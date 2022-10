Avec l’essor de la technologie actuelle, plus personne, notamment les jeunes, ne peut se passer des réseaux sociaux. En effet, les usages Internet explosent et accélèrent à toute vitesse. Pour répondre aux besoins des consommateurs, les opérateurs mobiles commercialisent des forfaits avec toujours plus d’Internet. Cela s’adresse aux usages intensifs jusqu’à 100 Go par mois. Quels sont les avantages d’avoir beaucoup de datas ? Qui sont les tops des meilleurs forfaits 100 Go ? Quels sont les intérêts d’avoir autant de données ? Si vous êtes intéressés par les réponses, alors poursuivez votre lecture.

De plus de plus de datas dans les forfaits mobiles

Actuellement, les usages Internet explosent grâce à l’arrivée des smartphones toujours plus performants et des écrans offrant un confort exceptionnel. Pour avoir Internet, le volume data devient de plus en plus important dans le choix d’un forfait mobile. Fort heureusement, les opérateurs connaissent l’envie des consommateurs, et donnent le maximum pour leur proposer des forfaits adaptés à chaque besoin. Ils proposent des offres avec des enveloppes data, et ce, tant pour les usages faibles que les usages intensifs.

Pour attirer de nouveaux clients, mais aussi pour se démarquer du marché concurrentiel, les opérateurs proposent des forfaits généreux en data avec des enveloppes plus importantes et des prix très intéressants. De même, les offres promotionnelles et les offres sans engagement se multiplient également sur le marché.

Les bonnes raisons d’avoir beaucoup de données

Tout d’abord, le « data » est un anglicisme qui veut tout simplement dire « données ». Qui dit forfait mobile avec beaucoup de datas, dit une quantité élevée de données nécessaires à une navigation fluide, incluant également des téléchargements rapides. Les intérêts de souscrire à un forfait généreux en data sont innombrables.

La première raison est le coût. En effet, avec 15 euros en moyenne, vous pouvez déjà profiter d’un forfait mobile de 100 Go par mois. En supplément, les appels, les SMS et les MMS sont illimités. Vous pouvez surfer sur Internet, appeler et envoyer des messages comme bon vous semble. Autrement, les forfaits sans engagement avec beaucoup de data sont préférables en termes d’engagement. En ce sens, vous êtes libres de vous engager pour la durée que vous désirez, et ce, sans frais.

Le gain de temps est également l’une des raisons pour souscrire à ce type de forfait. Avec beaucoup de données, c’est relativement assuré que votre connexion ne connaîtra pas les bugs. Le débit sera très fluide, raison pour laquelle vous gagnerez largement de temps pour vos téléchargements. De même, cela vous permet d’être connecté à tout moment, et de suivre toutes les actualités dans les réseaux sociaux par exemple.

Les tops des meilleurs forfaits 100 Go du moment

Vu les offres grandissantes sur le marché, certains opérateurs proposent un forfait 100 Go à des prix plus intéressants que d’autres. En tant qu’utilisateur, la comparaison reste le meilleur moyen de dénicher la perle rare. Voici 3 forfaits les mieux notés en ce moment.

Forfait 100 Go de Free

Toujours premier dans le classement, le forfait 100 Go de Free présente le meilleur rapport qualité/prix avec un maximum de fonctionnalités et de flexibilités. Cet abonnement compte 100 Go de data sur le réseau 4G+. Il inclut des SMS et des appels illimités, et 2 Go de data supplémentaires si vous êtes en déplacement à l’étranger. Le tout sur un prix de 19,99 euros par mois sans engagement. Le plus grand avantage de cet opérateur est que le service client est joignable par téléphone.

Forfait 100 Go RED by SFR

La deuxième offre moins chère est le forfait 100 Go RED by SFR. L’utilisateur doit débourser 15 euros par mois s’il souhaite jouir des mêmes fonctionnalités que chez Free. Ce paquet comprend un data de 100 Go de très haut débit (3G, 4G et 4G+), avec des SMS et MMS illimités. Si à l’étranger, 12 Go de données est utilisable. Le grand avantage réside sur la couverture à 83 % du territoire métropolitain et le réseau SFR. Cependant, si vous avez des problèmes et souhaitez contacter le service client, vous devez passer par Internet via le tchat en ligne de l’application RED & Moi.

Forfait 100 Go d’Orange

Impossible de procéder à ce classement sans parler de l’opérateur Orange et son forfait 100 Go compatible avec le réseau 5G. Il rejoint la cour des grands avec ces offres haut de gamme à très haut débit. L’abonnement comprend d’appels, de SMS et de MMS illimités en France, en Suisse, en Europe et vers les fixes de plus de 100 pays à travers le monde. Si vous êtes parmi les grands voyageurs, vous gagnez 70 Go de datas disponibles depuis toute l’Europe. Le prix constitue le principal inconvénient de cette offre. En plus d’un engagement de 12 mois, le forfait passe de 34,99 euros à 44,99 euros à partir de la 2e année.