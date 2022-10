La célèbre chanson Italienne de soulèvement et de révolte contre l’oppression, Bella Ciao a de nouveau eu une reprise et un buzz important avec la Casa De Papel. Mais une Internaute du nom de Gandom vient de faire naître un buzz planétaire avec une popularité énorme pour une nouvelle version.

En effet la reprise d’une jeune femme, sans que nous en connaissions son âge, si elle est même politisée, si elle participe à la révolte, mais qui interprète sans fausse note une sublime reprise de Bella Ciao en persan qui devient alors viral et le symbole de la révolte iranienne après la mort de Masha Amini.

En seulement quelques jours, l’interprétation émouvante de ce chant révolutionnaire Italien a été vues plus de 3 millions de fois sur Twitter générant de milliers de partages.

C’est Farid Vahid qui la portée à notre attention en France en Tweetant « Absolument magnifique ! Bella ciao chanté par une Iranienne en persan. Ces femmes sont impressionnantes… Vive la liberté. #Mahsa_Amini #Iran »

La mort de Masha Amini

Après la mort de Masha Amini suite à l’intervention de la police des mœurs, car même si le visage de cette jeune fille voilée mais elle avait les cheveux trop visibles. Cette jeune femme gênait donc la police des mœurs iranienne pour une simple mèche de cheveux le 13 septembre 2022 lors de son arrestation. Elle est morte 3 jours plus tard après un coma. D’après son cousin elle serait bien morte d’un coup violent à la tête.

Avec la révolte qui embrase la société Iranienne et sa jeunesse depuis la mort de Masha Amini cette vidéo d’une jeune fille qui chante bella ciao en persan devient également l’un des symboles comme Mahsa Amini morte si jeune face à une police iranienne violente.

Les reprises de Bella Ciao hymne de la révolte se multiplient sur les réseaux sociaux vidéo suivis par la jeunesse iranienne et ce bella ciao persan devient bien plus qu’une simple reprise.

L’art et la culture au service de l’histoire

Une nouvelle fois avec cette histoire, cette jeune femme qui fait bien plus qu’une belle reprise et ne reste pas en toute confidentialité mais bouleverse le monde et l’actualité au milieu des mauvaises nouvelles.

Le Bella Ciao venu d’Iran par la voix de cette jeune femme est un signe que l’art peut être un formidable support de révolte et même un outil politique et un courage fou de cette jeune femme et cette jeunesse Iranienne après la mort Mahsa à seulement 22 ans.

Bella Ciao en Persan

Voici le Bella Ciao en Persan qui fait le buzz sur les réseaux sociaux avec cette reprise massivement relayée suite à la mort de Mahsa Amini qui font de cette vidéo de la jeune femme un autre des symboles de la révolte qui embrase l’Iran suite à sa mort après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran.

Cette reprise de Bella ciao persan après la mort de Mahsa Amini, la jeune femme visage de la révolte de la jeunesse Iranienne, est un véritable phénomène relayé sur les réseaux sociaux.

Sur tous les réseaux sociaux donc la vidéo de cette jeune femme qui reprend bella ciao (remis au goût du jour par la casa de papel notamment) créer un véritable engouement.

L’origine de bella Ciao

Ce chant était à l’origine basé sur un air qui existait depuis le début du siècle, les paroles ont été composées elles pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cet air était fredonné par les mondine, des femmes saisonnières employées dans les rizières d’Italie !

Pendant la seconde guerre mondiale, ce sont les résistants qui adoptent et adaptent la chanson italienne. Elle devient alors un hymne de défi contre les forces allemandes et la République fasciste de Mussolini alors au pouvoir.

Les larmes de Sonia Mabrouk

Après plusieurs jours le buzz continue et la révolte en Iran ainsi que l’aventure de cette chanson en reprise en Persan avec hier les larmes de Sonia Mabrouk sur Europe 1 pendant la diffusion du chant à la fin de l’interview. Elle explique alors a Bruno Retailleau

« Exceptionnellement, Bruno Retailleau, j’aimerais terminer l’interview par une chanson. Ce n’est pas n’importe quelle chanson. Celle qui la chante est une Iranienne qui porte comme tant d’autres cette contestation avec un courage inouï contre le régime. On écoute » Sonia Mabrouk

« Tout est dit comme la larme qui coule de vos yeux » Bruno Retailleau

« Vous êtes très émue Sonia. Nous aussi. C’est le chant qui devient le symbole de cette révolte en Iran. Ce n’est pas qu’une révolte de femmes. On en parlera car les événements sont très importants » Dimitri Pavlenko

Les autres reprises de Bella Ciao

