façon populaire, en 2023 elle se déroule du jeudi 8 décembre jusqu’au dimanche 11.

Pourquoi fête-t-on la Fête des lumières ?

L’origine de la fête est liée à un événement survenu en 1852. En effet, alors que Lyon était en proie à une grave crise économique, une épidémie de peste ravagea la ville. Les Lyonnais, désespérés, promirent à la Vierge Marie de lui dédier une chapelle si elle les protégeait de cette maladie. Les prières furent entendues et la ville fut épargnée. La basilique Notre-Dame-de-Fourvière fut construite sur la colline qui surplombe Lyon et consacrée à la Vierge Marie en 1852.

Depuis cette date, chaque année, les Lyonnais montaient en procession jusqu’à la chapelle pour rendre hommage à la Vierge Marie. Puis, en 1881, afin d’attirer l’attention des pèlerins sur cette chapelle située en haut de la colline, on y alluma des bougies. Cette tradition s’est perpétuée et, chaque année, des milliers de bougies sont allumées dans toute la ville pour illuminer les rues et les monuments.

Aujourd’hui, la Fête des lumières est devenue une véritable institution lyonnaise et attire des millions de visiteurs chaque année. Pendant toute un week-end parfois plus, à partir du 8 décembre, Lyon se transforme en un véritable spectacle son et lumière. De nombreuses animations sont organisées dans toute la ville et des installations lumineuses sont mises en place dans les rues, les squares et les jardins publics. La soirée du 8 décembre est particulièrement spectaculaire et se termine généralement par un feu d’artifice impressionnant tiré depuis Fourvière.

La Fête des lumières est donc un événement incontournable pour tous les amoureux de Lyon et de ses traditions.

Comment fête-t-on la Fête des lumières ?

La Fête des lumières est célèbre pour ses illuminations de rue et ses spectacles de lumière. Des milliers de bougies et de lanternes sont allumées dans les rues de Lyon et des projections de lumière sont faites sur les monuments et les bâtiments. Des concerts et des feux d’artifice sont également parfois organisés pendant la fête. La ville de Lyon du fait de cette fête est devenue une destination touristique très populaire et attire des visiteurs du monde entier.

La Fête des lumières est une tradition unique en France qui attire des visiteurs du monde entier. C’est une occasion de découvrir la ville de Lyon sous un nouvel angle et de profiter de l’ambiance festive. Si vous êtes à la recherche d’une expérience inoubliable, la Fête des lumières à Lyon est faite pour vous !